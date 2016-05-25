Современный дом на маленький бюджет

Справа от внутреннего дворика находится настоящая азиатская гостиная. Она выглядит очень традиционно из-за матрасов-татами, но даже для современного европейца – это идеальная детская игровая комната!

Дизайн гостиной в азиатском стиле может быть реализован и в современном загородном доме. Следует лишь заменить татами на ламинат или паркет, дополнить интерьер мягкой мебелью и модулем для TV. Тем не менее, можно добавить те же самые экраны из рисовой бумаги, открытые потолочные балки, азиатские светильники и персиковый оттенок для стен – для аутентичности.

Если вам понравился этот проект, обращаем ваше внимание на статьи «Лучшие проекты японских коттеджей по версии читателей homify» и «Какой он: японский традиционный дом».