Современный дом на маленький бюджет

Простая конструкция, удобная планировка, терраса и окна в пол. Что еще может удивить вас в этом проекте, который построен на самый минимальный бюджет? Студия Saturn занимается бюджетными проектами, которые не теряют своего элегантного облика в течение десятилетий и остаются практичными в любое время года и даже после пополнения в семействе.
Металлические фасадные панели – современное решение для домов, которые хотят всегда выглядеть безупречно. Конечно же, они подходят лишь для стилей модерн, лофт, азиатский, минимализм и индастриал, но зато стоят достаточно дешево. Цена от 300 рублей за кв. метр против 250-500 рублей за самый дешевый сайдинг, который тоже является вполне приличным вариантом для загородного дома.
Справа от внутреннего дворика находится настоящая азиатская гостиная. Она выглядит очень традиционно из-за матрасов-татами, но даже для современного европейца – это идеальная детская игровая комната!
Дизайн гостиной в азиатском стиле может быть реализован и в современном загородном доме. Следует лишь заменить татами на ламинат или паркет, дополнить интерьер мягкой мебелью и модулем для TV. Тем не менее, можно добавить те же самые экраны из рисовой бумаги, открытые потолочные балки, азиатские светильники и персиковый оттенок для стен – для аутентичности.
Если вам понравился этот проект, обращаем ваше внимание на статьи «Лучшие проекты японских коттеджей по версии читателей homify» и «Какой он: японский традиционный дом».
Улучшенная современная азиатская планировка дома подразумевает в этом проекте внутренний дворик, с трех сторон окруженный комнатами. Справа – гостиная, слева – кухня и игровая детская, по центру – лестничный холл, и все это находится на первом этаже. В углах домах расположены кухня и ванная комната.
Второй этаж присутствует лишь в центральном объеме здания, оставляя два крыла одноэтажными, что выглядит очень интересно.
Внутренний дворик – идеальное место для игр маленьких детей, чистое, аккуратное, видимое со всего первого этажа для материнской заботы и при этом экологичное и достаточно просторное для самих детей.
В этой комнате, которая находится между центральным лестничным холлом и одним из крыльев дома, размещена кухня с зоной для детских игр. В азиатских домах рядом с кухней и мамой всегда есть место для выполнения домашнего задания детей, их игр, рисования.
Современная азиатская кухня выглядит именно так. Встроенная в нишу, она имеет барную стойку без стульев, дополнительную кладовую и проходную планировку из коридора в кладовую с двумя гарнитурами по обе стороны от прохода.
В центральном блоке находится столовая. Оформленная в современном эко-стиле с явным азиатским оттенком, она наверняка понравится любителям простых кантри-коттеджей Европы. Напольное покрытие – теплого цвета ламинат, окна – с коричневыми рамами, мебель – под цвет ламината, а стены покрашены в светлый персиковый оттенок. Идеально!
Террасы
Кроме террасы во внутреннем дворике в доме есть еще две – с двух сторон от центральной комнаты в главном объеме. Увидеть их можно на первой фотографии в статье, обе они доступны из детских комнат для игр и отдыха.
Умные решения для лестницы – тоже почти азиатская традиция. Данный блок находится в детской комнате и ведет из основной спальни на мансардный этаж (третий по счету в доме) с половинной высотой, созданный исключительно для игр детей.
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— Современные деревенские домики;