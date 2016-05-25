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Современный дом на маленький бюджет

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
3つのテラスが自然を採り入れる、中庭が景色をつなぐ家, M設計工房 M設計工房 Балкон и терраса в стиле модерн Металл Металлический / Серебристый
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Простая конструкция, удобная планировка, терраса и окна в пол. Что еще может удивить вас в этом проекте, который построен на самый минимальный бюджет? Студия Saturn занимается бюджетными проектами, которые не теряют своего элегантного облика в течение десятилетий и остаются практичными в любое время года и даже после пополнения в семействе.

​Отделка фасадов

3つのテラスが自然を採り入れる、中庭が景色をつなぐ家, M設計工房 M設計工房 Дома в стиле модерн Металл Металлический / Серебристый
M設計工房

M設計工房
M設計工房
M設計工房

Металлические фасадные панели – современное решение для домов, которые хотят всегда выглядеть безупречно. Конечно же, они подходят лишь для стилей модерн, лофт, азиатский, минимализм и индастриал, но зато стоят достаточно дешево. Цена от 300 рублей за кв. метр против 250-500 рублей за самый дешевый сайдинг, который тоже является вполне приличным вариантом для загородного дома.

​Дизайн гостиной

3つのテラスが自然を採り入れる、中庭が景色をつなぐ家, M設計工房 M設計工房 Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
M設計工房

M設計工房
M設計工房
M設計工房

Справа от внутреннего дворика находится настоящая азиатская гостиная. Она выглядит очень традиционно из-за матрасов-татами, но даже для современного европейца – это идеальная детская игровая комната!

Дизайн гостиной в азиатском стиле может быть реализован и в современном загородном доме. Следует лишь заменить татами на ламинат или паркет, дополнить интерьер мягкой мебелью и модулем для TV. Тем не менее, можно добавить те же самые экраны из рисовой бумаги, открытые потолочные балки, азиатские светильники и персиковый оттенок для стен – для аутентичности.

Если вам понравился этот проект, обращаем ваше внимание на статьи «Лучшие проекты японских коттеджей по версии читателей homify» и «Какой он: японский традиционный дом».

​Планировка

3つのテラスが自然を採り入れる、中庭が景色をつなぐ家, M設計工房 M設計工房 Балкон и терраса в стиле модерн Металл Металлический / Серебристый
M設計工房

M設計工房
M設計工房
M設計工房

Улучшенная современная азиатская планировка дома подразумевает в этом проекте внутренний дворик, с трех сторон окруженный комнатами. Справа – гостиная, слева – кухня и игровая детская, по центру – лестничный холл, и все это находится на первом этаже. В углах домах расположены кухня и ванная комната.

Второй этаж присутствует лишь в центральном объеме здания, оставляя два крыла одноэтажными, что выглядит очень интересно.

Внутренний дворик – идеальное место для игр маленьких детей, чистое, аккуратное, видимое со всего первого этажа для материнской заботы и при этом экологичное и достаточно просторное для самих детей.

​Ниша для кухни

3つのテラスが自然を採り入れる、中庭が景色をつなぐ家, M設計工房 M設計工房 Столовая комната в стиле модерн Дерево Белый
M設計工房

M設計工房
M設計工房
M設計工房

В этой комнате, которая находится между центральным лестничным холлом и одним из крыльев дома, размещена кухня с зоной для детских игр. В азиатских домах рядом с кухней и мамой всегда есть место для выполнения домашнего задания детей, их игр, рисования.

​Дизайн кухни

3つのテラスが自然を採り入れる、中庭が景色をつなぐ家, M設計工房 M設計工房 Кухня в стиле модерн Дерево Белый
M設計工房

M設計工房
M設計工房
M設計工房

Современная азиатская кухня выглядит именно так. Встроенная в нишу, она имеет барную стойку без стульев, дополнительную кладовую и проходную планировку из коридора в кладовую с двумя гарнитурами по обе стороны от прохода.

​Столовая

3つのテラスが自然を採り入れる、中庭が景色をつなぐ家, M設計工房 M設計工房 Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
M設計工房

M設計工房
M設計工房
M設計工房

В центральном блоке находится столовая. Оформленная в современном эко-стиле с явным азиатским оттенком, она наверняка понравится любителям простых кантри-коттеджей Европы. Напольное покрытие – теплого цвета ламинат, окна – с коричневыми рамами, мебель – под цвет ламината, а стены покрашены в светлый персиковый оттенок. Идеально!

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3つのテラスが自然を採り入れる、中庭が景色をつなぐ家, M設計工房 M設計工房 Балкон и терраса в стиле модерн Металл Металлический / Серебристый
M設計工房

M設計工房
M設計工房
M設計工房

Террасы

Кроме террасы во внутреннем дворике в доме есть еще две – с двух сторон от центральной комнаты в главном объеме. Увидеть их можно на первой фотографии в статье, обе они доступны из детских комнат для игр и отдыха.

​Лестница

3つのテラスが自然を採り入れる、中庭が景色をつなぐ家, M設計工房 M設計工房 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Эффект древесины
M設計工房

M設計工房
M設計工房
M設計工房

Умные решения для лестницы – тоже почти азиатская традиция. Данный блок находится в детской комнате и ведет из основной спальни на мансардный этаж (третий по счету в доме) с половинной высотой, созданный исключительно для игр детей.

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