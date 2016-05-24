Дачный дом своими руками!

В основе этого дома лежит конструкция из SIP-панелей, тогда как для самостоятельного строительства вы можете использовать кирпичную или блочную кладку. После утепления минеральной ватой мы советуем вам оформить весь дом сайдингом – это модно в дачных сообществах и смотрится достаточно современно. Сайдинг можно выбрать пастельных тонов, в стиле вечно цветущей листвы или в стиле модерн – светло-серый, оливковый, шоколадный. Фронтон стоит тоже оформить сайдингом, как и часть, выступающую над отмосткой.

В деле работы над фасадом вам также нужно будет организовать слив дождевой воды, вмонтировать окна и двери. Полезно сделать и удобные ступени с крыльца, выливая их из бетона еще на этапе строительства, а также создать для входа козырек или сделать для него нишу от дождя.

В данном проекте нас еще ждет немало сюрпризов – например, отсутствие чердачных перекрытий, видимые стропила, отделка деревом интерьеров и… мебель, созданная местным мастером! Посмотрим?