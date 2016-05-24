Дачный дом своими руками!

Этот потрясающий дом из дерева, созданный на стыке стиля кантри и азиатского, может стать прекрасным пособием для строительства дачного дома своими руками. Студия HOSAWAKENCHIKU поможет нам разобраться, что на стройке важно, а что – нет, где можно сэкономить, а где нужно даже позвать на помощь профессионалов.
В основе этого дома лежит конструкция из SIP-панелей, тогда как для самостоятельного строительства вы можете использовать кирпичную или блочную кладку. После утепления минеральной ватой мы советуем вам оформить весь дом сайдингом – это модно в дачных сообществах и смотрится достаточно современно. Сайдинг можно выбрать пастельных тонов, в стиле вечно цветущей листвы или в стиле модерн – светло-серый, оливковый, шоколадный. Фронтон стоит тоже оформить сайдингом, как и часть, выступающую над отмосткой.
В деле работы над фасадом вам также нужно будет организовать слив дождевой воды, вмонтировать окна и двери. Полезно сделать и удобные ступени с крыльца, выливая их из бетона еще на этапе строительства, а также создать для входа козырек или сделать для него нишу от дождя.
В данном проекте нас еще ждет немало сюрпризов – например, отсутствие чердачных перекрытий, видимые стропила, отделка деревом интерьеров и… мебель, созданная местным мастером! Посмотрим?
Можно смело считать, что отсутствие чердачных перекрытий произвело бы на любого гостя особенное впечатление. Здесь стропила крыши по периметру держатся на несущих стенах и на одной – в центре, что позволяет создать потрясающую комнату с высокими потолками. На втором этаже – детская комната, из которой через большие окна видно все, как с мачты!
Мебель сделана местным мастером на заказ. Обратите внимание и на ее формат: у стены слева вы найдете азиатский буфет, на острове – раковину и плиту, напротив – письменный стол, на переднем плане – столовую. Далее по комнате мебель продолжается в виде полки под TV и затем переходит в модули для хранения вещей.
Важной частью этой дачи стали элементы отделки. Стены в некоторых местах оштукатурены в белый, в других – оформлены вагонкой. Такое сочетание отлично подходит под бюджетную основу для летнего домика.
На входе нас ждет керамическая плитка, которая защищает основной уровень пола дома на подиуме от грязи и пыли. Заметьте, что двери в доме – слайдеры, очень удобные и при этом стильные, помогающие экономить пространство.
Изюминкой планировки является и то, что справа есть особенный уголок с матрасами-татами на полу. Для его приватности предусмотрены пазы, в которые могут вставляться специальные экраны из рисовой бумаги (или просто деревянные экраны), и в доме появляется еще одна комната!
Одна из спален очень маленькая, рассчитанная на одного ребенка, но уютная и интересная. У нее есть нестандартный пол из окрашенной в разные цвета древесины и выход на террасу.
Наверху мы найдем детскую игровую комнату – здесь много места как для учебы, так и для игр! Идеальные детские каникулы, похоже, начинаются именно здесь!
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