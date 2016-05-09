Современный жилой дом в сельской местности

Центром обеденного пространства стал длинный стол, способный разместить большую компанию из десяти человек. Прочное стеклянное основание является частью «плавающей» лакированной столешницы, создавая визуальный эффект парящей в воздухе «скатерти-самобранки». Панорамные окна от пола до потолка как нельзя лучше наполняют пространство естественным светом. Сочетание деталей здесь безупречно: ничто не вносит ни малейшего диссонанса. Это же касается фортепиано в белом лаке. Выбранное настенное зеркало в массивной раме, светильники и кисея дополняют благородную композицию.

Книга идей об обеденных столах поможет вам выбрать идеальный вариант для собственного дома.