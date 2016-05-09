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Современный жилой дом в сельской местности

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Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
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Сегодня мы решили рассказать своим читателям о проекте специалистов из Польши и провести экскурсию в современном семейном доме, что расположен недалеко от Варшавы. Постройка полностью соответствует пожеланиям заказчика и представляет собой симбиоз минимализма и модерна. Все изображения представлены фотографом Михал Młynarczyk .

Дом с волшебным садом

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Дома в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Двухэтажная постройка расположена в центре большого приусадебного участка и имеет плоскую крышу, что обусловлено созданием на ней дополнительного пространства для отдыха. Строгий горизонтальный элемент открывает перед нами просторную террасу на втором этаже. Особое внимание архитекторов уделено цвету фасада, который помогает  гармонично вписать дом в живописные окрестности. За величественными стенами и симметричным подъездом располагается вход в жилое пространство.

Эльдорадо

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Выбранная для гостиной нейтральная цветовая схема соответствует внешнему дизайну здания и подчеркивает современный, непритязательный стиль. Зона отдыха отделена от обеденной при помощи диванной группы, что позволяет хозяевам и гостям в полной мере насладиться уютом современного и роскошного интерьера. Безусловно, в таком просторном доме было создано и многоуровневое освещение, которое позволяет моделировать большое пространство по вкусу и настроению.

Ощущение природной стихии

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Столовая комната в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Центром обеденного пространства стал длинный стол, способный разместить большую компанию из десяти человек. Прочное стеклянное основание является частью «плавающей» лакированной столешницы, создавая визуальный эффект парящей в воздухе «скатерти-самобранки». Панорамные окна от пола до потолка как нельзя лучше наполняют пространство естественным светом. Сочетание деталей здесь безупречно: ничто не вносит ни малейшего диссонанса. Это же касается фортепиано в белом лаке. Выбранное настенное зеркало в массивной раме, светильники и кисея дополняют благородную композицию. 

Книга идей об обеденных столах поможет вам выбрать идеальный вариант для собственного дома. 

Динамичный дизайн

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Кухня в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Прогуливаясь по первому этажу, пересекаешь расположенную здесь гостиную и попадаешь в просторную лаундж-зону. Центральное место отведено бару. Члены семьи владельца дома, страстного любителя хорошего вина, не могли не остаться довольны уютным и «теплым» решением пространства. Бар с великолепным лаковым фасадом также выполняет функцию кухонного острова. Прямо за ним располагается кухня с глянцевыми фасадами, каменной столешницей и эффектным световым сценарием.

Визуальные тонкости

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Изысканный и в то же время сдержанный характер проекта подчеркнут и дизайном интерьера ванной комнаты. Идеальная геометрия форм прекрасно раскрывается на фоне темного камня, превращая комнату в настоящий оздоровительный оазис для всей семьи.

Ночная жизнь

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Спальня в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Спальная комната подготовила для нас небольшой сюрприз: вопреки общей стилистике интерьера, дизайнеры отдали дань уважения деревенскому стилю, работая над приватной частью пространства. В цветовой палитре доминируют темное дерево и другие теплые естественные тона. В комнате царит атмосфера спокойствия и надежности.

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