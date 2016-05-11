​Дача в стиле кантри: 17 уютных идей

Планируете оформить дачу в стиле кантри? Уже выбрали приятный цвет сайдинга или штукатурки и хотите, чтобы интерьеры и экстерьер вместе создали для вас и вашей семьи максимально уютную атмосферу?
Тогда обязательно посмотрите наши идеи для дачи в стиле кантри, половина из которых – просто гениальны! И помните, что для того, чтобы ваш летний домик привлекал все поколения, следует найти для каждого занятие по душе и определить для этого место.
К любой даче можно пристроить декоративные крыльцо и балкон – узкие, шириной около 1,2 метра и длинные – по ширине всего фасада. На первом этаже они помогут хранить инвентарь под крышей, здесь можно поставить лавочку и оставлять обувь, а на втором этаже – это прекрасное место для кресла, игровой для детей или сушки белья. Их сооружение обойдется в 20-50 тыс. рублей.
Если ваша дача уже готова или вы еще на стадии проектирования, обязательно найдите место для террасы, выход на которую желательно организовать прямо из дома. Это может быть простая стеклянная распашная дверь или дорогие двери-слайдеры, но главное, чтобы уровень пола дома и террасы был максимально одинаков.
Отопление позволит продлить вашу жизнь на даче на 2-3 месяца в году, что очень существенно, если учесть, что большинство ночует на даче лишь 2,5 месяца в году – с 1 июня и по 15 августа, когда ночи совсем теплые.
Отделка стен вагонкой – самая бюджетная идея для отделки интерьеров в стиле кантри. Если плюс к дверям вы также запланируете пару красивых деревянных арок, создадите лестницу из той же породы древесины (обычно это сосна), будет особенно уютно!
Небольшой подиум поможет визуально разделить зону одной большой комнаты на даче. Например, в одном уголке – кухня-столовая, в другом – гостиная с диванчиком. Уюта станет еще больше, если в гостиной вы положите ковер и повесите шторы в пол со светлым рисунком (бледный пейсли, орнамент).
Угловое остекление можно реализовать с помощью двух стандартных окон, просто расположив их как можно ближе к углу. Предусмотрите и вид из них – на участок, сад, лес, и тогда ваша комната станет оазисом отдыха на природе!
Идиллический американский кантри буквально во всем повторяет тенденции «рыжего» кантри, традиционного для Европы. Но с одним весьма важным исключением – мебель, вагонка на стенах, двери и окна здесь белого цвета, что смотрится очень аккуратно и стильно для дачи!
Американский кантри любит дополнительные пастельные оттенки – сиреневый, бледно-розовый, бледно-желтый, а также цвета, что на фото – небесно-голубой, чирок и мятный.
Барную стойку из дерева сделать не сложно, предусмотрев главные характерные признаки. Столешница должна быть на определенной высоте (подбирайте к высоте купленных барных стульев), а наверху или на стене сбоку стоит сделать место для бокалов и напитков.
Отдельная маленькая кухня на даче – праздник для хозяйки, в доме которой всегда полно гостей. Планировка в форме буквы «П» позволит сделать ее максимально удобной.
Маленький раскладной стол для столовой или как дополнительное место для готовки позволит вам сделать крохотную кухню более удобной. Раскладной стол стоит от 2,5 до 9 тыс. рублей.
Кухонный остров может быть частью столовой и иметь барную столешницу сбоку для стульев и одновременно стать местом для готовки и сервировки! Кухонный остров можно сделать своими руками или купить как тумбу от гарнитура за 4-8 тыс. рублей.
Окно в ванной – настоящая радость для тех, кто любит водные процедуры на даче! Если вы расположите на уровне ванной чаши окно, которое может удобно распахнуться, то получите мини-бассейн под крышей! Окно для ванной будет стоить около 5-8 тыс. рублей.
Распашная дверь в сад или на террасу – очень важная часть любой дачи, которая стремится создать атмосферу курорта вокруг себя. Распашные двери стоят от 15 тыс. рублей.
Интересная идея почти сплошного остекления бокового фасада и фронтона отлично смотрится в проектах с мансардной спальней или вовсе без межэтажных перекрытий (двусветной столовой или гостиной). Подобное остекление может стоить от 100 до 400 тыс. рублей в зависимости от размера дачи.
Симпатичный мангал на веранде – отличный повод устраивать барбекю-вечеринки для друзей, семьи, внуков и соседей! Цена мангала для дачи от 30 тыс. рублей.
Главный вход с двойной дверью как минимум в два раза упростит ваши постоянные передвижения между садом и домом. Цена двойной двери для дачи от 10 тыс. рублей.
Маленький декоративный навес может стать частью обновлений для дачи этого года, стоит только захотеть! Его примерная цена без ступеней – около 8 тыс. рублей.
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