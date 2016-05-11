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​Дача в стиле кантри: 17 уютных идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Веранда и терраса в стиле кантри
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Планируете оформить дачу в стиле кантри? Уже выбрали приятный цвет сайдинга или штукатурки и хотите, чтобы интерьеры и экстерьер вместе создали для вас и вашей семьи максимально уютную атмосферу?

Тогда обязательно посмотрите наши идеи для дачи в стиле кантри, половина из которых – просто гениальны! И помните, что для того, чтобы ваш летний домик привлекал все поколения, следует найти для каждого занятие по душе и определить для этого место.

​Декоративные крыльцо и балкон

home sweet home, ATELIER TAMA ATELIER TAMA Дома в стиле кантри
ATELIER TAMA

ATELIER TAMA
ATELIER TAMA
ATELIER TAMA

К любой даче можно пристроить декоративные крыльцо и балкон – узкие, шириной около 1,2 метра и длинные – по ширине всего фасада. На первом этаже они помогут хранить инвентарь под крышей, здесь можно поставить лавочку и оставлять обувь, а на втором этаже – это прекрасное место для кресла, игровой для детей или сушки белья. Их сооружение обойдется в 20-50 тыс. рублей.

​Терраса с навесом

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Дома в стиле кантри
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Если ваша дача уже готова или вы еще на стадии проектирования, обязательно найдите место для террасы, выход на которую желательно организовать прямо из дома. Это может быть простая стеклянная распашная дверь или дорогие двери-слайдеры, но главное, чтобы уровень пола дома и террасы был максимально одинаков.

​Отопление с помощью печи

Black, アースワーク建築設計事務所 アースワーク建築設計事務所 Гостиная в стиле кантри
アースワーク建築設計事務所

アースワーク建築設計事務所
アースワーク建築設計事務所
アースワーク建築設計事務所

Отопление позволит продлить вашу жизнь на даче на 2-3 месяца в году, что очень существенно, если учесть, что большинство ночует на даче лишь 2,5 месяца в году – с 1 июня и по 15 августа, когда ночи совсем теплые.

​Отделка стен вагонкой

江南市に建つログハウスの家, 木の家株式会社 木の家株式会社 Гостиная в стиле кантри
木の家株式会社

木の家株式会社
木の家株式会社
木の家株式会社

Отделка стен вагонкой – самая бюджетная идея для отделки интерьеров в стиле кантри. Если плюс к дверям вы также запланируете пару красивых деревянных арок, создадите лестницу из той же породы древесины (обычно это сосна), будет особенно уютно!

​Подиум для гостиной

Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 Гостиная в стиле кантри
SegmentoPonto4

SegmentoPonto4
SegmentoPonto4
SegmentoPonto4

Небольшой подиум поможет визуально разделить зону одной большой комнаты на даче. Например, в одном уголке – кухня-столовая, в другом – гостиная с диванчиком. Уюта станет еще больше, если в гостиной вы положите ковер и повесите шторы в пол со светлым рисунком (бледный пейсли, орнамент).

​Угловое остекление

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Гостиная в стиле кантри
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

Угловое остекление можно реализовать с помощью двух стандартных окон, просто расположив их как можно ближе к углу. Предусмотрите и вид из них – на участок, сад, лес, и тогда ваша комната станет оазисом отдыха на природе!

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​Американский кантри

Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 Кухня в стиле кантри
SegmentoPonto4

SegmentoPonto4
SegmentoPonto4
SegmentoPonto4

Идиллический американский кантри буквально во всем повторяет тенденции «рыжего» кантри, традиционного для Европы. Но с одним весьма важным исключением – мебель, вагонка на стенах, двери и окна здесь белого цвета, что смотрится очень аккуратно и стильно для дачи!

Американский кантри любит дополнительные пастельные оттенки – сиреневый, бледно-розовый, бледно-желтый, а также цвета, что на фото – небесно-голубой, чирок и мятный.

​Барная стойка из дерева

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Столовая комната в стиле кантри Дерево Коричневый
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Барную стойку из дерева сделать не сложно, предусмотрев главные характерные признаки. Столешница должна быть на определенной высоте (подбирайте к высоте купленных барных стульев), а наверху или на стене сбоку стоит сделать место для бокалов и напитков.

​Мини-кухня буквой «П»

homify Кухня в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Отдельная маленькая кухня на даче – праздник для хозяйки, в доме которой всегда полно гостей. Планировка в форме буквы «П» позволит сделать ее максимально удобной.

​Раскладной стол

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Кухня в стиле кантри
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Маленький раскладной стол для столовой или как дополнительное место для готовки позволит вам сделать крохотную кухню более удобной. Раскладной стол стоит от 2,5 до 9 тыс. рублей.

​Кухонный остров

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Кухня в рустикальном стиле
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Кухонный остров может быть частью столовой и иметь барную столешницу сбоку для стульев и одновременно стать местом для готовки и сервировки! Кухонный остров можно сделать своими руками или купить как тумбу от гарнитура за 4-8 тыс. рублей.

​Ванная у окна

那須高原の家, TAMAI ATELIER TAMAI ATELIER Ванная в классическом стиле
TAMAI ATELIER

TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER

Окно в ванной – настоящая радость для тех, кто любит водные процедуры на даче! Если вы расположите на уровне ванной чаши окно, которое может удобно распахнуться, то получите мини-бассейн под крышей! Окно для ванной будет стоить около 5-8 тыс. рублей.

​Распашные двери в сад

homify Веранда и терраса в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Распашная дверь в сад или на террасу – очень важная часть любой дачи, которая стремится создать атмосферу курорта вокруг себя. Распашные двери стоят от 15 тыс. рублей.

​Сплошное остекление фасада и фронтона

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Интересная идея почти сплошного остекления бокового фасада и фронтона отлично смотрится в проектах с мансардной спальней или вовсе без межэтажных перекрытий (двусветной столовой или гостиной). Подобное остекление может стоить от 100 до 400 тыс. рублей в зависимости от размера дачи.

​Мангал на веранде

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Кухня в стиле кантри
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Симпатичный мангал на веранде – отличный повод устраивать барбекю-вечеринки для друзей, семьи, внуков и соседей! Цена мангала для дачи от 30 тыс. рублей.

​Парадный вход с двойной дверью

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в стиле кантри
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Главный вход с двойной дверью как минимум в два раза упростит ваши постоянные передвижения между садом и домом. Цена двойной двери для дачи от 10 тыс. рублей.

​Навес для крыльца

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

Маленький декоративный навес может стать частью обновлений для дачи этого года, стоит только захотеть! Его примерная цена без ступеней – около 8 тыс. рублей.

Далее на homify:

— Домик на пляже;

— Дизайн гостиной в эклектичном стиле.

Плюсы у линейной планировки кухни
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