​Дача в стиле кантри: 17 уютных идей

Планируете оформить дачу в стиле кантри? Уже выбрали приятный цвет сайдинга или штукатурки и хотите, чтобы интерьеры и экстерьер вместе создали для вас и вашей семьи максимально уютную атмосферу?

Тогда обязательно посмотрите наши идеи для дачи в стиле кантри, половина из которых – просто гениальны! И помните, что для того, чтобы ваш летний домик привлекал все поколения, следует найти для каждого занятие по душе и определить для этого место.