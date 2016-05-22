Красивый дом для семьи с двумя детьми

Очень симпатичный проект коттеджа в современном стиле порадует вас эклектичными сочетаниями материалов, интересным внешним видом и планировкой. Спроектировали его специалисты из студии Oguri-Arc эксклюзивно, но некоторые решения наверняка и вам захочется повторить в проекте собственного коттеджа.
Этот дом расскажет нам многое о том, как самыми бюджетными и простыми способами скопировать образ американского пригорода за пределами США. И данный проект – прекрасное подтверждение тому, что это возможно.
Самым важным качеством данного коттеджа является его очень парадный внешний вид. В первую очередь, это создано красивой парадной зоной. Деревянная дверь обрамлена по бокам дополнительными окнами, что часто выходит дешевле, чем купить шикарную трехмодульную дверь со стеклами. Еще более важной частью являются светильники и колонна на крыльце, позволяющая выгодно подать то, что парадная дверь слегка утоплена в фасад дома. Кроме того, важна и гармония остекления на фасаде. Заметьте, что как и во многих американских проектах, мы практически не найдем здесь окон по бокам дома, лишь с парадной стороны и с зоны заднего дворика.
А вот приватное дополнение в виде кирпичной кладки на балконе второго этажа – уже характерная азиатская черта, которая тоже может многим понравиться. С этого ракурса отлично видно и парадное крыльцо, оно достаточно простое конструктивно и потому легкое в реализации. Чердачное помещение используется в спальне как детская игровая, мансардная комнатка для чтения, отдыха и различных приключений.
Важно отметить, что окна в гостиной и во многих других комнатах дома являются дверьми-слайдерами с москитными экранами.
Разве это не спальня мечты для двух активных мальчишек? Чтобы ее создать, нужно лишь красиво оформить с внутренней стороны кровлю и отказаться от чердачных перекрытий на маленькую мансарду!
Такая спальня больше похожа на корабль с мачтой, ведь даже круглый формат окна напоминает о кораблях, дальних странствиях и море. Потолочные балки, видные в интерьере, тоже вносят определенную атмосферу в эту интересную комнату.
Как видно на фотографии выше, мансардное окно в крыше освещает второй этаж этой детской. Рядом – ванная комната и отдельная гардеробная, что позволяет оставлять пространство для игр и сна аккуратным.
Рабочее место предусмотрительно расположено на первом этаже, что очень удобно. Вся мебель в проекте выполнена под точные размеры и по индивидуальным проектам от архитектора.
В другой части дома на втором этаже мы найдем холл, ведущий после перехода по лестнице в одну из спален или ванную комнату. Здесь есть складные модульные двери, открывающие вид на гостиную, встроенный шкаф для хранения и достаточно обширное пространство, которое тоже может быть использовано детьми.
Интересная кухня оформлена в традиционном азиатском стиле. На этой фотографии вы можете заметить и шикарные складные двери из кухни-столовой в гостиную, позволяющие реализовать идею открытой планировки тогда, когда требуется.
Отделка в доме произведена в основном с помощью окрашенной в белый экологичной штукатурки и натурального дерева, его можно найти в напольном покрытии, мебели, дверях, окнах и даже декоре.
Супер-унитаз (электронный), маленькая раковина, окно для проветривания и отделка деревом – что еще нужно для экологичного интерьера крохотной гостевой туалетной комнаты?
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