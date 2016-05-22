Красивый дом для семьи с двумя детьми

Очень симпатичный проект коттеджа в современном стиле порадует вас эклектичными сочетаниями материалов, интересным внешним видом и планировкой. Спроектировали его специалисты из студии Oguri-Arc эксклюзивно, но некоторые решения наверняка и вам захочется повторить в проекте собственного коттеджа.

Этот дом расскажет нам многое о том, как самыми бюджетными и простыми способами скопировать образ американского пригорода за пределами США. И данный проект – прекрасное подтверждение тому, что это возможно.