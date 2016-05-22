TOП-12 проектов одноэтажных домов

В нашей новой Книге Идей вы увидите, как простой участок может быть использован для строительства нового типа домов – современных односемейных одноэтажных. В отличие от старых деревенских домиков и ультра-бюджетных коттеджей с малой площадью эти дома представляют особенный стиль в строительстве, который может быть не менее роскошным, чем традиционные варианты.
Одноэтажный формат дома очень удобен для семей с маленькими детьми, пенсионерами, домашними животными. Он не только позволяет сделать все пространство дома единым целым, без ограничений, но и обещает приватные виды на сад и зеленые насаждения, а не на окна соседних домов.
В этой подборке мы покажем вам не только проекты домов, но и пару их интерьеров, которые наглядно показывают нам особенности планировки такого типа и то, как ее можно использовать.
Площадь этого коттеджа – всего лишь 75 кв. метров. В кухне-гостиной справа есть угловое остекление , а в двух спальнях и ванной комнате слева – небольшие окна и площадь.
Еще один тип линейной планировки обозначает отдельные кухню и гостиную. Справа мы видим кухню с террасой и патио, по центру – гостиную с угловым остеклением, слева – спальню, за ней – еще одну, а напротив гостиной (со стороны улицы) расположен кабинет.
В пляжном типе планировки обычно присутствует лишь один или два фасада с остеклением, два других остаются практически полностью приватными. Очень важна терраса, увеличивающая на треть площадь дома в летнее время.
Этот удивительный испанский проект одноэтажного дома имеет площадь в 75 кв. метров и три спальни, он продается вместе с установкой, мебелью и даже бытовой техникой. В Испании компания авторов этого проекта Casas inHAUS очень знаменита, она является волшебной палочкой, которая позволяет молодым семьям обрести новое, идеальное жилье всего лишь за 2 месяца!
Этот одноэтажный дом отличается от других своей удивительной планировкой, в основе которой лежит компактность современного стиля модерн. Вы можете заметить специальные жалюзи и экраны, создающие приватность для окон без основного забора, и красивое патио справа. Дом имеет две спальни, его площадь – 50 кв. метров.
Этот вариант планировки выглядит особенно привлекательным для семей с маленькими детьми. Дело в том, что спальни здесь находятся настолько далеко от входа, как только возможно.
На фотографии выше вы можете видеть центральный модуль кухни-гостиной, справа – прихожая, слева – три спальни с ванной комнатой друг напротив друга.
Удивительное расположение ванной комнаты на первом этаже открывает шикарный простор для дизайна интерьера! Панорамное окно в пол здесь может превратить это место в райский оазис посреди зелени. А только представьте, как шикарно было бы наблюдать, лежа в горячей ванне, за снегопадом!
Еще один проект дома подразумевает асимметричный фасад с угловым модулем гостиной. Такой вариант лучше всего подходит для новых коттеджных поселков, где один из дальних углов участка обычно имеет более-менее презентабельный вид или насаждения.
Эта вилла в греческом стиле расположена в Бодруме, Турция и имеет совершенно особенную планировку. Она как бы составлена из нескольких домов, соединенных крытыми галереями, крыша в которых выполнена из натурального древесного материала. Таким образом, один дом в одну комнату является гостиной с террасой, галерея – прихожей, другой – кухней и столовой, третий – спальнями и ванной комнатой.
Но главный бонус сквозной планировки, о котором мы хотели рассказать, что остекление может быть реализовано с двух сторон одной комнаты, если дом достаточно узок или комната достаточно большая.
В данный момент вы смотрите на фотографию парадного фасада дома, обращенного к улице. Остекление в гостиной для приватности закрыто легкими шторами, а вход будто незаметен, он находится слева от штор и представлен в виде деревянной двери. Перед нами на первом плане – паркинг для маленького автомобиля или мопеда, а справа – мульти-бассейн и мульти-террасы, которые можно найти и с двух других сторон дома.
Оазисная планировка может иметь кухню-гостиную, которая имеет остекление с трех сторон и является фокусным элементом объема. Слева – ванная комната и спальня с окнами, в основном, на задний дворик.
Одноэтажный дом может иметь и крутой скат крыши (для настоящей зимы), но при этом не иметь чердачных перекрытий, тогда высота мансарды позволит создать двусветную гостиную, игровую детскую или гардеробную.
Этот удивительный азиатский дом выполнен близко к стилю кантри. Среди главных особенностей – декоративный экран слева для приватности ванной комнаты и создания летнего душа и мангал с глиняной перегородкой для создания приватности для спальни.
Среди других популярных планировок одноэтажных домов можно выделить «Змейку» и форму «П», которые почти идентичны. Обе позволяют создать внутренний дворик без ветра, с тенистыми уголками, уютный и идеальный для детей.
На этой фотографии – интерьер главной части дома, который вы видели на фотографии выше. Наверху вы можете найти при кухне террасу с навесом, а коридор ведет вас дальше – в зону спален и детской.
На фотографии самого дома вы можете заметить гостиную слева от кухни и еще одну комнату – кабинет с библиотекой на мансарде, слева от гостиной.
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