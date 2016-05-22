TOП-12 проектов одноэтажных домов

В нашей новой Книге Идей вы увидите, как простой участок может быть использован для строительства нового типа домов – современных односемейных одноэтажных. В отличие от старых деревенских домиков и ультра-бюджетных коттеджей с малой площадью эти дома представляют особенный стиль в строительстве, который может быть не менее роскошным, чем традиционные варианты.

Одноэтажный формат дома очень удобен для семей с маленькими детьми, пенсионерами, домашними животными. Он не только позволяет сделать все пространство дома единым целым, без ограничений, но и обещает приватные виды на сад и зеленые насаждения, а не на окна соседних домов.

В этой подборке мы покажем вам не только проекты домов, но и пару их интерьеров, которые наглядно показывают нам особенности планировки такого типа и то, как ее можно использовать.