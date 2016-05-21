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10 способов поднять стоимость дома перед продажей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Objekt 255, meier architekten zürich meier architekten zürich Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
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Как, потратив 100 тыс., увеличить стоимость дома на 300 тыс. рублей? Об этом – в нашей статье о том, что вам следует сделать для того, чтобы он выглядел на 5 лет моложе и гораздо более современно.

​Как это работает

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Минимальные, но очень важные траты, которые помогут вам поднять стоимость дома без радикальной его переделки, еще никого не подводили! Очень важно сохранять позитивный настрой – выбирать белые, светлые цвета с яркими и модными оттенками.

Риэлтеры по всему миру используют бирюзовый, яркий салатовый, фуксию, ярко-голубой, розовый и канареечный желтый, чтобы сделать дом стильным и привлекательным для покупателей.

Проверьте слабые стороны

Objekt 255, meier architekten zürich meier architekten zürich Кухня в стиле модерн Дерево Коричневый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Трещины, подтеки, неравномерная окраска, сколы, не отстирывающиеся пятна – все это нужно устранить немедленно и просто в обязательном порядке. Если важная часть интерьера имеет скол, подумайте и о ее полной замене!

Слабой стороной может быть и невысокий потолок, который можно уравновесить светлыми стенами, отделкой и мебелью, небольшие окна, которые следует либо расширить, либо уменьшить формат расстекловки, либо добавить еще одно окно. Старую мебель заменяйте новой, но лишь основную. Так, в гостиной вы можете выбросить всю старую мебель и купить только новый диван и кофейный столик – смотреться будет лучше, чем нагромождение старой мебели.

​Красим фасад и все стены внутри

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Покрасить фасад перед продажей просто необходимо. Закрасить все трещины, неровности, сделать дом более светлым и современным вам помогут светлые оттенки – бежевый, латте, белый, светло-серый, бледно-голубой. Но не увлекайтесь цветными вариациями, белый или бежевый дом готовы купить все, а вот розовый, сиреневый, зеленый и даже желтый – вовсе нет!

Обои внутри дома – не самый лучший вариант для продажи. Даже если вы старались создать классическое или современное настроение, обои чаще всего выглядят менее привлекательно, чем простые светлые стены. Выбирайте оттенки белого, латте, светло-серый, они визуально увеличат высоту потолков, размер окон и даже позволят вам обыграть старые вещи на новый лад.

​Меняем старую кухню на светлый и простой гарнитур

Offene Küche mit Holzarbeitsplatte, Lukas Palik Fotografie Lukas Palik Fotografie Кухня в стиле модерн
Lukas Palik Fotografie

Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie

Новый кухонный гарнитур может стоить вам всего лишь 15-30 тыс. рублей, но сделает кухню в 10 раз более привлекательной для покупателя! При этом на технике можно сэкономить, взяв бюджетные, но все-таки встраиваемые плиту и духовку. Выбирайте белый, светлый бежевый или светло-коричневый оттенок с лаконичными современными фасадами.

Добавьте текстиля

Objekt 255, meier architekten zürich meier architekten zürich Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Очень важно создать уютную атмосферу в доме. Когда вы уберете все лишнее, избавитесь от ярких акцентов и мелочей, стоит добавить качественный текстиль. Подушки для дивана, новый ковер, шикарные шторы могут существенно изменить ваш дом.

​Добавьте удобные места хранения

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Гардеробная в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Полноценные места хранения, в основном, для прихожей и спальни, могут сразу создать очень приятное ощущение уюта и обустроенности быта. Выбирайте белые шкафы и стеллажи или зеркальные.

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​Замените светильники

Einfamilienhaus Essen, Luna Homestaging Luna Homestaging Гостиная в стиле модерн
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

Иногда именно светильники отражают ретро-атмосферу дома лучше, чем чтобы то ни было. Добавьте современного огня – пару минималистичных настенных светильников, люстру и торшер в гостиной.

​Замените окна и двери

Wohnhaus Köln Widdersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Гостиная в стиле модерн
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

Замена окон – очень важная часть ремонта дома, которую нужно сделать перед продажей. Иногда бывает очень просто добавить одно-два новых окна, а дом при этом становится совершенно другим! Самые популярные решения – расширение окна на кухне, добавление новых окон в гостиной и большой спальне.

Очень важно заменить парадную и остальные двери в доме, если им более 10-ти лет. Так ваш дом сразу создаст приятное впечатление на гостей.

​Добавьте зеркал

Badezimmer, Tuba Design Tuba Design Ванная комната в стиле модерн Керамика Белый
Tuba Design

Tuba Design
Tuba Design
Tuba Design

К наиболее бюджетным вариантам легкого редизайна перед продажей относится покупка зеркал. Потратив 10 тыс. рублей, вы преобразите интерьеры до неузнаваемости. Следует добавить наибольшее из возможных зеркал в ванной комнате, зеркало для декора в спальне или гостиной, а также найти место для одного большого зеркала в пол (шкаф-купе, прихожая, спальня).

​Добавьте уюта патио или террасе

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Подсветка и мебель в саду или на мощеной площадке – важные составляющие вашего успеха. Небольшая столовая группа (даже с пластиковой мебелью) добавит ощущение тепла родного дома. Важно, чтобы на террасе стояла пара кашпо, цвели цветы, лежали пуфики и было чисто.

​Замените розетки и выключатели

Роскошный оникс в Умном Доме Art-In Стены и пол в эклектичном стиле
Art-In

Роскошный оникс в Умном Доме

Art-In
Art-In
Art-In

Заменив розетки и выключатели, вы сразу поймете, насколько эта небольшая деталь была важна для образа всего дома!

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