10 способов поднять стоимость дома перед продажей

Как, потратив 100 тыс., увеличить стоимость дома на 300 тыс. рублей? Об этом – в нашей статье о том, что вам следует сделать для того, чтобы он выглядел на 5 лет моложе и гораздо более современно.
Минимальные, но очень важные траты, которые помогут вам поднять стоимость дома без радикальной его переделки, еще никого не подводили! Очень важно сохранять позитивный настрой – выбирать белые, светлые цвета с яркими и модными оттенками.
Риэлтеры по всему миру используют бирюзовый, яркий салатовый, фуксию, ярко-голубой, розовый и канареечный желтый, чтобы сделать дом стильным и привлекательным для покупателей.
Трещины, подтеки, неравномерная окраска, сколы, не отстирывающиеся пятна – все это нужно устранить немедленно и просто в обязательном порядке. Если важная часть интерьера имеет скол, подумайте и о ее полной замене!
Слабой стороной может быть и невысокий потолок, который можно уравновесить светлыми стенами, отделкой и мебелью, небольшие окна, которые следует либо расширить, либо уменьшить формат расстекловки, либо добавить еще одно окно. Старую мебель заменяйте новой, но лишь основную. Так, в гостиной вы можете выбросить всю старую мебель и купить только новый диван и кофейный столик – смотреться будет лучше, чем нагромождение старой мебели.
Покрасить фасад перед продажей просто необходимо. Закрасить все трещины, неровности, сделать дом более светлым и современным вам помогут светлые оттенки – бежевый, латте, белый, светло-серый, бледно-голубой. Но не увлекайтесь цветными вариациями, белый или бежевый дом готовы купить все, а вот розовый, сиреневый, зеленый и даже желтый – вовсе нет!
Обои внутри дома – не самый лучший вариант для продажи. Даже если вы старались создать классическое или современное настроение, обои чаще всего выглядят менее привлекательно, чем простые светлые стены. Выбирайте оттенки белого, латте, светло-серый, они визуально увеличат высоту потолков, размер окон и даже позволят вам обыграть старые вещи на новый лад.
Новый кухонный гарнитур может стоить вам всего лишь 15-30 тыс. рублей, но сделает кухню в 10 раз более привлекательной для покупателя! При этом на технике можно сэкономить, взяв бюджетные, но все-таки встраиваемые плиту и духовку. Выбирайте белый, светлый бежевый или светло-коричневый оттенок с лаконичными современными фасадами.
Очень важно создать уютную атмосферу в доме. Когда вы уберете все лишнее, избавитесь от ярких акцентов и мелочей, стоит добавить качественный текстиль. Подушки для дивана, новый ковер, шикарные шторы могут существенно изменить ваш дом.
Полноценные места хранения, в основном, для прихожей и спальни, могут сразу создать очень приятное ощущение уюта и обустроенности быта. Выбирайте белые шкафы и стеллажи или зеркальные.
Иногда именно светильники отражают ретро-атмосферу дома лучше, чем чтобы то ни было. Добавьте современного огня – пару минималистичных настенных светильников, люстру и торшер в гостиной.
Замена окон – очень важная часть ремонта дома, которую нужно сделать перед продажей. Иногда бывает очень просто добавить одно-два новых окна, а дом при этом становится совершенно другим! Самые популярные решения – расширение окна на кухне, добавление новых окон в гостиной и большой спальне.
Очень важно заменить парадную и остальные двери в доме, если им более 10-ти лет. Так ваш дом сразу создаст приятное впечатление на гостей.
К наиболее бюджетным вариантам легкого редизайна перед продажей относится покупка зеркал. Потратив 10 тыс. рублей, вы преобразите интерьеры до неузнаваемости. Следует добавить наибольшее из возможных зеркал в ванной комнате, зеркало для декора в спальне или гостиной, а также найти место для одного большого зеркала в пол (шкаф-купе, прихожая, спальня).
Подсветка и мебель в саду или на мощеной площадке – важные составляющие вашего успеха. Небольшая столовая группа (даже с пластиковой мебелью) добавит ощущение тепла родного дома. Важно, чтобы на террасе стояла пара кашпо, цвели цветы, лежали пуфики и было чисто.
Заменив розетки и выключатели, вы сразу поймете, насколько эта небольшая деталь была важна для образа всего дома!
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