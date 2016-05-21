10 способов поднять стоимость дома перед продажей

Минимальные, но очень важные траты, которые помогут вам поднять стоимость дома без радикальной его переделки, еще никого не подводили! Очень важно сохранять позитивный настрой – выбирать белые, светлые цвета с яркими и модными оттенками.

Риэлтеры по всему миру используют бирюзовый, яркий салатовый, фуксию, ярко-голубой, розовый и канареечный желтый, чтобы сделать дом стильным и привлекательным для покупателей.