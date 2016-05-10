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До и После: Поэтапный ремонт одной кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Aménagement d'une cuisine , Entre Zen et Déco Entre Zen et Déco Кухня в стиле модерн Красный
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В этой квартире мы увидим, как одна пустая кухня с уже готовым простым ремонтом превратилась в интересный проект в стиле модерн. Студия ENTRE ZEN ET DÉCO реализовала данный интерьер в комнате площадью 23 кв. метра с помощью бюджета всего лишь в 390 тыс. рублей, что для французского города Лион может вполне считаться одним из рекордов стоимости!

​До: пустая кухня и тысяча вопросов

Aménagement d'une cuisine , Entre Zen et Déco Entre Zen et Déco Кухня в стиле модерн Красный
Entre Zen et Déco

Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco

Ремонт кухни сам по себе включает в себя огромное количество вещей. Это не просто новая отделка, двери и окна, гарнитур и техника, но еще и замена труб, установка бытовой техники и сантехники, подключение подсветки, монтаж потолка со встроенной подсветкой, иногда – составление узора из плитки на полу или фартуке. Кроме того, не забывайте про выравнивание стен, работу облицовщика, сборку мебели и дизайн-проект!

Так сколько стоит ремонт кухни? Что он в себя включает? Как отремонтировать кухню в своей квартире и какие этапы вам придется пройти на этом пути? Ответы – в нашей статье.

​Реальные цены на мебель, материалы и технику

Aménagement d'une cuisine , Entre Zen et Déco Entre Zen et Déco Кухня в стиле модерн Красный
Entre Zen et Déco

Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco

А теперь давайте посчитаем, сколько примерно стоит ремонт кухни. Для начала определимся, что площадь кухни равняется 12 кв. метрам, стоимость гарнитура – около 100 тыс. рублей, стоимость бытовой техники (встроенные плита и духовка, вытяжка, холодильник и мелкая бытовая техника) – тоже около 100 тыс. рублей. Кроме того, мы выбираем кухонный фартук из плитки-мозаики (20 тыс. рублей), ламинат на пол (15 тыс. рублей) и новые дверь и окно (30 тыс. рублей с монтажом).

​Потолок, стены и пол

Aménagement d'une cuisine , Entre Zen et Déco Entre Zen et Déco Кухня в стиле модерн Красный
Entre Zen et Déco

Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco

Работы по потолку включают в себя зачистку от старой краски, грунтовку, шпаклевку и его покрытие краской. По стенам – демонтаж плитки, снятие обоев, грунтовка глубокого проникновения, штукатурка, шлифовка, обработка составом «Антиплесень», поклейка обоев и монтаж кухонного фартука. Работы по полу составляют демонтаж покрытия и плинтусов, выравнивание основы, укладку напольного покрытия, монтаж плинтуса и устройство порожка. Итого по современным ценам на работу мастеров выйдет около 90 тыс. рублей.

Столовая

Aménagement d'une cuisine , Entre Zen et Déco Entre Zen et Déco Кухня в стиле модерн Красный
Entre Zen et Déco

Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco

Кроме того, вам нужно будет купить столовую группу – ее стоимость может начинаться от 15 тыс. рублей на двоих, до 40 тыс. рублей на 4-е персоны при бюджетных вариантах. Для итоговой сметы возьмем цену в 30 тыс. рублей.

Итог

Aménagement d'une cuisine , Entre Zen et Déco Entre Zen et Déco Кухня в стиле модерн Красный
Entre Zen et Déco

Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco

Итого, цена ремонта кухни выходит около 380 тыс. рублей за комнату размером 12 кв. метров. Данный ремонт может считаться вполне современным, хотя и не евроремонтом, а скорее практичной планкой бюджетного ремонта.

Если вы хотите снизить стоимость ремонта, присмотритесь к дешевым гарнитурам (40 против 100 тыс. рублей) и оставьте часть бытовой техники (50 против 100 тыс. рублей на новую). Тогда стоимость ремонта обойдется примерно в 290 тыс. рублей.

​После: готовая кухня мечты!

Aménagement d'une cuisine , Entre Zen et Déco Entre Zen et Déco Кухня в стиле модерн Красный
Entre Zen et Déco

Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco
Entre Zen et Déco

В этом проект мы видели уже готовые выровненные потолок и стены, напольную плитку и новые окна и дверь. Оставалось купить гарнитур с нужными модулями, технику и выбрать сантехнику и кухонный фартук. А вместо столовой группы был выбран модный кухонный остров.

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