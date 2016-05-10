До и После: Поэтапный ремонт одной кухни

Ремонт кухни сам по себе включает в себя огромное количество вещей. Это не просто новая отделка, двери и окна, гарнитур и техника, но еще и замена труб, установка бытовой техники и сантехники, подключение подсветки, монтаж потолка со встроенной подсветкой, иногда – составление узора из плитки на полу или фартуке. Кроме того, не забывайте про выравнивание стен, работу облицовщика, сборку мебели и дизайн-проект!

Так сколько стоит ремонт кухни? Что он в себя включает? Как отремонтировать кухню в своей квартире и какие этапы вам придется пройти на этом пути? Ответы – в нашей статье.