До и После: Поэтапный ремонт одной кухни

В этой квартире мы увидим, как одна пустая кухня с уже готовым простым ремонтом превратилась в интересный проект в стиле модерн. Студия ENTRE ZEN ET DÉCO реализовала данный интерьер в комнате площадью 23 кв. метра с помощью бюджета всего лишь в 390 тыс. рублей, что для французского города Лион может вполне считаться одним из рекордов стоимости!
Ремонт кухни сам по себе включает в себя огромное количество вещей. Это не просто новая отделка, двери и окна, гарнитур и техника, но еще и замена труб, установка бытовой техники и сантехники, подключение подсветки, монтаж потолка со встроенной подсветкой, иногда – составление узора из плитки на полу или фартуке. Кроме того, не забывайте про выравнивание стен, работу облицовщика, сборку мебели и дизайн-проект!
Так сколько стоит ремонт кухни? Что он в себя включает? Как отремонтировать кухню в своей квартире и какие этапы вам придется пройти на этом пути? Ответы – в нашей статье.
А теперь давайте посчитаем, сколько примерно стоит ремонт кухни. Для начала определимся, что площадь кухни равняется 12 кв. метрам, стоимость гарнитура – около 100 тыс. рублей, стоимость бытовой техники (встроенные плита и духовка, вытяжка, холодильник и мелкая бытовая техника) – тоже около 100 тыс. рублей. Кроме того, мы выбираем кухонный фартук из плитки-мозаики (20 тыс. рублей), ламинат на пол (15 тыс. рублей) и новые дверь и окно (30 тыс. рублей с монтажом).
Работы по потолку включают в себя зачистку от старой краски, грунтовку, шпаклевку и его покрытие краской. По стенам – демонтаж плитки, снятие обоев, грунтовка глубокого проникновения, штукатурка, шлифовка, обработка составом «Антиплесень», поклейка обоев и монтаж кухонного фартука. Работы по полу составляют демонтаж покрытия и плинтусов, выравнивание основы, укладку напольного покрытия, монтаж плинтуса и устройство порожка. Итого по современным ценам на работу мастеров выйдет около 90 тыс. рублей.
Кроме того, вам нужно будет купить столовую группу – ее стоимость может начинаться от 15 тыс. рублей на двоих, до 40 тыс. рублей на 4-е персоны при бюджетных вариантах. Для итоговой сметы возьмем цену в 30 тыс. рублей.
Итого, цена ремонта кухни выходит около 380 тыс. рублей за комнату размером 12 кв. метров. Данный ремонт может считаться вполне современным, хотя и не евроремонтом, а скорее практичной планкой бюджетного ремонта.
Если вы хотите снизить стоимость ремонта, присмотритесь к дешевым гарнитурам (40 против 100 тыс. рублей) и оставьте часть бытовой техники (50 против 100 тыс. рублей на новую). Тогда стоимость ремонта обойдется примерно в 290 тыс. рублей.
В этом проект мы видели уже готовые выровненные потолок и стены, напольную плитку и новые окна и дверь. Оставалось купить гарнитур с нужными модулями, технику и выбрать сантехнику и кухонный фартук. А вместо столовой группы был выбран модный кухонный остров.
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