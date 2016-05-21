Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Деревянная дача площадью 60 метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Спальня в стиле модерн Твердая древесина
Loading admin actions …

Этот маленький домик площадью всего лишь 60 кв. метров может действительно стать дачей вашей мечты! Стильная отделка, красивый фасад, большие окна и удобная планировка… Что еще нужно для наслаждения жизнью на природе?

Такой дом может стать идеальным стартовым для маленькой семьи или просто летним домиком, дачей. Студия MORIMOTO ATELIER позаботилась о том, чтобы проект был универсальным и помог многим обрести свое собственное жилье за пределами города.

​Проект и конструкция

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Дома в стиле модерн Дерево Черный
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Достаточно простая форма дома скомпенсирована очень элегантной крышей в стиле шале, нависающей как вперед, так и по сторонам, для защиты фундамента от сырости.

Красивым оказался и маленький навес над окнами, позволяющий взять очень простой проект и сделать его аккуратным и уютным. Перед окнами вы найдете деревянную ступеньку почти по всей длине фасада, здесь можно поиграть детям или посидеть взрослому. Справа у внешней стены – модули для хранения инвентаря, заранее разделенные стенками-экранами для удобства.

Важно и наличие двух окон: слева – маленького, а наверху – светового окна, используемого для чердака.

​Планировка

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Спальня в стиле модерн Твердая древесина
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Азиатский дизайн интерьера выглядит очень заманчиво для домика на природе. Всего в доме четыре небольших комнаты плюс обустроенное чердачное пространство, как маленькая детская для детей.

В главной комнате мы найдем кухню, столовую и место для дивана с TV, а также печь для обогрева. В следующей комнате есть матрасы-татами, она предназначена для тихого отдыха.

Рядом с ней – небольшая спальня со встроенной деревянной мебелью, которая уже ждет своих хозяев. Таким образом, дом имеет три комнаты, которые могут стать спальнями – главную спальню, мансарду и комнату на снимке выше, которая для этой семьи является традиционной второй гостиной.

​Небольшая спальня

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Медиа комната в стиле модерн Коричневый
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Главная спальня родителей имеет два окна и встроенную деревянную мебель – матрасы-татами здесь заменяют кровать, а в своем проекте можно использовать данную площадь (10 кв. метров) в любом ключе.

​Угловой ракурс

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Дома в стиле модерн Дерево Коричневый
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

На этой фотографии видны окно этой спальни (маленькое в центре снимка) и едва заметные двери-слайдеры (слева).

​Парадный вход

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Дома в стиле модерн Дерево Черный
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Парадный вход красиво оформлен той же темной древесиной, что и многие элементы дома. Здесь хорошо видны те двери-слайдеры,что мы пытались рассмотреть выше.

​Терраса

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Балкон и терраса в стиле модерн Черный
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Маленькая терраса для игр и отдыха – важная часть этого проекта, который обещает быть почти идеальной дачей! Не забудьте о такой возможности, строя собственный дом.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Дизайн главной комнаты

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Гостиная в стиле модерн Твердая древесина Коричневый
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Отсутствие чердачных перекрытий сделало эту комнату стильной и современной. Рядом с гарнитуром находится большой стол, позволяющий разместить всех членов семьи, а справа оставлено место под холодильник. Рядом слева вы заметите душевую, а на переднем плане слева – прихожую.

​Печь для дачи

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier ГостинаяКамины и аксессуары Железо / Сталь Черный
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

В дачном варианте такой дом имеет отопление лишь маленькой печью на дровах. Контур ее размещения отмечен керамической плиткой для удобства уборки и согласно правил пожаробезопасности.

Для варианта полноценного коттеджа в маленьком формате мы советуем выбирать систему теплового насоса с «теплым полом», что позволит вам с комфортом использовать окна в пол и двери-слайдеры на террасу.

Если вам понравился этот азиатский проект, обращаем ваше внимание на статью «Лучшие японские проекты коттеджей», в которой мы специально для вас собрали популярные и очень интересные проекты домов в стилях модерн и азиатский. 

Далее на homify:

— Современные деревенские домики;

Идеи дизайна красивой кухни.

Как приобрести жильё в Германии?
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо