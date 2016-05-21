Деревянная дача площадью 60 метров

Этот маленький домик площадью всего лишь 60 кв. метров может действительно стать дачей вашей мечты! Стильная отделка, красивый фасад, большие окна и удобная планировка… Что еще нужно для наслаждения жизнью на природе?
Такой дом может стать идеальным стартовым для маленькой семьи или просто летним домиком, дачей. Студия MORIMOTO ATELIER позаботилась о том, чтобы проект был универсальным и помог многим обрести свое собственное жилье за пределами города.
Достаточно простая форма дома скомпенсирована очень элегантной крышей в стиле шале, нависающей как вперед, так и по сторонам, для защиты фундамента от сырости.
Красивым оказался и маленький навес над окнами, позволяющий взять очень простой проект и сделать его аккуратным и уютным. Перед окнами вы найдете деревянную ступеньку почти по всей длине фасада, здесь можно поиграть детям или посидеть взрослому. Справа у внешней стены – модули для хранения инвентаря, заранее разделенные стенками-экранами для удобства.
Важно и наличие двух окон: слева – маленького, а наверху – светового окна, используемого для чердака.
Азиатский дизайн интерьера выглядит очень заманчиво для домика на природе. Всего в доме четыре небольших комнаты плюс обустроенное чердачное пространство, как маленькая детская для детей.
В главной комнате мы найдем кухню, столовую и место для дивана с TV, а также печь для обогрева. В следующей комнате есть матрасы-татами, она предназначена для тихого отдыха.
Рядом с ней – небольшая спальня со встроенной деревянной мебелью, которая уже ждет своих хозяев. Таким образом, дом имеет три комнаты, которые могут стать спальнями – главную спальню, мансарду и комнату на снимке выше, которая для этой семьи является традиционной второй гостиной.
Главная спальня родителей имеет два окна и встроенную деревянную мебель – матрасы-татами здесь заменяют кровать, а в своем проекте можно использовать данную площадь (10 кв. метров) в любом ключе.
На этой фотографии видны окно этой спальни (маленькое в центре снимка) и едва заметные двери-слайдеры (слева).
Парадный вход красиво оформлен той же темной древесиной, что и многие элементы дома. Здесь хорошо видны те двери-слайдеры,что мы пытались рассмотреть выше.
Маленькая терраса для игр и отдыха – важная часть этого проекта, который обещает быть почти идеальной дачей! Не забудьте о такой возможности, строя собственный дом.
Отсутствие чердачных перекрытий сделало эту комнату стильной и современной. Рядом с гарнитуром находится большой стол, позволяющий разместить всех членов семьи, а справа оставлено место под холодильник. Рядом слева вы заметите душевую, а на переднем плане слева – прихожую.
В дачном варианте такой дом имеет отопление лишь маленькой печью на дровах. Контур ее размещения отмечен керамической плиткой для удобства уборки и согласно правил пожаробезопасности.
Для варианта полноценного коттеджа в маленьком формате мы советуем выбирать систему теплового насоса с «теплым полом», что позволит вам с комфортом использовать окна в пол и двери-слайдеры на террасу.
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