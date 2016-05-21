Деревянная дача площадью 60 метров

Этот маленький домик площадью всего лишь 60 кв. метров может действительно стать дачей вашей мечты! Стильная отделка, красивый фасад, большие окна и удобная планировка… Что еще нужно для наслаждения жизнью на природе?

Такой дом может стать идеальным стартовым для маленькой семьи или просто летним домиком, дачей. Студия MORIMOTO ATELIER позаботилась о том, чтобы проект был универсальным и помог многим обрести свое собственное жилье за пределами города.