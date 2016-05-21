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11 типов террас для вашего дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Балкон и терраса в стиле минимализм
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Выбираете проект террасы для коттеджа? Тогда вам стоит узнать их разновидности, типы и возможные решения, позволяющие вам на 100% использовать пространство вашего участка и дома!

​Открытая терраса для интеграции с садом

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Балкон и терраса в классическом стиле
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Такая терраса отлично подойдет тем, у кого есть приватная зона на заднем дворике. Начинается она у дверей или окон, а заканчивается газоном или ступенями к газону. Лучше всего, если уровень пола в доме, самой террасы и газона одинаков.

Такая терраса подойдет для семьи с маленькими и активными детьми. Лучше всего использовать керамическую плитку, как наиболее практичный вариант, чтобы всегда держать террасу в порядке и чистоте.

​Терраса под навесом от дождя

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Балкон и терраса в стиле модерн
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

Терраса под навесом имеет ряд преимуществ, но не подходит для очень маленьких двориков, так как площадь газона плюс к террасе должна составлять от 1 сотки уже после окончания строительства.

Терраса под навесом – идеальное место для отдыха в тени, организации патио, столовой, детского уголка для игр. Оно отлично подойдет для расслабленного отдыха.

​Приватная терраса

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Приватная терраса или внутренний дворик – это площадка для отдыха как минимум с тремя стенами. Она может быть организована в центре дома (имея четыре стены), сбоку (имея две стены от дома и высокий забор) или же спроектирована в доме с П-образной планировкой в нише.

Внутренний дворик тогда становится идеальным местом. В тени, без ветра, с идеальной приватностью, он отлично подойдет для тех, кто ценит свой отдых и комфорт. Лучше всего здесь организовать маленькое патио с мягкой мебелью, создать маленькую площадку с деревянным настилом для игр детей и принятия солнечных ванн и маленький бассейн, как на фотографии (глубина от 40 см, ширина от 2,5 метров) и ваш мини-дворик станет идеальным!

​Терраса с летней кухней

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Балкон и терраса в стиле минимализм
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Для того, чтобы организовать летнюю кухню, вам как минимум потребуется провести на террасу водоснабжение, слив и электричество. Таким образом, вы получаете раковину и бытовые приборы – микроволновку, электрическую печь, миксер, блендер, тостер, блинницу, попкорн-машину и многое другое!

Летняя кухня чаще всего имеет столовую группу под навесом и, что самое важное, выглядит очень уютно за счет зоны кухни, на которой можно делать салаты, мороженое, смузи, летние фруктовые десерты, свежевыжатые соки, подогревать еду и даже… делать пиццу на мангале!

​Терраса с барной стойкой

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Балкон и терраса в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Если ваша кухня прилегает к заднему или боковому фасаду дома со стороны дворика, то поставив окна-слайдеры здесь и организовав подоконник с внешней стороны, вы можете добавить к проекту дома барную стойку! Важно, чтобы подоконник был достаточно широким (от 30 см), барные стулья – непромокаемыми, а сам бар располагался в тени.

​Терраса у бассейна

Freistehendes modernes Passivhaus, Maisons Loginter Maisons Loginter Экодома
Maisons Loginter

Maisons Loginter
Maisons Loginter
Maisons Loginter

Терраса у бассейна просто незаменима, по словам тех, кто его имеет! Лучший вариант – из натурального дерева, тогда она будет дарить вам тепло солнца даже после заката, продлевая минуты отдыха.

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​Терраса на крыше

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Балкон и терраса в стиле модерн
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

Терраса на крыше может быть создана только профессиональным архитектором, который рассчитает весовую нагрузку на перекрытия верхнего этажа и несущие стены. Тем не менее, здесь можно разбить садик, организовать кухню и столовую, патио и гостиную, домашний кинотеатр с проектором и гирляндой, домашний детский сад или даже поставить бассейн!

​Терраса как часть дома

homify Балкон и терраса в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Терраса в теплом и сухом климате в прямом смысле слова является частью дома. Здесь может стоять единственная в доме кухня или гостиная, быть реализован детский уголок для игр и выполнения домашнего задания, размещаться основная столовая.

​Терраса на лоджии

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design Балкон и терраса в стиле модерн
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

Терраса на достаточно широкой лоджии (от 1,8 метра в глубину) может быть прекрасным местом для отдыха. Главное – обеспечить красивый вид с диванчика, кресел или качелей, а не только с положения стоя у перил. Для этого вам понадобятся стеклянные или металлические экраны.

​Терраса на балконе

Balcon Terraza Moderno, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Балкон и терраса в стиле модерн
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

На узком балконе тоже можно создать атмосферу настоящей террасы. Выложите пол натуральным деревом, добавьте полоску декоративной гальки и цветы в кашпо – и она готова!

Узкая терраса вдоль дома

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Балкон и терраса в стиле модерн Черный
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Это удачное решение является азиатской традицией, позволяющей экономить и при этом передвигаться по террасе из комнаты в комнату, как с помощью коридора. Здесь могут также играть дети, отдыхать взрослые, лежа или сидя.

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