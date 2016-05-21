11 типов террас для вашего дома

Такая терраса отлично подойдет тем, у кого есть приватная зона на заднем дворике. Начинается она у дверей или окон, а заканчивается газоном или ступенями к газону. Лучше всего, если уровень пола в доме, самой террасы и газона одинаков.

Такая терраса подойдет для семьи с маленькими и активными детьми. Лучше всего использовать керамическую плитку, как наиболее практичный вариант, чтобы всегда держать террасу в порядке и чистоте.