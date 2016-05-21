11 типов террас для вашего дома

Выбираете проект террасы для коттеджа? Тогда вам стоит узнать их разновидности, типы и возможные решения, позволяющие вам на 100% использовать пространство вашего участка и дома!
Такая терраса отлично подойдет тем, у кого есть приватная зона на заднем дворике. Начинается она у дверей или окон, а заканчивается газоном или ступенями к газону. Лучше всего, если уровень пола в доме, самой террасы и газона одинаков.
Такая терраса подойдет для семьи с маленькими и активными детьми. Лучше всего использовать керамическую плитку, как наиболее практичный вариант, чтобы всегда держать террасу в порядке и чистоте.
Терраса под навесом имеет ряд преимуществ, но не подходит для очень маленьких двориков, так как площадь газона плюс к террасе должна составлять от 1 сотки уже после окончания строительства.
Терраса под навесом – идеальное место для отдыха в тени, организации патио, столовой, детского уголка для игр. Оно отлично подойдет для расслабленного отдыха.
Приватная терраса или внутренний дворик – это площадка для отдыха как минимум с тремя стенами. Она может быть организована в центре дома (имея четыре стены), сбоку (имея две стены от дома и высокий забор) или же спроектирована в доме с П-образной планировкой в нише.
Внутренний дворик тогда становится идеальным местом. В тени, без ветра, с идеальной приватностью, он отлично подойдет для тех, кто ценит свой отдых и комфорт. Лучше всего здесь организовать маленькое патио с мягкой мебелью, создать маленькую площадку с деревянным настилом для игр детей и принятия солнечных ванн и маленький бассейн, как на фотографии (глубина от 40 см, ширина от 2,5 метров) и ваш мини-дворик станет идеальным!
Для того, чтобы организовать летнюю кухню, вам как минимум потребуется провести на террасу водоснабжение, слив и электричество. Таким образом, вы получаете раковину и бытовые приборы – микроволновку, электрическую печь, миксер, блендер, тостер, блинницу, попкорн-машину и многое другое!
Летняя кухня чаще всего имеет столовую группу под навесом и, что самое важное, выглядит очень уютно за счет зоны кухни, на которой можно делать салаты, мороженое, смузи, летние фруктовые десерты, свежевыжатые соки, подогревать еду и даже… делать пиццу на мангале!
Если ваша кухня прилегает к заднему или боковому фасаду дома со стороны дворика, то поставив окна-слайдеры здесь и организовав подоконник с внешней стороны, вы можете добавить к проекту дома барную стойку! Важно, чтобы подоконник был достаточно широким (от 30 см), барные стулья – непромокаемыми, а сам бар располагался в тени.
Терраса у бассейна просто незаменима, по словам тех, кто его имеет! Лучший вариант – из натурального дерева, тогда она будет дарить вам тепло солнца даже после заката, продлевая минуты отдыха.
Терраса на крыше может быть создана только профессиональным архитектором, который рассчитает весовую нагрузку на перекрытия верхнего этажа и несущие стены. Тем не менее, здесь можно разбить садик, организовать кухню и столовую, патио и гостиную, домашний кинотеатр с проектором и гирляндой, домашний детский сад или даже поставить бассейн!
Терраса в теплом и сухом климате в прямом смысле слова является частью дома. Здесь может стоять единственная в доме кухня или гостиная, быть реализован детский уголок для игр и выполнения домашнего задания, размещаться основная столовая.
Терраса на достаточно широкой лоджии (от 1,8 метра в глубину) может быть прекрасным местом для отдыха. Главное – обеспечить красивый вид с диванчика, кресел или качелей, а не только с положения стоя у перил. Для этого вам понадобятся стеклянные или металлические экраны.
На узком балконе тоже можно создать атмосферу настоящей террасы. Выложите пол натуральным деревом, добавьте полоску декоративной гальки и цветы в кашпо – и она готова!
Это удачное решение является азиатской традицией, позволяющей экономить и при этом передвигаться по террасе из комнаты в комнату, как с помощью коридора. Здесь могут также играть дети, отдыхать взрослые, лежа или сидя.
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