Деревянный дом из эко-материалов

Эко-строительство подразумевает более тщательный подход к выбору методов и материалов строительства.То же самое относится и ко всем растворам и лакам, используемым в конструкции и интерьерах. Рассматриваемый нами сегодня деревянный дом основан на традиционной азиатской архитектуре, построен на деревянном каркасе с заполнением стен натуральным утеплителем, а также имеет эко-интерьеры.
Этот уникальный проект дома создан архитекторами из студии Unosogo. В нем – деревянная отделка, исключительно экологичные детали интерьера и много места для семьи с несколькими детьми.
Панорамным остеклением дом обращен в сторону холмов и лугов. Участок, выбранный в сельской местности вдали от города, купить было просто и достаточно дешево. Вокруг есть пара старых деревенских домиков и несколько коттеджей.
Панорамный вид на природу открывается как из гостиной на втором этаже, так и из двух спален с террасой на первом. Интересную планировку вы увидите в спальнях, которая наверняка заставит вас задуматься об азиатском дизайне в целом.
Фасады оформлены вертикально ориентированной натуральной древесиной. Дом не только экологичен, но и выглядит очень характерно.
На втором этаже с видом на красивые зеленые, будто пушистые, луга, фруктовые сады и лес на горизонте расположилась гостиная. Она не имеет чердачных перекрытий, поэтому высота потолков здесь впечатляющая. Окна в главном модуле собираются у стены по особой схеме – у каждого из маленьких стекол (модулей) есть свой паз для того, чтобы въехать в глубину стены справа и сделать гостиную подобием летней террасы.
В углу находится и столовая на четверых с зоной модулей хранения – справа вход на кухню, кладовую и туалетную гостевую комнату. Как вы можете заметить уже здесь, над диваном располагается чердачное помещение – детская игровая с маленькой высотой потолков.
Открыв большой модуль с окнами в гостиной, можно увидеть, какой простор для использования дает широкий подоконник! Конечно же, он предназначен для детей лишь от 10-ти лет, но все-таки является прекрасным местом для отдыха как родителей, так и ребенка.
Части основного деревянного каркаса видны не только в зоне стропил и матицы, но и прямо на стенах. Здесь стены заполнены специальным составом на основе глины и соломы с примесями, позволяющим сохранять тепло в доме.
Сверху такая смесь просто оштукатурена и покрашены в светло-землистый оттенок, а на полу мы найдем натуральную деревянную доску, изготовленную по эксклюзивному заказу именно под этот проект.
Удивительно, но то, на что вы смотрите на этой фотографии – это спальни! Высота потолков, отсутствие кроватей, необычное объединение двух комнат в одну… . Все это – азиатские традиции, у которых есть чему поучиться.
Несмотря на то, что данный интерьер сначала воспринимать серьезно очень сложно, в нем есть и свои гениальные решения. Например, кто бы не хотел иметь встроенную мебель в доме под стиль самого дома? А такую же высоту шикарных деревянных потолков? Да и панорамные двери-слайдеры на террасу тоже вызывают восхищение!
Среди главных особенностей азиатской спальни является то, что в дневное время она превращается в гостиную. В данном случае перегородка между двумя комнатами убрана, так как матрасы для сна (которые здесь используются вместо кроватей) уже убраны. На самом же деле комнаты приватны, удобны, практичны, матрасы-татами жесткие, но любимы детьми, потому что на них всегда можно удобно расположиться.
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