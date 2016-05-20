Деревянный дом из эко-материалов

Эко-строительство подразумевает более тщательный подход к выбору методов и материалов строительства.То же самое относится и ко всем растворам и лакам, используемым в конструкции и интерьерах. Рассматриваемый нами сегодня деревянный дом основан на традиционной азиатской архитектуре, построен на деревянном каркасе с заполнением стен натуральным утеплителем, а также имеет эко-интерьеры.

Этот уникальный проект дома создан архитекторами из студии Unosogo. В нем – деревянная отделка, исключительно экологичные детали интерьера и много места для семьи с несколькими детьми.