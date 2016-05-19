​11 типов отделки фасадов с ценами!

Хотите найти уникальный вариант отделки или прилично сэкономить? Тогда посмотрите наш список типов отделки фасадов с ценами!
Простой вариант штукатурки и покраски может быть достаточно современным для дачного домика или коттеджа. Просто создайте ощущение минимализма за счет самого проекта, и вы увидите, что белый цвет идеально подходит к любому дому.
Штукатурка и покраска, цена: от 300 рублей за кв. метр.
Стильный и эффектный сайдинг подойдет для дачи, как никакой другой материал! Он стоит дешево, может монтироваться непрофессионалом и поможет вам создать пляжный домик (или домик в лесу) из вашей мечты! В цену не включены элементы для монтажа, поэтому для реальной оценки ее стоит умножить на 2.
Сайдинг, цена: от 120 рублей за кв. метр. (!)
Декоративный камень редко используется для отделки всего фасада, но может очень шикарно смотреться на цоколе, колонне, выступе или дымоходе.
Декоративные панели под камень, цена: от 1300-1500 рублей за кв. метр.
Натуральный декоративный камень, цена: от 4000 рублей за кв. метр.
Красивая фасадная керамическая плитка может помочь вам сделать из маленького коттеджа дворец, будто бы оформленный драгоценными камнями. Правда, дешевые варианты могут, наоборот, напомнить о советском прошлом.
Еще один вариант – клинкерная плитка. Она стоит дешевле, чем профессиональная фасадная керамическая плитка и выглядит очень интересно. Идеальна для стиля лофт, индастриал, модерн.
Фасадная керамическая плитка, цена: от 1600 рублей за кв. метр.
Клинкерная плитка, цена: от 1000 рублей за кв. метр.
Металлические фасадные панели очень популярны в Германии и Франции, а все из-за их низкой стоимости и очень современного вида! Кроме того, они очень долговечны и в таких стилях, как модерн и минимализм, смотрятся очень эффектно.
Металлические фасадные панели, цена: от 300-800 рублей за кв. метр.
Реечные фасады создаются по эксклюзивному заказу специально для вашего проекта и выглядят особенно шикарно в современных домах. Цена сильно зависит от породы выбранной древесины.
Реечные фасады, цена: от 700-1800 рублей за кв. метр.
Блокхаус и вагонка – прекрасные и дешевые альтернативы всем типам отделки. А если проявить достаточную сноровку и внимание к деталям, их монтаж можно провести самостоятельно.
Вагонка (штиль, стандарт, классик), цена: от 250 рублей за кв. метр.
Блокхаус, цена: от 500 рублей за кв. метр.
Имитация блокхауса, цена: от 350 рублей за кв. метр.
Главный секрет кортеновской стали в том, что она… уже ржавая! Один раз заржавев под присмотром химиков, она навсегда сохраняет свой благородный рыжевато-коричневый оттенок и является прекрасным «вечным» материалом для отделки фасадов. В РФ сложно найти магазин или фирму, продающую истинно кортеновскую сталь, поэтому мы представляем вам цену на имитацию с похожим рисунком.
Имитация кортеновской стали из крашеной оцинковки, цена: от 300 рублей за кв. метр.
Стиль фахверк подразумевает использование декоративного камня или кирпича, а также штукатурки, по которой создается орнамент из декоративных брусков. Также очень важны кронштейны, нестандартные «сказочные» крыши и отделка окон и дверей. Стиль фахверк не является бюджетным, а скорее даже элитным, если использовать натуральные материалы.
Зеркальные фасады доступны лишь по эксклюзивному проекту и могут заметно увеличить итоговую стоимость.
Сплошное остекление фасада – самое дорогое удовольствие, которое, пожалуй, уступает по цене лишь классическим колоннам, фасадным панно и скульптурам и балкончикам с балясинами.
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