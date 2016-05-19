​11 типов отделки фасадов с ценами!

Простой вариант штукатурки и покраски может быть достаточно современным для дачного домика или коттеджа. Просто создайте ощущение минимализма за счет самого проекта, и вы увидите, что белый цвет идеально подходит к любому дому.

Штукатурка и покраска, цена: от 300 рублей за кв. метр.