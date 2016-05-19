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​11 типов отделки фасадов с ценами!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Дома в стиле минимализм
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Хотите найти уникальный вариант отделки или прилично сэкономить? Тогда посмотрите наш список типов отделки фасадов с ценами!

​Штукатурка и покраска

東九番丁のハウス, 齋藤和哉建築設計事務所 齋藤和哉建築設計事務所 Дома в стиле модерн
齋藤和哉建築設計事務所

齋藤和哉建築設計事務所
齋藤和哉建築設計事務所
齋藤和哉建築設計事務所

Простой вариант штукатурки и покраски может быть достаточно современным для дачного домика или коттеджа. Просто создайте ощущение минимализма за счет самого проекта, и вы увидите, что белый цвет идеально подходит к любому дому.

Штукатурка и покраска, цена: от 300 рублей за кв. метр.

​Сайдинг

UNE MAISON BIOCLIMATIQUE DANS LE GOLFE DU MORBIHAN, Patrice Bideau a.typique Patrice Bideau a.typique Дома в стиле модерн
Patrice Bideau a.typique

Patrice Bideau a.typique
Patrice Bideau a.typique
Patrice Bideau a.typique

Стильный и эффектный сайдинг подойдет для дачи, как никакой другой материал! Он стоит дешево, может монтироваться непрофессионалом и поможет вам создать пляжный домик (или домик в лесу) из вашей мечты! В цену не включены элементы для монтажа, поэтому для реальной оценки ее стоит умножить на 2.

Сайдинг, цена: от 120 рублей за кв. метр. (!)

​Декоративный камень

Ski Chalet - Spluga Pass (Italy), Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Дома в рустикальном стиле Дерево
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.

Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.

Декоративный камень редко используется для отделки всего фасада, но может очень шикарно смотреться на цоколе, колонне, выступе или дымоходе. 

Декоративные панели под камень, цена: от 1300-1500 рублей за кв. метр.

Натуральный декоративный камень, цена: от 4000 рублей за кв. метр.

​Керамическая облицовка

#cumbres369, aaestudio aaestudio Дома в стиле модерн Камень Серый
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

Красивая фасадная керамическая плитка может помочь вам сделать из маленького коттеджа дворец, будто бы оформленный драгоценными камнями. Правда, дешевые варианты могут, наоборот, напомнить о советском прошлом.

Еще один вариант – клинкерная плитка. Она стоит дешевле, чем профессиональная фасадная керамическая плитка и выглядит очень интересно. Идеальна для стиля лофт, индастриал, модерн.

Фасадная керамическая плитка, цена: от 1600 рублей за кв. метр.

Клинкерная плитка, цена: от 1000 рублей за кв. метр.

​Металлические пластины

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Металлические фасадные панели очень популярны в Германии и Франции, а все из-за их низкой стоимости и очень современного вида! Кроме того, они очень долговечны и в таких стилях, как модерн и минимализм, смотрятся очень эффектно.

Металлические фасадные панели, цена: от 300-800 рублей за кв. метр.

​Реечные фасады

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Дома в стиле минимализм
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

Реечные фасады создаются по эксклюзивному заказу специально для вашего проекта и выглядят особенно шикарно в современных домах. Цена сильно зависит от породы выбранной древесины.

Реечные фасады, цена: от 700-1800 рублей за кв. метр.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Натуральное дерево

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Блокхаус и вагонка – прекрасные и дешевые альтернативы всем типам отделки. А если проявить достаточную сноровку и внимание к деталям, их монтаж можно провести самостоятельно.

Вагонка (штиль, стандарт, классик), цена: от 250 рублей за кв. метр.

Блокхаус, цена: от 500 рублей за кв. метр.

Имитация блокхауса, цена: от 350 рублей за кв. метр.

​Кортеновская сталь

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS Дома в стиле модерн Металл Коричневый
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

Главный секрет кортеновской стали в том, что она… уже ржавая! Один раз заржавев под присмотром химиков, она навсегда сохраняет свой благородный рыжевато-коричневый оттенок и является прекрасным «вечным» материалом для отделки фасадов. В РФ сложно найти магазин или фирму, продающую истинно кортеновскую сталь, поэтому мы представляем вам цену на имитацию с похожим рисунком.

Имитация кортеновской стали из крашеной оцинковки, цена: от 300 рублей за кв. метр.

​Эклектичный стиль Тюдор

дом на взморье homify Дома в рустикальном стиле дом,кирпичный дом,коттедж
homify

дом на взморье

homify
homify
homify

Стиль фахверк подразумевает использование декоративного камня или кирпича, а также штукатурки, по которой создается орнамент из декоративных брусков. Также очень важны кронштейны, нестандартные «сказочные» крыши и отделка окон и дверей. Стиль фахверк не является бюджетным, а скорее даже элитным, если использовать натуральные материалы.

​Зеркальные фасады

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Зеркальные фасады доступны лишь по эксклюзивному проекту и могут заметно увеличить итоговую стоимость.

​Стеклопакеты

Maison D, didier becchetti architectes didier becchetti architectes Дома в стиле модерн
didier becchetti architectes

didier becchetti architectes
didier becchetti architectes
didier becchetti architectes

Сплошное остекление фасада – самое дорогое удовольствие, которое, пожалуй, уступает по цене лишь классическим колоннам, фасадным панно и скульптурам и балкончикам с балясинами.

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