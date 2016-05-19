Сколько стоит ремонт квартиры?

Стартовая цена в эконом-классе начинается от 750 рублей за кв. метр. Если дизайнер предлагает меньшую ставку, стоит задуматься и еще раз проверить качество работ по портфолио. Средняя цена эконом-класса (около 1100-1200 рублей за кв. метр) может считаться вполне приличной для современного проекта.

Люксовые проекты гораздо более сложные, для них нужны более квалифицированные специалисты, поэтому дизайнеры, занимающиеся по-настоящему стильными интерьерами, могут просить за свои услуги от 1500-2000 рублей за кв. метр.