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Сколько стоит ремонт квартиры?

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира в ярких тонах, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Кухня в стиле минимализм
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Ремонт в новостройке, строительство собственного коттеджа или покупка вторичного жилья с неминуемыми хлопотами по редизайну… Если вам знакома одна из этих тем, вам стоит узнать, сколько же стоит ремонт и отделка.

​Сколько стоит экономичный чистовой ремонт​

ILUMINACIÓN ESTUDIADA PARA UN NUEVO ESPACIO, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Гостиная в стиле модерн
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Ремонт в новостройке или на вторичке обойдется примерно в 15 тыс. рублей за кв. метр. Это – чистовой ремонт, который не является конечным этапом завершения дизайна интерьера. В эту цену входит стяжка пола, выравнивание потолка и стен, установка навесных потолков, монтаж перегородок, разводка электричества, установка сантехники и выкладка керамической плитки, монтаж ламината или паркета, покраска потолков, вывоз мусора. В данную смету не входят двери и окна, их цена и замена.

Сколько стоит современный чистовой ремонт

Mieszkanie - Warszawa - 85 m2, Mprojekt Mprojekt Гостиная в стиле модерн
Mprojekt

Mprojekt
Mprojekt
Mprojekt

Добавив к стоимости такого ремонта около 50%, вы получите дизайнерскую плитку для ванной комнаты, стильный ламинат или паркет, окна и двери, а также более современную плитку для кухонного фартука.

​Сколько стоит работа дизайнера интерьера

DORMITÓRIO, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Спальня в стиле модерн
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

Стартовая цена в эконом-классе начинается от 750 рублей за кв. метр. Если дизайнер предлагает меньшую ставку, стоит задуматься и еще раз проверить качество работ по портфолио. Средняя цена эконом-класса (около 1100-1200 рублей за кв. метр) может считаться вполне приличной для современного проекта.

Люксовые проекты гораздо более сложные, для них нужны более квалифицированные специалисты, поэтому дизайнеры, занимающиеся по-настоящему стильными интерьерами, могут просить за свои услуги от 1500-2000 рублей за кв. метр.

​Сколько стоит мебель для гостиной

ESTILO ECO-FRIENDLY PARA UNA VIVIENDA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Гостиная в стиле модерн
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Современный и при этом доступный ремонт – зачастую погоня не за экономичными диванами и кухнями, а скорее за сезонными скидками, распродажами старых, но все еще шикарных коллекций и различные ухищрения. Например, купив весь текстиль для квартиры в отпуске в Турции, вы можете сэкономить около 100 тыс. рублей на шторах, коврах, постельном белье и полотенцах.

Мебель в гостиной – традиционные трио из дивана, кофейного столика и тумбы под TV – может начинаться от 60 тыс. рублей за все. При этом, пример, как на фотографии, с полноценным модулем для хранения, двумя диванами и декором, будет стоить уже около 500 тыс. рублей.

​Сколько стоит мебель для кухни

Квартира в ярких тонах, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Кухня в стиле минимализм
Tatiana Zaitseva Design Studio

Квартира в ярких тонах

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Современный кухонный гарнитур (на комнату 16 кв. метров) с бытовой техникой и сантехникой, а также столовой группой обойдется примерно в 300 тыс. рублей. Около половины стоимости будет занимать полноценный гарнитур, еще треть – техника, сантехника и столовая группа и около 30 тыс. рублей – монтаж всего и работы по сборке мебели.

​Сколько стоит мебель для спальни

Residência em Ibirité / MG, Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Спальня в стиле модерн Розовый
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores

Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores

Мебель для спальни чаще всего представлена кроватью, шкафом-купе, двумя прикроватными тумбочками и комодом. Многие фирмы продают данные коллекции комплектом, выполненном в едином дизайне. Минимальная сумма покупки составляет около 60 тыс. рублей, современная, хорошего качества – около 200 тыс. рублей.

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Сколько стоит мебель для ванной комнаты

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Ванная комната в стиле модерн
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Мебель для ванной комнаты имеет самый большой разброс цен. В большом гипермаркете за городом вы можете найти умывальник с тумбой за 4 тыс. рублей, а заказать из Италии – за 2,5 миллиона рублей одну душевую кабину. Минимальная смета – раковина, унитаз, душевая кабина, стиральная машина, зеркало и небольшой стеллаж обойдутся вам минимум в 50 тыс. рублей.

​Сколько стоит декор

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Чтобы наполнить интерьеры блеском зеркал, красивыми вазами и светильниками, стильными аксессуарами, подносами, посудой и картинами, стоит отложить от 70 тыс. рублей (однокомнатная квартира) до 400 тыс. рублей (четырехкомнатная квартира).

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

Что нужно знать перед тем, как приобрести плиточную мозаику
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