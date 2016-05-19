Сколько стоит ремонт квартиры?

Ремонт в новостройке, строительство собственного коттеджа или покупка вторичного жилья с неминуемыми хлопотами по редизайну… Если вам знакома одна из этих тем, вам стоит узнать, сколько же стоит ремонт и отделка.
Ремонт в новостройке или на вторичке обойдется примерно в 15 тыс. рублей за кв. метр. Это – чистовой ремонт, который не является конечным этапом завершения дизайна интерьера. В эту цену входит стяжка пола, выравнивание потолка и стен, установка навесных потолков, монтаж перегородок, разводка электричества, установка сантехники и выкладка керамической плитки, монтаж ламината или паркета, покраска потолков, вывоз мусора. В данную смету не входят двери и окна, их цена и замена.
Добавив к стоимости такого ремонта около 50%, вы получите дизайнерскую плитку для ванной комнаты, стильный ламинат или паркет, окна и двери, а также более современную плитку для кухонного фартука.
Стартовая цена в эконом-классе начинается от 750 рублей за кв. метр. Если дизайнер предлагает меньшую ставку, стоит задуматься и еще раз проверить качество работ по портфолио. Средняя цена эконом-класса (около 1100-1200 рублей за кв. метр) может считаться вполне приличной для современного проекта.
Люксовые проекты гораздо более сложные, для них нужны более квалифицированные специалисты, поэтому дизайнеры, занимающиеся по-настоящему стильными интерьерами, могут просить за свои услуги от 1500-2000 рублей за кв. метр.
Современный и при этом доступный ремонт – зачастую погоня не за экономичными диванами и кухнями, а скорее за сезонными скидками, распродажами старых, но все еще шикарных коллекций и различные ухищрения. Например, купив весь текстиль для квартиры в отпуске в Турции, вы можете сэкономить около 100 тыс. рублей на шторах, коврах, постельном белье и полотенцах.
Мебель в гостиной – традиционные трио из дивана, кофейного столика и тумбы под TV – может начинаться от 60 тыс. рублей за все. При этом, пример, как на фотографии, с полноценным модулем для хранения, двумя диванами и декором, будет стоить уже около 500 тыс. рублей.
Современный кухонный гарнитур (на комнату 16 кв. метров) с бытовой техникой и сантехникой, а также столовой группой обойдется примерно в 300 тыс. рублей. Около половины стоимости будет занимать полноценный гарнитур, еще треть – техника, сантехника и столовая группа и около 30 тыс. рублей – монтаж всего и работы по сборке мебели.
Мебель для спальни чаще всего представлена кроватью, шкафом-купе, двумя прикроватными тумбочками и комодом. Многие фирмы продают данные коллекции комплектом, выполненном в едином дизайне. Минимальная сумма покупки составляет около 60 тыс. рублей, современная, хорошего качества – около 200 тыс. рублей.
Мебель для ванной комнаты имеет самый большой разброс цен. В большом гипермаркете за городом вы можете найти умывальник с тумбой за 4 тыс. рублей, а заказать из Италии – за 2,5 миллиона рублей одну душевую кабину. Минимальная смета – раковина, унитаз, душевая кабина, стиральная машина, зеркало и небольшой стеллаж обойдутся вам минимум в 50 тыс. рублей.
Чтобы наполнить интерьеры блеском зеркал, красивыми вазами и светильниками, стильными аксессуарами, подносами, посудой и картинами, стоит отложить от 70 тыс. рублей (однокомнатная квартира) до 400 тыс. рублей (четырехкомнатная квартира).
Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:
— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;