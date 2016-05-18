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Доступный вариант современного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Кухня в стиле модерн
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Сколько стоит бюджетный дом? По средним оценкам, дом в 100-150 кв. метров при строительстве со строгой экономией будет стоить около 3-4,5 млн. рублей. Бюджетный дом – это прямоугольная коробка со стандартными окнами и дверьми, простой планировкой и без каких-либо новшеств. Тем не менее, это дом для вашей семьи и уже поэтому он идеален. 

Но можно ли сказать, что он современен, если в нем нет панорамного остекления, встроенных светильников, кухни вашей мечты, нескольких ванных комнат и стильного интерьера? Скорее всего, нет. В этой статье мы покажем вам, что добавив к сумме в 3-4,5 млн. рублей около 30%-50%, можно получить дом, который будет достоин статьи в глянцевом журнале! Посмотрим, как?

В поисках более роскошного варианта дома многие ищут спасение в классическом стиле, который требует, на самом деле, гораздо большего простора, чем кажется на первый взгляд. Даже при интересном и профессиональном дизайн-проекте в обычном доме (до 400 кв. метров) со стандартными потолками классике весьма трудно проявить свои лучшие качества в полной мере.

Другое дело – стиль модерн, позволяющий уже в доме площадью 150 квадратов создать оазис стиля, высшего дизайна и современной эстетики. Студия NICOLAS TYE ARCHITECTS расскажет нам, как.

​Доступный люкс

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Дома в стиле модерн
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Для начала вам следует определить основную форму дома – пусть она будет простой, но с небольшой изюминкой. Например, балконами на втором этаже со стеклянными перилами или небольшим смещением фасада, как в этом проекте. Затем вам следует заложить гораздо больший бюджет на остекление – вместо 100-200 тыс. рублей вам придется потратить на них около 1 млн. рублей, но вы получите дом, которого заслуживаете. Скептическое отношение к панорамному остеклению в холодном климате понятно, но логически не обоснованно. С помощью проверенного архитектора, в портфолио которого есть подобные проекты, вы сможете найти нужное и практичное решение.

Остекление от пола до потолка особенно важно в гостиной, где стоит выбрать вариант дверей-слайдеров. Если позволяет бюджет, такой же вариант можно использовать на кухне и в главной спальне. Остальные окна лучше всего выбирать похожими, взять остекление в пол, но с распашными и одинарными дверьми, что будет гораздо дешевле.

Отопление следует организовать либо с помощью встроенных в пол конвекторов, либо, что еще более эстетично, с помощью системы теплового насоса и «теплого пола». Такой вариант отопления будет стоить вам в 1,5-2,5 раза дороже, но окупится в будущем.

Таким образом, вы получите стильный дом простой формы с шикарными окнами, теплый и удобный. Для отделки мы советуем вам комбинировать штукатурку и ваш любимый материал, например, декоративные панели из натурального дерева, декоративный камень или кирпич.

​Кухонный гарнитур

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Кухня в стиле модерн
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Следующим дополнением, которое при соблюдении всех условий поднимет уровень вашего дома как минимум в два раза – кухонный гарнитур. Забудьте о тех, что стоят до 300 тыс. рублей и обратите внимание на люксовые варианты. Удивительно, но в них вы можете встроить обычную технику, добавить простую столовую группу и сохранить тот же эффект. Таким образом, потратив около 700 вместо 200-300 тыс. рублей, вы получите практически тот же эффект, что на картинке выше.

​Планировка

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Кухня в стиле модерн
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Современная планировка – возможность почти без затрат поднять уровень дома. Например, вытянутая прямоугольная форма с панорамными окнами в сад и глухими фасадами в сторону улицы – очень удобный вариант для семейного дома.

Внизу по линеечке выстраиваются гостиная, столовая и кухня. Со стороны улицы – гардеробная, котельная и ванная комната с прачечной. Площадь такого этажа (от 60 до 80 кв. метров) окажется оптимальной для семьи с 1-3 детьми. На втором этаже над главными комнатами разместятся три спальни, а над остальным пространством – 2-3 ванные комнаты.

​Ванная комната

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Ванная комната в стиле модерн
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

В ванной комнате гораздо заметнее дизайнерский проект, чем стоимость материалов. И очень важно заранее обеспечить нужную площадь – для детской около 8 кв. метров, для главной ванной комнаты – около 12 кв. метров.

При этом плитка для пола может быть простой, минималистичной, стены – окрашенными водотталкивающим покрытием, но вот окно просто обязательно. Не обязательно большое, но желательно – в пол. В немецких проектах используются вариации шириной всего 30-50 см и они выглядят потрясающе!

​Отделка

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

На отделке в современном доме действительно можно сэкономить! Достаточно стильный рисунок с имитацией ценных пород дерева для ламината можно найти по очень скромной цене плюс реализовать стены под покраску.

​Парадный вход

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Еще одна важная часть дома, определяющая его статус – входная дверь. Подумайте о вариантах со стеклами в американском стиле (идеальный пригород, расстекловка, венок на двери) или о современном модерне, как на фотографии.

​Итог

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Дома в стиле модерн
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Таким образом, на площади в 150 кв. метров за стоимость, на 30-50% превышающую самую бюджетную из возможных, вы можете получить дом вашей мечты! Заманчиво, не правда ли?

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