Доступный вариант современного дома

Сколько стоит бюджетный дом? По средним оценкам, дом в 100-150 кв. метров при строительстве со строгой экономией будет стоить около 3-4,5 млн. рублей. Бюджетный дом – это прямоугольная коробка со стандартными окнами и дверьми, простой планировкой и без каких-либо новшеств. Тем не менее, это дом для вашей семьи и уже поэтому он идеален.

Но можно ли сказать, что он современен, если в нем нет панорамного остекления, встроенных светильников, кухни вашей мечты, нескольких ванных комнат и стильного интерьера? Скорее всего, нет. В этой статье мы покажем вам, что добавив к сумме в 3-4,5 млн. рублей около 30%-50%, можно получить дом, который будет достоин статьи в глянцевом журнале! Посмотрим, как?

В поисках более роскошного варианта дома многие ищут спасение в классическом стиле, который требует, на самом деле, гораздо большего простора, чем кажется на первый взгляд. Даже при интересном и профессиональном дизайн-проекте в обычном доме (до 400 кв. метров) со стандартными потолками классике весьма трудно проявить свои лучшие качества в полной мере.

Другое дело – стиль модерн, позволяющий уже в доме площадью 150 квадратов создать оазис стиля, высшего дизайна и современной эстетики. Студия NICOLAS TYE ARCHITECTS расскажет нам, как.