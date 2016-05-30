Проект семейного дома из бруса

Проекты домов из бруса – очень популярная тема в строительстве загородных домов. Все потому, что для истинного ценителя атмосферу дерева, настоящей древесины невозможно заменить чем-либо другим.
Так, фирма MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA спроектировала этот дом для семьи, которая хотела переехать из города не просто в загородный дом, но еще и в дом с определенным настроением. И деревянный дом с деревянной отделкой, экстерьером и мебелью полностью оправдал их ожидания.
Горизонтальный рисунок бруса невозможно спрятать под краской или лаком, как и нельзя изменить атмосферу дома из бруса любым типом внешней или внутренней отделки. У такого дома уже есть характер, который вы не сможете подстроить под себя, остается лишь акцентировать внимание на тех вещах, которые вам особенно в нем нравятся.
Этот проект дома из бруса подразумевает одноэтажный формат и планировку в форме буквы «П» с внутренним двориком.Так, вокруг дома образовалась не просто площадка, но целая терраса с длинными парадными ступенями, позволяющими красиво подать форму дома.
Еще одна особенность домов из бруса в том, что из-за их характерности они часто плохо сотрудничают с другими материалами. Натуральным камень, бетон под камень, керамика – то немногое, что они любят. А вот любые виды пластика, слишком много различных типов древесины, ненатуральные материалы, сталь и железо и даже хрупкое стекло в современных вариациях могут значительно изменить атмосферу проекта.
Планировка в форме буквы «П» в этом месте имеет небольшую нишу и на самой вершине. Создана она для парадного входа с бетонным козырьком и отделкой натуральным композитным камнем, что смотрится очень современно.
На террасе стоит прекрасная столовая группа и открывается шикарный панорамный вид на холмы, горы и солнечную долину с белыми домиками. Вдали – бассейн с деревьями и гостевой дом, там расположились спальни для гостей, сауна и комната отдыха.
Бассейн оборудован не только террасой для отдыха, но и летним душем и даже дополнен зелеными кипарисами в линеечку, как на самых лучших итальянских виллах.
Отделка вагонкой стен и потолка внутри дома имеет неоднозначный эффект. С одной стороны, многим в современное время уже наскучил рыжий оттенок древесины, а с другой – для летнего домика или дачи такой вариант может оказаться очень правильным.
В дизайне интерьера этого проекта была использована современная изящная мебель, бежевые и рыжеватые оттенки, а также встроенная в потолок подсветка, смягчающая эффект кантри элегантностью блеска.
Кирпичный камин оформлен плиткой из натурального камня, которая не боится нагрева. Здесь – особенное место для отдыха всей семьи, полное загородного очарования, уюта и тепла.
В дизайне столовой были использованы интересные предметы искусства – скульптура на стеклянном постаменте и триптих, отражающий особенное летнее настроение, полное яркости неба, теплоты солнца и вечерней июльской прохлады.
В проекте этого дома правая часть относится к общественной зоне, здесь расположилась гостиная и столовая. По центру – прихожая, туалетная комната для гостей и кухня, а слева – спальни с ванными комнатами.
Такая планировка еще на входе уводит гостей от приватной зоны, оставляя ее тихой. А главная спальня, как и гостиная, имеет угловое остекление, составленное из двух максимально близко составленных окон с видом на задний дворик и долину на горизонте.
Односкатные крыши с небольшим уклоном реализованы в строго симметричном формате, что добавляет атмосферу шале этому деревянному дому из бруса.
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