Проект семейного дома из бруса

Горизонтальный рисунок бруса невозможно спрятать под краской или лаком, как и нельзя изменить атмосферу дома из бруса любым типом внешней или внутренней отделки. У такого дома уже есть характер, который вы не сможете подстроить под себя, остается лишь акцентировать внимание на тех вещах, которые вам особенно в нем нравятся.

Этот проект дома из бруса подразумевает одноэтажный формат и планировку в форме буквы «П» с внутренним двориком.Так, вокруг дома образовалась не просто площадка, но целая терраса с длинными парадными ступенями, позволяющими красиво подать форму дома.

Еще одна особенность домов из бруса в том, что из-за их характерности они часто плохо сотрудничают с другими материалами. Натуральным камень, бетон под камень, керамика – то немногое, что они любят. А вот любые виды пластика, слишком много различных типов древесины, ненатуральные материалы, сталь и железо и даже хрупкое стекло в современных вариациях могут значительно изменить атмосферу проекта.