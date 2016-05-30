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Проект семейного дома из бруса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Дома в стиле модерн
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Проекты домов из бруса – очень популярная тема в строительстве загородных домов. Все потому, что для истинного ценителя атмосферу дерева, настоящей древесины невозможно заменить чем-либо другим.

Так, фирма MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA спроектировала этот дом для семьи, которая хотела переехать из города не просто в загородный дом, но еще и в дом с определенным настроением. И деревянный дом с деревянной отделкой, экстерьером и мебелью полностью оправдал их ожидания.

​Особенности домов из бруса

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Дома в стиле модерн
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Горизонтальный рисунок бруса невозможно спрятать под краской или лаком, как и нельзя изменить атмосферу дома из бруса любым типом внешней или внутренней отделки. У такого дома уже есть характер, который вы не сможете подстроить под себя, остается лишь акцентировать внимание на тех вещах, которые вам особенно в нем нравятся.

Этот проект дома из бруса подразумевает одноэтажный формат и планировку в форме буквы «П» с внутренним двориком.Так, вокруг дома образовалась не просто площадка, но целая терраса с длинными парадными ступенями, позволяющими красиво подать форму дома.

Еще одна особенность домов из бруса в том, что из-за их характерности они часто плохо сотрудничают с другими материалами. Натуральным камень, бетон под камень, керамика – то немногое, что они любят. А вот любые виды пластика, слишком много различных типов древесины, ненатуральные материалы, сталь и железо и даже хрупкое стекло в современных вариациях могут значительно изменить атмосферу проекта.

​Дизайн парадного входа

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Окна и двери в стиле модерн
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Планировка в форме буквы «П» в этом месте имеет небольшую нишу и на самой вершине. Создана она для парадного входа с бетонным козырьком и отделкой натуральным композитным камнем, что смотрится очень современно.

​Задний дворик

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Сад в стиле модерн
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

На террасе стоит прекрасная столовая группа и открывается шикарный панорамный вид на холмы, горы и солнечную долину с белыми домиками. Вдали – бассейн с деревьями и гостевой дом, там расположились спальни для гостей, сауна и комната отдыха.

Бассейн оборудован не только террасой для отдыха, но и летним душем и даже дополнен зелеными кипарисами в линеечку, как на самых лучших итальянских виллах.

Дизайн интерьера

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Гостиная в стиле модерн
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Отделка вагонкой стен и потолка внутри дома имеет неоднозначный эффект. С одной стороны, многим в современное время уже наскучил рыжий оттенок древесины, а с другой – для летнего домика или дачи такой вариант может оказаться очень правильным.

В дизайне интерьера этого проекта была использована современная изящная мебель, бежевые и рыжеватые оттенки, а также встроенная в потолок подсветка, смягчающая эффект кантри элегантностью блеска.

​Камин с отделкой камнем

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Гостиная в стиле модерн
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Кирпичный камин оформлен плиткой из натурального камня, которая не боится нагрева. Здесь – особенное место для отдыха всей семьи, полное загородного очарования, уюта и тепла.

​Эклектичная столовой

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Столовая комната в стиле модерн
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

В дизайне столовой были использованы интересные предметы искусства – скульптура на стеклянном постаменте и триптих, отражающий особенное летнее настроение, полное яркости неба, теплоты солнца и вечерней июльской прохлады.

​Вид на дом издалека

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Дома в стиле модерн
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

В проекте этого дома правая часть относится к общественной зоне, здесь расположилась гостиная и столовая. По центру – прихожая, туалетная комната для гостей и кухня, а слева – спальни с ванными комнатами.

Такая планировка еще на входе уводит гостей от приватной зоны, оставляя ее тихой. А главная спальня, как и гостиная, имеет угловое остекление, составленное из двух максимально близко составленных окон с видом на задний дворик и долину на горизонте.

Односкатные крыши с небольшим уклоном реализованы в строго симметричном формате, что добавляет атмосферу шале этому деревянному дому из бруса.

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— Дом-мечта из бруса;

— Красивые ванные комнаты.

Впечатляющие примеры напольного покрытия
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