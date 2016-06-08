Дом с сильным характером

Эффектные фантастические интерьеры, с оттенком любви к космосу и гламуру, ждут вас в этом, на первый взгляд, почти самом обычном коттедже. После его покупки владелец заказал студии QUIRKE MCNAMARA оригинальный, эксклюзивный проект – он хотел, чтобы внутри дома казалось, что ты находишься на другой планете. И у них это получилось!
Типичный экстерьер с отделкой сайдингом и штукатуркой – лишь прикрытие для этого лондонского дома, который обещает вас удивить и не раз! Это – лишь оболочка того, что ждет нас внутри.
Дом изначально создавался для приема гостей, вечеринок, развлечения. В нем есть сюррералистичные, фантастичные и футуристичные элементы вместе взятые!
Столовая группа в этом интерьере заслуживает особого внимания. Будто созданная для другого типа человека или для инопланетянина, она имеет очень узкие спинки для кресел с алюминиевыми рожками и ноги, будто у животного.
Стальная столешница самого стола подчеркивает брутальную нотку в этом интерьере. Кажется, что он создавался просто для того, чтобы быть единственным в своем роде.
При этом, данный тип остекления для столовой – панорамные окна с минимальными рамами и прозрачным стеклянным экраном безопасности на балконе – отличный вариант для абсолютно любого загородного дома!
Еще более увлекательно наблюдать за интерьером домашнего кинотеатра. Подсветка здесь постоянно меняет свое расположение, как звезды на небосводе, а точечные светильники по периметру остаются неизменными, как прожекторы космических кораблей.
Подсветка ступеней выполнена в неоновом ярко-синем, а мягкая мебель обита бархатом. Здесь достаточно места для того, чтобы собрать целую компанию для просмотра модного фильма или отдохнуть в кругу семьи.
Глянцевая ванная комната с интересными визуальными иллюзиями смотрится очень шикарно! Дело в том, что правая стена здесь – мансардная, скошенная, оформленная глянцевыми черными панелями, и поэтому кажется, что у ванной комнаты будто бы есть портал.
На правой стене имеется встроенный электрический камин, рядом – дополнительный душ, а ванная чаша имеет особенно большой размер и невероятное удобство, которого можно достичь только с помощью фантастического таланта.
Эффектная ванная чаша с подсветкой по периметру расположена на подиуме. А во время водных процедур кажется, будто ты плывешь или летишь в капсуле по просторам вселенной.
Более нейтральные спальни созданы для полного расслабления и релакса. Здесь нет места слишком эффектным и заметным визуальным эффектам и тем более – оптическим иллюзиям.
Удивительно, что белоснежная отделка, мебель и декор в прихожей и кухне делают эти зоны дома на глаз практически неразличимыми. Но на самом деле слева находится витиеватая лестница, которая напоминает нам о чем-то межгалактическом, а на заднем плане, возле окна, мы можем найти кухонный остров, практически не идентифицирующийся как кухня и благодаря этому столь оригинальный.
Кстати, кухни-невидимки, которые способны спрятаться в кухне-гостиной, кухне-столовой или маленькой квартире – хит этого сезона. Обычно они не имеют верхних ящиков или полностью составлены лишь из острова и бытовой техники. Новый вид кухни, слегка футуристичный, позволяет изменить отношение к кулинарии с бытовой заботы на удивительную возможность сделать что-то прекрасное, вкусное и при этом – свое собственное!
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— Современные деревенские домики;