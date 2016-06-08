Дом с сильным характером

Столовая группа в этом интерьере заслуживает особого внимания. Будто созданная для другого типа человека или для инопланетянина, она имеет очень узкие спинки для кресел с алюминиевыми рожками и ноги, будто у животного.

Стальная столешница самого стола подчеркивает брутальную нотку в этом интерьере. Кажется, что он создавался просто для того, чтобы быть единственным в своем роде.

При этом, данный тип остекления для столовой – панорамные окна с минимальными рамами и прозрачным стеклянным экраном безопасности на балконе – отличный вариант для абсолютно любого загородного дома!