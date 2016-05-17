Простой коттедж для тех, кто не хочет жить в квартире

Эта потрясающая детская оформлена с помощью текстиля в очень уютной, нежной палитре. Это комната двух сестер, и в ней есть все составляющие современного взрослого интерьера – полноценная кровать, прикроватная тумбочка, шкаф и комод, красивый письменный стол, лампа на прикроватном столике, зеркало и декор.

В сфере декора лучше всего выбрать фотографии в рамочках, маленькие сувениры, красивый текстиль, шторы, подушки. Выбирать лучше всего с дочерьми – они лучше чем родители знают, что подойдет под их образ идеальной детской, и всегда видят общую картину в целом, хотя иногда кажется, что это не так.

Помочь создать идеальную детскую вместе с дочерьми или сыновьями поможет homify – просто соберите в Книги Идей фотографии в Книги «Спальня Маши» или «Детская для мальчиков» то, что вам кажется подходящим, и обсудите с детьми. При этом дети могут создать собственные коллекции, отдельно от ваших. Иногда это бывает более рациональным решением – вы быстрее и правильнее поймете, что им нравится.