Простой коттедж для тех, кто не хочет жить в квартире

Этот интересный одноэтажный дом обещает легко убедить вас в том, что и маленький коттедж может быть ультра-современным, практичным и комфортабельным. Главное в нем – современная отделка и остекление, удобная планировка и дизайн интерьера от профессионалов.
Студия VETTORI ARQUITETURA реализовала этот проект с особой любовью к маленьким домам с уютными садами и небольшими комнатами. Тем не менее, каждый интерьер здесь основан на современных трендах в дизайне и будет модным еще не менее 10-ти лет.
Как сделать простой одноэтажный дом с небольшими окнами и маленьким бюджетом красивым и стильным? Найдите время, чтобы изучить модные оттенки для покраски фасадов – современные, нейтральные, а не с атмосферой провинции и стиля кантри. Затем выделите бюджет на то, что ранее считали не таким уж важным лично для вашего проекта дома, например, панорамные двери-слайдеры из гостиной на террасу и саму террасу с идеально ровным мощением для отдыха под навесом.
Эти две детали помогут вам сделать одноэтажный дом любого формата в разы более современным, а отопление стоит провести либо с помощью встроенных в пол конвекторов, либо с помощью системы «теплого пола».
Пристройка к дому гаража – важная задача для любого домовладельца. Она особенно трудна при строительстве маленького или одноэтажного дома. Объединить образ поможет идентичный цвет фасадов и навес для крыльца, собирающий воедино все элементы построек.
Современная гостиная в одном из своих уголков чаще всего имеет столовую. Придерживаясь этой традиции, вы наверняка выиграете в дизайне. Кроме того, не бойтесь расстановки мебели в современном стиле – посмотрите гостиные в загородных домах, которые мы публикуем на homify, и примерьте их к своему проекту!
Гарнитур для кухни не обязательно должен быть выдержан в стиле барокко, чтобы быть шикарным и радовать хозяйку. Достаточно выслушать все ее пожелания и воплотить их! Например, двойную раковину, столешницу из натурального или композитного камня, отсутствие верхних шкафчиков, окно над раковиной, встроенный в шкаф холодильник и барную стойку.
Эта потрясающая детская оформлена с помощью текстиля в очень уютной, нежной палитре. Это комната двух сестер, и в ней есть все составляющие современного взрослого интерьера – полноценная кровать, прикроватная тумбочка, шкаф и комод, красивый письменный стол, лампа на прикроватном столике, зеркало и декор.
В сфере декора лучше всего выбрать фотографии в рамочках, маленькие сувениры, красивый текстиль, шторы, подушки. Выбирать лучше всего с дочерьми – они лучше чем родители знают, что подойдет под их образ идеальной детской, и всегда видят общую картину в целом, хотя иногда кажется, что это не так.
Помочь создать идеальную детскую вместе с дочерьми или сыновьями поможет homify – просто соберите в Книги Идей фотографии в Книги «Спальня Маши» или «Детская для мальчиков» то, что вам кажется подходящим, и обсудите с детьми. При этом дети могут создать собственные коллекции, отдельно от ваших. Иногда это бывает более рациональным решением – вы быстрее и правильнее поймете, что им нравится.
Серый цвет в отделке ванной комнаты – писк сезона! Он напоминает о холодном камне, водопаде, люксовой ванной в отеле или ванной при сауне на Бали. Серый цвет может быть в плитке, натуральном камне, мозаике, мебели, декоре.
Две вещи, которые стоит купить первыми для террасы или патио – это мягкий диван, на котором будет удобно отдыхать и играть детям, и столовую группу. Добавить к этому можно мангал или барбекю, надувной бассейн, песочницу и качели, место для отдыха домашнего питомца (корзинку или подушку), пуфики, столики и стеллажик для игрушек, если в доме есть маленькие дети.
Для тех, кто любит комфорт: