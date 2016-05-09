Дом в лучшем месте на свете

Между Марселем и Грассом, там, где Лазурный берег сливается с Провансом и образует самый лучший регион французской Ривьеры, стоит этот дом от студии DIDIER BECCHETTI ARCHITECTES, которая гордиться каждым своим проектом.
В окружении средиземноморских сосен, пальм, скалистых берегов и памятников архитектуры эта вилла смотрится особенно шикарно в столь стильном обличии, как современный стиль модерн. В интерьерах вы найдете стремление к люксу, в дизайне экстерьера – желание создать ощущение сюрреалистичного релакса, а маленькие идеи, реализованные в этом проекте, могут помочь вам в создании собственного.
Современная жизнь на ривьере не ограничивается прогулками по пляжу, шопингом и экскурсиями. Теперь многие путешествуют для того, чтобы пожить в интересном месте – в эклектичном бутик-отеле, на шикарной вилле, в замке или отеле «все включено» со столетней историей.
В этом образе мы видим исключительно современные нотки, а сочетание серого металла и дерева, типичное для многих французских проектов, здесь менее характерно и более интернационально.
Очень важны и цвета, используемые в ландшафтном проекте. Бледные, будто выбеленные террасы, изящный мостик через бассейн аквамаринового цвета и джакузи с точно таким же оттенком воды – все эти детали и создают основной образ.
Как современный проект, эта вилла не могла обойти тренд открытой планировки. Прихожая и лестничный холл, гостиная и кухня, столовая и терраса – здесь все кажется одним целым.
Очень современная планировка позволяет рассмотреть наиболее важные составляющие успеха современной виллы. На первом этаже пространство разделено на общественную и гостевую зоны: слева находится кухня-гостиная, справа – гостевой сьют со спальней и ванной комнатой.
На втором этаже над гостиной мы найдем главный мастер-сьют со спальней, гардеробной, мягкий уголком и ванной комнатой, а справа – детскую комнату над гостевой с ванной комнатой и гардеробной.
По центру здания находится лестничный холл, за ним – гардеробные и прихожая на первом этаже. Удивительно, что на столь рельефном участке архитектор решил сохранить традиционную прямоугольную и двухэтажную форму здания, хотя на самом деле для этого потребовалось весьма существенное перемещение грунта.
Шикарная терраса позволяет насладиться туманной дымкой в долине и на холмах, появляющейся в жаркую погоду. Вид с нее всегда прекрасен – впереди мы найдем деревья, роскошно цветущие круглый год.
Объединение кухни-столовой и террасы со столовой группой с помощью дверей-слайдеров – мудрое решение, которое будет приносить свои плоды еще многие десятилетия после. Дело в том, что ощущение открытого пространства и пребывания в нем насколько сильно и положительно влияет на человека, что плюсы такого подхода очень сложно переоценить.
Шикарная ванная комната с панорамными окнами – то, что нужно после долгого дня. Панорамное остекление здесь является не только частью ванной, но и спальни (справа), которая при желании оказывается за легкой перегородкой-слайдером.
Душевая кабина отлично освещена солнечным светом, что дает непревзойденный эффект – кажется, что стоишь под настоящим водопадом возле тропической лагуны.
Конструкция дома держится на бетонных и стальных окрашенных элементах, позволяющих создать максимальный простор для архитектурного проектирования.
Прогулка на второй этаж до спальни покажется вам здесь экскурсией по окрестностям – настолько хороши отсюда виды на город и горы.
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