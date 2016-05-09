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Дом в лучшем месте на свете

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison D, didier becchetti architectes didier becchetti architectes Ванная комната в стиле модерн
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Между Марселем и Грассом, там, где Лазурный берег сливается с Провансом и образует самый лучший регион французской Ривьеры, стоит этот дом от студии DIDIER BECCHETTI ARCHITECTES, которая гордиться каждым своим проектом.

В окружении средиземноморских сосен, пальм, скалистых берегов и памятников архитектуры эта вилла смотрится особенно шикарно в столь стильном обличии, как современный стиль модерн. В интерьерах вы найдете стремление к люксу, в дизайне экстерьера – желание создать ощущение сюрреалистичного релакса, а маленькие идеи, реализованные в этом проекте, могут помочь вам в создании собственного.

​Образ ривьеры

Maison D, didier becchetti architectes didier becchetti architectes Дома в стиле модерн
didier becchetti architectes

didier becchetti architectes
didier becchetti architectes
didier becchetti architectes

Современная жизнь на ривьере не ограничивается прогулками по пляжу, шопингом и экскурсиями. Теперь многие путешествуют для того, чтобы пожить в интересном месте – в эклектичном бутик-отеле, на шикарной вилле, в замке или отеле «все включено» со столетней историей.

В этом образе мы видим исключительно современные нотки, а сочетание серого металла и дерева, типичное для многих французских проектов, здесь менее характерно и более интернационально.

Очень важны и цвета, используемые в ландшафтном проекте. Бледные, будто выбеленные террасы, изящный мостик через бассейн аквамаринового цвета и джакузи с точно таким же оттенком воды – все эти детали и создают основной образ.

Открытость во всем

Maison D, didier becchetti architectes didier becchetti architectes Гостиная в стиле модерн
didier becchetti architectes

didier becchetti architectes
didier becchetti architectes
didier becchetti architectes

Как современный проект, эта вилла не могла обойти тренд открытой планировки. Прихожая и лестничный холл, гостиная и кухня, столовая и терраса – здесь все кажется одним целым.

Планировка всего дома

Maison D, didier becchetti architectes didier becchetti architectes Дома в стиле модерн
didier becchetti architectes

didier becchetti architectes
didier becchetti architectes
didier becchetti architectes

Очень современная планировка позволяет рассмотреть наиболее важные составляющие успеха современной виллы. На первом этаже пространство разделено на общественную и гостевую зоны: слева находится кухня-гостиная, справа – гостевой сьют со спальней и ванной комнатой.

На втором этаже над гостиной мы найдем главный мастер-сьют со спальней, гардеробной, мягкий уголком и ванной комнатой, а справа – детскую комнату над гостевой с ванной комнатой и гардеробной.

По центру здания находится лестничный холл, за ним – гардеробные и прихожая на первом этаже. Удивительно, что на столь рельефном участке архитектор решил сохранить традиционную прямоугольную и двухэтажную форму здания, хотя на самом деле для этого потребовалось весьма существенное перемещение грунта.

​Терраса

Maison D, didier becchetti architectes didier becchetti architectes Бассейн в стиле модерн
didier becchetti architectes

didier becchetti architectes
didier becchetti architectes
didier becchetti architectes

Шикарная терраса позволяет насладиться туманной дымкой в долине и на холмах, появляющейся в жаркую погоду. Вид с нее всегда прекрасен – впереди мы найдем деревья, роскошно цветущие круглый год.

​Жизнь на море

Maison D, didier becchetti architectes didier becchetti architectes Гостиная в стиле модерн
didier becchetti architectes

didier becchetti architectes
didier becchetti architectes
didier becchetti architectes

Объединение кухни-столовой и террасы со столовой группой с помощью дверей-слайдеров – мудрое решение, которое будет приносить свои плоды еще многие десятилетия после. Дело в том, что ощущение открытого пространства и пребывания в нем насколько сильно и положительно влияет на человека, что плюсы такого подхода очень сложно переоценить.

​Ванная комната в стиле SPA

Maison D, didier becchetti architectes didier becchetti architectes Ванная комната в стиле модерн
didier becchetti architectes

didier becchetti architectes
didier becchetti architectes
didier becchetti architectes

Шикарная ванная комната с панорамными окнами – то, что нужно после долгого дня. Панорамное остекление здесь является не только частью ванной, но и спальни (справа), которая при желании оказывается за легкой перегородкой-слайдером.

Душевая кабина отлично освещена солнечным светом, что дает непревзойденный эффект – кажется, что стоишь под настоящим водопадом возле тропической лагуны.

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​Каркас дома

Maison D, didier becchetti architectes didier becchetti architectes Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
didier becchetti architectes

didier becchetti architectes
didier becchetti architectes
didier becchetti architectes

Конструкция дома держится на бетонных и стальных окрашенных элементах, позволяющих создать максимальный простор для архитектурного проектирования.

​Лестничный холл

Maison D, didier becchetti architectes didier becchetti architectes Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
didier becchetti architectes

didier becchetti architectes
didier becchetti architectes
didier becchetti architectes

Прогулка на второй этаж до спальни покажется вам здесь экскурсией по окрестностям – настолько хороши отсюда виды на город и горы.

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