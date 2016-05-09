Дом в лучшем месте на свете

Современная жизнь на ривьере не ограничивается прогулками по пляжу, шопингом и экскурсиями. Теперь многие путешествуют для того, чтобы пожить в интересном месте – в эклектичном бутик-отеле, на шикарной вилле, в замке или отеле «все включено» со столетней историей.

В этом образе мы видим исключительно современные нотки, а сочетание серого металла и дерева, типичное для многих французских проектов, здесь менее характерно и более интернационально.

Очень важны и цвета, используемые в ландшафтном проекте. Бледные, будто выбеленные террасы, изящный мостик через бассейн аквамаринового цвета и джакузи с точно таким же оттенком воды – все эти детали и создают основной образ.