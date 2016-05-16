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До и После: Покупаем обычный дом и наводим лоск!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Aus Alt macht Neu, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA Дома в стиле модерн
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Покупая обычный дом, мало кто может удержаться от мыслей о том, как сделать его лучше, отремонтировать и изменить на свой лад. Так и владельцы этого дома, который был куплен в удачном месте и по хорошей цене, совершали сделку с желанием полностью изменить его облик.

Они обратились к специалистами из студии NEUGEBAUER ARCHITEKTEN BDA за их опытом, советами и идеями. В итоге архитекторы и дизайнеры подсказали молодой семье, как и что, а главное – какими проверенными методами и средствами, лучше всего преобразовать это жилое пространство.

В итоге простыми техниками из традиционного коттеджа, которых в данном регионе тысячи, получился очень современный дом, уже входящий в десятки самых интересных в округе. Посмотрим, каковы результаты этого ремонта?

До: обычный дом

Aus Alt macht Neu, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

Несмотря на достаточно хорошую начальную площадь дома, в интерьерах мы найдем лишь стиль 70-80-х годов и полное отсутствие современной техники и новшеств. Стоит ли упоминать о старой плитке на кухне и ванной, уже обветшалом паркете и рассыпающихся окнах?

После: современный коттедж

Aus Alt macht Neu, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

В основе проекта – преобразование старого гаража в новую большую кухню, взамен старой (площадью 7-8 кв. метров) получилась новая (площадью около 16). А гараж был пристроен слева, на свободном на участке месте.

Кроме того, был проведен демонтаж крыши, два этажа с основными стенами оставлены нетронутыми, а третий этаж получился очень маленьким – в одну комнату площадью около 8 квадратов. Но самое интересное , что на втором этаже, прямо на крыше старого гаража, была организована большая терраса с зоной патио!

После: новая планировка и окна

Aus Alt macht Neu, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA Дома в стиле модерн
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

На этой фотографии вы можете видеть новую кухню (окно слева, длинное), спальни на втором этаже имеют окна на сад, а внизу расположились столовая и гостиная открытого плана. Также к дому была пристроена терраса, которая имеет площадь около 35 кв. метров.

Дизайн кухни

Aus Alt macht Neu, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA Кухня в стиле модерн
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

Удивительно минималистичная, по-японски контрастная и символичная кухня выглядит очень современным интерьером! Отсутствие дверных ручек на фасадах гарнитура и отделка, подчеркивающая его темный цвет, смотрятся здесь просто удивительно!

Дизайн столовой

Aus Alt macht Neu, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA Столовая комната в стиле модерн
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

При перепланировке первого этажа в новом доме нашлось место для встроенного зеркального шкафа в прихожей, большой столовой на всю семью, отдельной туалетной комнаты для гостей, гостиной и кухни. Весь первый этаж повторяет контрасты белого и черного, что мы видели в дизайне кухни.

Дизайн гостиной

Aus Alt macht Neu, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA Гостиная в стиле модерн
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

Стильная гостиная оформлена в несколько брутальной манере, она напоминает кадры из американских фильмов – кожаные диваны и встроенные полочки способствуют такому впечатлению.

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Ванная комната

Aus Alt macht Neu, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA Ванная комната в стиле модерн
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

Новая ванная комната выглядит просто поразительно! Взамен старой, не имеющей окна, маленькой и грязной получился почти футуристичный интерьер! Удивительно, но в ванной комнате контраст черного и белого смотрится просто фантастически! Такой эффект дают многие типы контрастов в маленьких помещениях с небольшими модулями, мебелью и декором.

​Терраса на крыше

Aus Alt macht Neu, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA Балкон и терраса в стиле модерн
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

Демонтаж чердака, который раньше использовался лишь для хранения старых вещей, помог создать террасу на крыше второго этажа. Часть чердака осталась, образовав приватное пространство для лестничного холла под крышей и место для хранения мягких подушек и матрасов для патио, которые заносятся в дом во время дождя.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.

До и После: Стильный и современный ремонт в квартире
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