До и После: Покупаем обычный дом и наводим лоск!

Покупая обычный дом, мало кто может удержаться от мыслей о том, как сделать его лучше, отремонтировать и изменить на свой лад. Так и владельцы этого дома, который был куплен в удачном месте и по хорошей цене, совершали сделку с желанием полностью изменить его облик.
Они обратились к специалистами из студии NEUGEBAUER ARCHITEKTEN BDA за их опытом, советами и идеями. В итоге архитекторы и дизайнеры подсказали молодой семье, как и что, а главное – какими проверенными методами и средствами, лучше всего преобразовать это жилое пространство.
В итоге простыми техниками из традиционного коттеджа, которых в данном регионе тысячи, получился очень современный дом, уже входящий в десятки самых интересных в округе. Посмотрим, каковы результаты этого ремонта?
Несмотря на достаточно хорошую начальную площадь дома, в интерьерах мы найдем лишь стиль 70-80-х годов и полное отсутствие современной техники и новшеств. Стоит ли упоминать о старой плитке на кухне и ванной, уже обветшалом паркете и рассыпающихся окнах?
В основе проекта – преобразование старого гаража в новую большую кухню, взамен старой (площадью 7-8 кв. метров) получилась новая (площадью около 16). А гараж был пристроен слева, на свободном на участке месте.
Кроме того, был проведен демонтаж крыши, два этажа с основными стенами оставлены нетронутыми, а третий этаж получился очень маленьким – в одну комнату площадью около 8 квадратов. Но самое интересное , что на втором этаже, прямо на крыше старого гаража, была организована большая терраса с зоной патио!
На этой фотографии вы можете видеть новую кухню (окно слева, длинное), спальни на втором этаже имеют окна на сад, а внизу расположились столовая и гостиная открытого плана. Также к дому была пристроена терраса, которая имеет площадь около 35 кв. метров.
Удивительно минималистичная, по-японски контрастная и символичная кухня выглядит очень современным интерьером! Отсутствие дверных ручек на фасадах гарнитура и отделка, подчеркивающая его темный цвет, смотрятся здесь просто удивительно!
При перепланировке первого этажа в новом доме нашлось место для встроенного зеркального шкафа в прихожей, большой столовой на всю семью, отдельной туалетной комнаты для гостей, гостиной и кухни. Весь первый этаж повторяет контрасты белого и черного, что мы видели в дизайне кухни.
Стильная гостиная оформлена в несколько брутальной манере, она напоминает кадры из американских фильмов – кожаные диваны и встроенные полочки способствуют такому впечатлению.
Новая ванная комната выглядит просто поразительно! Взамен старой, не имеющей окна, маленькой и грязной получился почти футуристичный интерьер! Удивительно, но в ванной комнате контраст черного и белого смотрится просто фантастически! Такой эффект дают многие типы контрастов в маленьких помещениях с небольшими модулями, мебелью и декором.
Демонтаж чердака, который раньше использовался лишь для хранения старых вещей, помог создать террасу на крыше второго этажа. Часть чердака осталась, образовав приватное пространство для лестничного холла под крышей и место для хранения мягких подушек и матрасов для патио, которые заносятся в дом во время дождя.
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.