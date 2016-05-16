До и После: Покупаем обычный дом и наводим лоск!

Покупая обычный дом, мало кто может удержаться от мыслей о том, как сделать его лучше, отремонтировать и изменить на свой лад. Так и владельцы этого дома, который был куплен в удачном месте и по хорошей цене, совершали сделку с желанием полностью изменить его облик.

Они обратились к специалистами из студии NEUGEBAUER ARCHITEKTEN BDA за их опытом, советами и идеями. В итоге архитекторы и дизайнеры подсказали молодой семье, как и что, а главное – какими проверенными методами и средствами, лучше всего преобразовать это жилое пространство.

В итоге простыми техниками из традиционного коттеджа, которых в данном регионе тысячи, получился очень современный дом, уже входящий в десятки самых интересных в округе. Посмотрим, каковы результаты этого ремонта?