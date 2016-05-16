Современный дом из стеклянного куба

Интересный и почти фантастичный проект загородного дома за основе металлического каркаса и стекла представила нам студия WIEL ARETS ARCHITECTS. На этот раз архитекторы homify хотели расширить панорамное остекление до практически футуристичных размеров, чем очень порадовали наших читателей.
В основе проекта лежали простые объемы и формы, строгие линии, перфекционистичный подход к минималистичному дизайну фасада и интерьеров. В итоге мы получили дом, похожий на инновационную шкатулку, полностью открытый закатам и рассветам. Только представьте такой дом на берегу моря или на скалистом обрыве перед океаном, и вы мгновенно поймете все прелести такой жизни.
Общий образ проекта заключался в едва заметных переходах – между домом и землей, между соседними стеклами и разными комнатами, отделкой в экстерьере и интерьере. Этот инновационный проект основан на бетонно-металлическом каркасе и выглядит так, как будто и вовсе все держится на стекле.
Общий объем в два этажа и один одноэтажный модуль позволили создать современный образ весьма гармоничного дома. Наиболее удивительным нам видится именно стиль жизни в таком доме – открытый, полный восторгов от солнечных лучей и радуг, приятный как для родителей, так и для детей.
Удивительно, но этот необычный дом стоит на самой обычной улице с кирпичными и блочными домами, старыми и новыми зданиями. Удивительный фасад очень сильно отличается от местности вокруг, но из-за своей прекрасной отражающей способности он, будто хамелеон, копирует краски неба, зелени и листвы, розовых закатов и других мелочей повседневной жизни.
Интересный ландшафтный проект в стиле геометричного европейского сада выглядит интересным решением для такого современного проекта. Эффектные формы растений позволяют создать сад, который прекрасно смотрится не только на картинках, но и из окна. Определенная упорядоченность сада отлично подходит тем, кто любит все держать под контролем и всегда быть в курсе всего, что происходит.
Начнем прогулку по интерьерам этого дома мы с мастер-сьюта на втором этаже. Он занимает все пространство, поэтому особенно просторен. В дальней части – спальня с гардеробной и ванной комнатой. В центре – бар с гостиной и камином, за кадром – туалетная комната и кабинет.
Интересная отделка под выбеленный бетон позволяет сочетать атмосферную богемность белоснежного оттенка и брутальность урбанизма, явно присутствующую в этом проекте. А особенно высокие потолки и открытые пространства дают возможность красиво вписать детали конструкции здания в их оригинальном виде, без маскировки.
На первом этаже в похожем помещении с почти идентичной отделкой мы найдем кухню, представленную почти полностью в виде острова, расположенного в центре комнаты и при этом – на проходной зоне.
Такое решение может быть удобно как для одиночки, так и для семьи с большим количеством детей. Определенная свобода передвижений как для мамы, так и для малышей здесь обеспечена.
Интересное дизайнерское решение для лестницы, которая начинается в виде трех стеллажей, смотрится почти сюрреалистично. Кажется, что здесь нет места бытовому укладу жизни, а весь интерьер – лишь экспозиции в музее современного искусства.
Возвращаясь на второй этаж, мы нашли еще одну комнату, обделенную нашим вниманием. Туалетная, с панорамными окнами в пол на приватный участок сада и цветущее дерево – жакаранда. Кто хоть раз видел цветение этого чуда, уже никогда не забудет тот восторг, который ощущаешь, глядя на огромного сиреневого гиганта посреди такого обычного, повседневного мира.
На фотографии мы не видим стадию цветения дерева, но его сиреневый оттенок в пору цветения будет определять все настроение в доме с такими большими панорамными окнами и видом прямо на него.
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