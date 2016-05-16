Современный дом из стеклянного куба

Интересный и почти фантастичный проект загородного дома за основе металлического каркаса и стекла представила нам студия WIEL ARETS ARCHITECTS. На этот раз архитекторы homify хотели расширить панорамное остекление до практически футуристичных размеров, чем очень порадовали наших читателей.

В основе проекта лежали простые объемы и формы, строгие линии, перфекционистичный подход к минималистичному дизайну фасада и интерьеров. В итоге мы получили дом, похожий на инновационную шкатулку, полностью открытый закатам и рассветам. Только представьте такой дом на берегу моря или на скалистом обрыве перед океаном, и вы мгновенно поймете все прелести такой жизни.