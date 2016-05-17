TOP-10 простых проектов коттеджей

Первым мы вам покажем просто гениальный проект маленького коттеджа! Его планировка настолько удобна и практична, что будет с удовольствием скопирована тысячи раз по всему миру! Дом предназначен для узкого участка, имеет общую ширину фасада 8 метров, длину – 18 и общую площадь 140 кв. метров. В нем три спальни, отдельная столовая, удобные котельная, тамбур и кладовая при гараже, а также гардеробная на втором этаже и прачечная при ванной комнате.

Посмотреть планировку дома вы можете на официальном сайте студии, ссылка на который расположена в ее портфолио на homify под названием. Название проекта (по-польски «Nazwa projektu») «Brzoza» вам нужно просто ввести в поиске на главной странице. На сайте студии – сотни проектов, которые могут вам понравиться, а о нескольких из них мы уже писали на homify.