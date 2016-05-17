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TOP-10 простых проектов коттеджей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Бунгало
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Если вы выбираете проект для собственного коттеджа, мы советуем вам посмотреть как можно больше вариантов, чтобы убедиться в том, что он соответствует вашим ожиданиям и мечтам!

​Традиционная идиллия

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Первым мы вам покажем просто гениальный проект маленького коттеджа! Его планировка настолько удобна и практична, что будет с удовольствием скопирована тысячи раз по всему миру! Дом предназначен для узкого участка, имеет общую ширину фасада 8 метров, длину – 18 и общую площадь 140 кв. метров. В нем три спальни, отдельная столовая, удобные котельная, тамбур и кладовая при гараже, а также гардеробная на втором этаже и прачечная при ванной комнате.

Посмотреть планировку дома вы можете на официальном сайте студии, ссылка на который расположена в ее портфолио на homify под названием. Название проекта (по-польски «Nazwa projektu») «Brzoza» вам нужно просто ввести в поиске на главной странице. На сайте студии – сотни проектов, которые могут вам понравиться, а о нескольких из них мы уже писали на homify.

​Красота по-европейски

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом чудесном современном доме есть множество очень удобных решений! Общая площадь дома 155 кв. метров, он имеет 3 спальни на втором этаже и кабинет – на первом. Кроме того, в доме предусмотрена котельная, две гардеробные, гостиная-столовая площадью 30 кв. метров и отдельная кухня площадью 14 кв. метров. Площади спален (16, 15 и 13 кв. метров) тоже достаточно комфортны.

Найти планировку этого проекта вы можете также на официальном сайте студии, его название «Meteor 2»

Турецкий кантри

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Этот современный проект в стиле кантри реализован под Анкарой, но наверняка заинтересует любого любителя данного стиля. Мы уже писали подробнее о нем ранее в этой статье

​Польский кантри

Nasz dom, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci Дома в стиле модерн
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Еще один простой и интересный проект на маленький бюджет тоже реализован в Польше. Он имеет деревянную беседку, пристроенную к нему сбоку, двери-слайдеры в пол с выходом в беседку и сад, а также три мансардных спальни и ванную комнату.

​Аккуратный модерн

CASA B532, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS Дома в стиле модерн Керамика Коричневый
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

А этот прекрасный проект мы представляем для поклонников более современного дизайна. Он занимает всю ширину участка, создавая тем самым приватную атмосферу на заднем дворике.

Азиатский лаконизм

MJ2-house, 株式会社 森本建築事務所 株式会社 森本建築事務所 Балкон в скандинавском стиле Дерево Белый
株式会社　森本建築事務所

株式会社　森本建築事務所
株式会社　森本建築事務所
株式会社　森本建築事務所

Еще более удивительный проект имеет внутренний дворик. Планировка в форме буквы «П» подразумевает слева и справа от дворика две комнаты площадью 18 кв. метров, которые к тому же не имеют второго этажа. В них можно организовать гостиную и кухню, оставив главный блок для столовой, прихожей, котельной и лестничного холла.

Нужна помощь с проектом дома?
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​Одноэтажный модерн

Projekt domu Olaf G2 ENERGO PLUS , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Общая площадь этого дома (145 кв. метров) идеальна для семейного дома! Также в проекте есть гараж и котельная. На первом этаже мы найдем кухню с дополнительной кладовой, большую гостиную-столовую, кабинет и просторную террасу. На втором этаже нас ждут две детские, спальня с гардеробной комнатой и ванная комната.

Название данного проекта на официальном сайте студии «Olaf G2 ENERGO PLUS», там же вы можете посмотреть и его планировку.

Практичный и двухэтажный

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Этот прекрасный пример ультра-современного модерна порадовал нас шикарным форматом остекления, стильными геометричными грядками, пурпурной мебелью для сада и другими деталями, которые подробнее описаны в другой статье

​Сказка для пригорода

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

Очень доступный и практичный проект одноэтажного дома можно найти и в статье, посвященной проекту на фотографии выше. Его название «Ariel» и интерьеры наверняка понравятся женской половине читателей. 

​Кирпичный голландский дом на три семьи

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Более сложный, чем остальные, этот проект кирпичного голландского дом имеет непревзойденную традиционную эстетику. В доме три уровня – два мансардных, но при этом дом смотрится аккуратным и подходящим для обычной улицы в коттеджном поселке. Но самое интересно – этот дом рассчитан на… три семьи! Кто бы мог подумать!

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