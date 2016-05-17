TOP-10 простых проектов коттеджей

Если вы выбираете проект для собственного коттеджа, мы советуем вам посмотреть как можно больше вариантов, чтобы убедиться в том, что он соответствует вашим ожиданиям и мечтам!
Первым мы вам покажем просто гениальный проект маленького коттеджа! Его планировка настолько удобна и практична, что будет с удовольствием скопирована тысячи раз по всему миру! Дом предназначен для узкого участка, имеет общую ширину фасада 8 метров, длину – 18 и общую площадь 140 кв. метров. В нем три спальни, отдельная столовая, удобные котельная, тамбур и кладовая при гараже, а также гардеробная на втором этаже и прачечная при ванной комнате.
Посмотреть планировку дома вы можете на официальном сайте студии, ссылка на который расположена в ее портфолио на homify под названием. Название проекта (по-польски «Nazwa projektu») «Brzoza» вам нужно просто ввести в поиске на главной странице. На сайте студии – сотни проектов, которые могут вам понравиться, а о нескольких из них мы уже писали на homify.
В этом чудесном современном доме есть множество очень удобных решений! Общая площадь дома 155 кв. метров, он имеет 3 спальни на втором этаже и кабинет – на первом. Кроме того, в доме предусмотрена котельная, две гардеробные, гостиная-столовая площадью 30 кв. метров и отдельная кухня площадью 14 кв. метров. Площади спален (16, 15 и 13 кв. метров) тоже достаточно комфортны.
Найти планировку этого проекта вы можете также на официальном сайте студии, его название «Meteor 2»
Этот современный проект в стиле кантри реализован под Анкарой, но наверняка заинтересует любого любителя данного стиля. Мы уже писали подробнее о нем ранее в этой статье.
Еще один простой и интересный проект на маленький бюджет тоже реализован в Польше. Он имеет деревянную беседку, пристроенную к нему сбоку, двери-слайдеры в пол с выходом в беседку и сад, а также три мансардных спальни и ванную комнату.
А этот прекрасный проект мы представляем для поклонников более современного дизайна. Он занимает всю ширину участка, создавая тем самым приватную атмосферу на заднем дворике.
Еще более удивительный проект имеет внутренний дворик. Планировка в форме буквы «П» подразумевает слева и справа от дворика две комнаты площадью 18 кв. метров, которые к тому же не имеют второго этажа. В них можно организовать гостиную и кухню, оставив главный блок для столовой, прихожей, котельной и лестничного холла.
Общая площадь этого дома (145 кв. метров) идеальна для семейного дома! Также в проекте есть гараж и котельная. На первом этаже мы найдем кухню с дополнительной кладовой, большую гостиную-столовую, кабинет и просторную террасу. На втором этаже нас ждут две детские, спальня с гардеробной комнатой и ванная комната.
Название данного проекта на официальном сайте студии «Olaf G2 ENERGO PLUS», там же вы можете посмотреть и его планировку.
Этот прекрасный пример ультра-современного модерна порадовал нас шикарным форматом остекления, стильными геометричными грядками, пурпурной мебелью для сада и другими деталями, которые подробнее описаны в другой статье.
Очень доступный и практичный проект одноэтажного дома можно найти и в статье, посвященной проекту на фотографии выше. Его название «Ariel» и интерьеры наверняка понравятся женской половине читателей.
Более сложный, чем остальные, этот проект кирпичного голландского дом имеет непревзойденную традиционную эстетику. В доме три уровня – два мансардных, но при этом дом смотрится аккуратным и подходящим для обычной улицы в коттеджном поселке. Но самое интересно – этот дом рассчитан на… три семьи! Кто бы мог подумать!
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— 13 красивых, практичных и доступных домов;