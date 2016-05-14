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​TOП-10 проектов удобных и практичных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Urlaub an der Ostsee: modernes Ferienhaus mit Holzfassade, Möhring Architekten Möhring Architekten Дома в стиле модерн
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Современные проекты коттеджей с удобными планировками, практичной отделкой и интерьерами, а также красивые и очень уютные ждут вас в нашей новой Книге Идей!

В TOП-10 попали самые популярные проекты, которые достойны вашего внимания. В них сосредоточено множество трендовых архитектурных решений и дизайнерских идей, которые вы можете использовать и в проекте своего дома.

Чтобы посмотреть другие фотографии фасадов любого из данных проектов, а также планировки и интерьеры, вам стоит щелкнуть на фотографию и пройти по ссылке справа в графе «Проект».

​Голландский дом

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Этот традиционный и очень уютный проект голландского коттеджа выглядит еще более атмосферно в свете вечерних огней! Его интерьеры обязательны к просмотру тем, кто любит комнаты, полные очарования.

Голландские интерьеры всегда просты, но в люксовой вариации эта сдержанность становится действительно эффектной и практически гениальной! А ванная в этом проекте убедит вас в том, что окно в ней просто необходимо!

​Классика жанра

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом симпатичном коттедже вы найдете не только три просторных спальни и удобную планировку, но и возможность быстрой и легкой стройки. Проект предназначен для семьи с 2-3 детьми и имеет дополнительные бонусы в виде гаража, зимнего сада и балкона на втором этаже.

​Европейский дом 21-ого века

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один европейский проект может похвастаться комбинированной отделкой фасадов с использованием натурального дерева, дверьми-слайдерами как на первом, так и на втором этаже и многоуровневыми террасами в саду.

​Одноэтажный современный дом

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Еще один современный лаконичный проект дома позволяет с размахом разместиться всей семье всего лишь на одном этаже! Его главный секрет – соответствующая времени планировка!

​Португальский модерн с шиком

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Дома в стиле модерн
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Этот стильный коттедж имеет почти сплошное остекление парадного фасада и очень этим гордится. Планировка первого уровня подразумевает открытое пространство кухни-гостиной, а второго – спальни и ванную комнату.

​Стильный польский коттедж

Projekt domu Neo G1 ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Еще один польский проект смотрится безукоризненно современно. Окна в пол на мансарде имеют перила безопасности, а панорамные окна в гостиной выходят на бассейн!

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​Азиатский проект с двориком

MJ2-house, 株式会社 森本建築事務所 株式会社 森本建築事務所 Балкон в скандинавском стиле Дерево Белый
株式会社　森本建築事務所

株式会社　森本建築事務所
株式会社　森本建築事務所
株式会社　森本建築事務所

Этот интересный коттедж с внутренним двориком очень удобен и прост в проектировании. Если вы строите дом самостоятельно, то вам наверняка понравится возможность создания внутреннего дворика с террасой самыми доступными средствами.

​Немецкая лаконичность

Urlaub an der Ostsee: modernes Ferienhaus mit Holzfassade, Möhring Architekten Möhring Architekten Дома в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

На вид более современный проект дизайна фасадов выполнен на основе панорамного остекления в пол в кухне-столовой и отделки остальной части заднего фасада декоративными реечными панелями из дерева. Важен здесь и цвет древесины – бледный,сероватый и лилово-розовый с едва заметным отливом, он смотрится очень стильно и модно!

А еще проект этого дома интересен тем, что все его комнаты, как на первом, так и на втором этаже, буквально залиты светом. Посмотреть такие яркие интерьеры вы можете в главном профиле проекта.

​Восточная практичность

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом проекте нет ничего лишнего, а дизайн экстерьера отлично подходит под лесистый горный климат региона. Отделка парадного фасада вагонкой – отличное решение, скомбинированное с окрашенной штукатуркой, оно смотрится здесь очень уютно.

​Дом из SIP-панелей

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Дома в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

Дома из SIP-панелей стоят дешевле, возводятся быстрее и имеют большой выбор в планировках и различных дизайнерских решениях. Часть из них выполнена в бюджетном скандинавском стиле, другая – в стиле идеального американского пригорода, а вам нужно лишь выбрать свой для стройки!

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