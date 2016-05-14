​TOП-10 проектов удобных и практичных домов

Современные проекты коттеджей с удобными планировками, практичной отделкой и интерьерами, а также красивые и очень уютные ждут вас в нашей новой Книге Идей!
В TOП-10 попали самые популярные проекты, которые достойны вашего внимания. В них сосредоточено множество трендовых архитектурных решений и дизайнерских идей, которые вы можете использовать и в проекте своего дома.
Чтобы посмотреть другие фотографии фасадов любого из данных проектов, а также планировки и интерьеры, вам стоит щелкнуть на фотографию и пройти по ссылке справа в графе «Проект».
Этот традиционный и очень уютный проект голландского коттеджа выглядит еще более атмосферно в свете вечерних огней! Его интерьеры обязательны к просмотру тем, кто любит комнаты, полные очарования.
Голландские интерьеры всегда просты, но в люксовой вариации эта сдержанность становится действительно эффектной и практически гениальной! А ванная в этом проекте убедит вас в том, что окно в ней просто необходимо!
В этом симпатичном коттедже вы найдете не только три просторных спальни и удобную планировку, но и возможность быстрой и легкой стройки. Проект предназначен для семьи с 2-3 детьми и имеет дополнительные бонусы в виде гаража, зимнего сада и балкона на втором этаже.
Еще один европейский проект может похвастаться комбинированной отделкой фасадов с использованием натурального дерева, дверьми-слайдерами как на первом, так и на втором этаже и многоуровневыми террасами в саду.
Еще один современный лаконичный проект дома позволяет с размахом разместиться всей семье всего лишь на одном этаже! Его главный секрет – соответствующая времени планировка!
Этот стильный коттедж имеет почти сплошное остекление парадного фасада и очень этим гордится. Планировка первого уровня подразумевает открытое пространство кухни-гостиной, а второго – спальни и ванную комнату.
Еще один польский проект смотрится безукоризненно современно. Окна в пол на мансарде имеют перила безопасности, а панорамные окна в гостиной выходят на бассейн!
Этот интересный коттедж с внутренним двориком очень удобен и прост в проектировании. Если вы строите дом самостоятельно, то вам наверняка понравится возможность создания внутреннего дворика с террасой самыми доступными средствами.
На вид более современный проект дизайна фасадов выполнен на основе панорамного остекления в пол в кухне-столовой и отделки остальной части заднего фасада декоративными реечными панелями из дерева. Важен здесь и цвет древесины – бледный,сероватый и лилово-розовый с едва заметным отливом, он смотрится очень стильно и модно!
А еще проект этого дома интересен тем, что все его комнаты, как на первом, так и на втором этаже, буквально залиты светом. Посмотреть такие яркие интерьеры вы можете в главном профиле проекта.
В этом проекте нет ничего лишнего, а дизайн экстерьера отлично подходит под лесистый горный климат региона. Отделка парадного фасада вагонкой – отличное решение, скомбинированное с окрашенной штукатуркой, оно смотрится здесь очень уютно.
Дома из SIP-панелей стоят дешевле, возводятся быстрее и имеют большой выбор в планировках и различных дизайнерских решениях. Часть из них выполнена в бюджетном скандинавском стиле, другая – в стиле идеального американского пригорода, а вам нужно лишь выбрать свой для стройки!
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— 13 красивых, практичных и доступных домов;