​TOП-10 проектов удобных и практичных домов

Современные проекты коттеджей с удобными планировками, практичной отделкой и интерьерами, а также красивые и очень уютные ждут вас в нашей новой Книге Идей!

В TOП-10 попали самые популярные проекты, которые достойны вашего внимания. В них сосредоточено множество трендовых архитектурных решений и дизайнерских идей, которые вы можете использовать и в проекте своего дома.

Чтобы посмотреть другие фотографии фасадов любого из данных проектов, а также планировки и интерьеры, вам стоит щелкнуть на фотографию и пройти по ссылке справа в графе «Проект».