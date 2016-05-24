Фантастические коттеджи с WOW-эффектом

Посмотрев на эти дома, вы наверняка захотите узнать, а можно ли повторить подобные трюки, архитектурные решения и дизайнерские приемы в бюджетном проекте. Ответ – конечно же! Если вы соберете собственную уникальную Книгу Идей и представите ее своему архитектору, он сделает все возможное, чтобы создать для вас дом, которым вы гордились бы!
Эта вилла находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и расположена на небольшом возвышении. Панорамный вид на Тихий океан, огромная шикарная терраса с мягкой мебелью в стиле патио и лаконичный стиль современности приближают ее к идеалу.
Этот шикарный проект виллы создан в ЮАР и напоминает нам одновременно и голливудские, и тропические азиатские виллы! Только представьте – собственный оазис, почти вечное лето и люкс в каждой мелочи. Чем не мечта?
На этой вилле, кажется, все совершенно. Символичная мебель на патио, невероятная двусветная гостиная, бассейн с особенным лазурным оттенком и балконы для отдыха при спальнях с реечными экранами от солнца. Каждая мелочь здесь учтена и работает во славу комфорта. Вилла расположена в Италии, а спроектирована московскими архитекторами из ATO Studio.
Этот шикарный домик привлекает нежным, теплым карамельным оттенком древесины, который получается от подсветки декоративных панелей из натурального палисандра. Удивительно красиво!
Эта удивительно уютная вилла имеет отдельный корпус (нижний этаж) для летнего отдыха. Бассейн здесь сверкает лазурью, а дополнительные кухня, столовая и гостиная позволяют летом принимать гостей с особым шиком.
Еще одна шикарная вилла из ЮАР спроектирована студией Meulen Architects и выглядит не менее фантастично! Она настолько просторна, что кажется, в ней спрятался целый дивный мир со своими правилами и распорядком жизни.
Эта потрясающая вилла на полуострове Юкатан находится совсем недалеко от невероятно огромных пляжей Карибского бассейна с удивительно белоснежным и мелким песком. Казалось бы, что еще нужно для того, чтобы хорошо прожить свою жизнь?
Удивительная вилла из Южной Америки поражает нас голливудским размахом и нестандартной планировкой. Справа – общественное крыло, слева – приватное, со спальнями и дополнительной семейной гостиной.
Еще один проект из США расположен на севере, в лесном штате Вашингтон, где лето короткое, но насыщенное хвойными ароматами и пением птиц! У этой виллы два уровня – верхний с гостиной имеет шикарный вид, нижний со спальнями и балконом приватный и уютный.
Округ Оранж в Лос-Анджелесе – настоящая мекка для любителей посмотреть на шикарные виллы и по-настоящему калифорнийский образ жизни. Среди пальм здесь находятся самые разные особняки (в испанском колониальном стиле, в современном и истинно голливудском) и виллы с террасами и бассейнами, обращенными в сторону центра города или океана.
Если вам понравились эти виллы, мы советуем вам посмотреть и статью по ссылке ниже, которая наверняка окажется вам полезной. Для того, чтобы вместе с сообществом homify начать собирать коллекции фотографий в Книгах Идей прямо сейчас – а их создано уже десятки тысяч по всему миру – вы можете зарегистрироваться и щелкнуть по кнопке «Добавить в Книгу Идей». Наблюдать за развитием архитектуры, любоваться виллами и архитектурными решениями вместе гораздо веселее! Ведь впереди у нас – еще тысячи потрясающих проектов, которыми мы очень хотим с вами поделиться, дорогие читатели!
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