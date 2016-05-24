Фантастические коттеджи с WOW-эффектом

Округ Оранж в Лос-Анджелесе – настоящая мекка для любителей посмотреть на шикарные виллы и по-настоящему калифорнийский образ жизни. Среди пальм здесь находятся самые разные особняки (в испанском колониальном стиле, в современном и истинно голливудском) и виллы с террасами и бассейнами, обращенными в сторону центра города или океана.

Если вам понравились эти виллы, мы советуем вам посмотреть и статью по ссылке ниже, которая наверняка окажется вам полезной. Для того, чтобы вместе с сообществом homify начать собирать коллекции фотографий в Книгах Идей прямо сейчас – а их создано уже десятки тысяч по всему миру – вы можете зарегистрироваться и щелкнуть по кнопке «Добавить в Книгу Идей». Наблюдать за развитием архитектуры, любоваться виллами и архитектурными решениями вместе гораздо веселее! Ведь впереди у нас – еще тысячи потрясающих проектов, которыми мы очень хотим с вами поделиться, дорогие читатели!

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