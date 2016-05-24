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Фантастические коттеджи с WOW-эффектом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
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Посмотрев на эти дома, вы наверняка захотите узнать, а можно ли повторить подобные трюки, архитектурные решения и дизайнерские приемы в бюджетном проекте. Ответ – конечно же! Если вы соберете собственную уникальную Книгу Идей и представите ее своему архитектору, он сделает все возможное, чтобы создать для вас дом, которым вы гордились бы!

​Калифорнийская мечта

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Эта вилла находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и расположена на небольшом возвышении. Панорамный вид на Тихий океан, огромная шикарная терраса с мягкой мебелью в стиле патио и лаконичный стиль современности приближают ее к идеалу.

​Южноафриканский люкс

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Этот шикарный проект виллы создан в ЮАР и напоминает нам одновременно и голливудские, и тропические азиатские виллы! Только представьте – собственный оазис, почти вечное лето и люкс в каждой мелочи. Чем не мечта?

​Вдохновляющий дизайн

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

На этой вилле, кажется, все совершенно. Символичная мебель на патио, невероятная двусветная гостиная, бассейн с особенным лазурным оттенком и балконы для отдыха при спальнях с реечными экранами от солнца. Каждая мелочь здесь учтена и работает во славу комфорта.  Вилла расположена в Италии, а спроектирована московскими архитекторами из ATO Studio.

​Карамельная симфония

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле минимализм
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Этот шикарный домик привлекает нежным, теплым карамельным оттенком древесины, который получается от подсветки декоративных панелей из натурального палисандра. Удивительно красиво!

​Стильное решение

Casa Horto OBM 79, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro Дома в тропическом стиле
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

Эта удивительно уютная вилла имеет отдельный корпус (нижний этаж) для летнего отдыха. Бассейн здесь сверкает лазурью, а дополнительные кухня, столовая и гостиная позволяют летом принимать гостей с особым шиком.

​Дом как мир

House Tat , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Tat

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Еще одна шикарная вилла из ЮАР спроектирована студией Meulen Architects и выглядит не менее фантастично! Она настолько просторна, что кажется, в ней спрятался целый дивный мир со своими правилами и распорядком жизни.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Мексиканская ривьера

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Дома в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Эта потрясающая вилла на полуострове Юкатан находится совсем недалеко от невероятно огромных пляжей Карибского бассейна с удивительно белоснежным и мелким песком. Казалось бы, что еще нужно для того, чтобы хорошо прожить свою жизнь?

​Вилла в Чили

Casa Ortiz, G4 Arquitectos Asociados G4 Arquitectos Asociados Дома в стиле модерн
G4 Arquitectos Asociados

G4 Arquitectos Asociados
G4 Arquitectos Asociados
G4 Arquitectos Asociados

Удивительная вилла из Южной Америки поражает нас голливудским размахом и нестандартной планировкой. Справа – общественное крыло, слева – приватное, со спальнями и дополнительной семейной гостиной.

​В горах штата Вашингтон

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Еще один проект из США расположен на севере, в лесном штате Вашингтон, где лето короткое, но насыщенное хвойными ароматами и пением птиц! У этой виллы два уровня – верхний с гостиной имеет шикарный вид, нижний со спальнями и балконом приватный и уютный.

​Легендарный округ Оранж

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Округ Оранж в Лос-Анджелесе – настоящая мекка для любителей посмотреть на шикарные виллы и по-настоящему калифорнийский образ жизни. Среди пальм здесь находятся самые разные особняки (в испанском колониальном стиле, в современном и истинно голливудском) и виллы с террасами и бассейнами, обращенными в сторону центра города или океана.

Если вам понравились эти виллы, мы советуем вам посмотреть и статью по ссылке ниже, которая наверняка окажется вам полезной. Для того, чтобы вместе с сообществом homify начать собирать коллекции фотографий в Книгах Идей прямо сейчас – а их создано уже десятки тысяч по всему миру – вы можете зарегистрироваться и щелкнуть по кнопке «Добавить в Книгу Идей». Наблюдать за развитием архитектуры, любоваться виллами и архитектурными решениями вместе гораздо веселее! Ведь впереди у нас – еще тысячи потрясающих проектов, которыми мы очень хотим с вами поделиться, дорогие читатели!

Для тех, кто обожает архитектуру:

— 10 фантастичных современных домов;

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