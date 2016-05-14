6 шагов к идеальному бассейну

О собственно бассейне многие из нас мечтали еще в детстве. Это же так здорово – нежиться на солнышке и купаться в кристально чистой воде, пребывая в атмосфере тишины и спокойствия. И, между тем, построить бассейн нынче – не такое уж и хлопотное дело, как может показаться.
Специально для вас Homify подготовил несколько полезных советов, с помощью которых вы сможете прекрасно обустроить бассейн прямо на своем участке. Тщательно изучите этот вопрос, найдите хорошего специалиста, который вам поможет – и вперед!
На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются три основных типа бассейнов.
Первый – бетонные конструкции. Процесс их монтажа достаточно трудоемкий, но такие бассейны служат своим владельцам многие годы. Кроме долговечности, они обладают еще двумя серьезными преимуществами. Чашу из бетона можно легко отремонтировать при необходимости, а структура материала позволяет создавать бассейн любой формы и декорировать его практически любой отделкой.
Второй тип – бассейны из композитных материалов на основе стекловолокна, винильных смол и полимеров. Их главные достоинства – легкость, сравнительно невысокая стоимость и относительная простота установки. По прочности они почти не уступают бетонным собратьям – например, некоторые ныне существующие бассейны из кок-полиэстера уже отметили свое сорокалетие.
И, наконец, третий тип – бассейны со стальной чашей. Дорогостоящие и сложные в установке, они, тем не менее, обладают наивысшей прочностью и долговечностью. Однако есть у них серьезный минус – высокая теплопроводность стенок, из-за которой летом бассейн может перегреваться, а в более прохладное время – быстро охлаждать воду, из-за чего много электроэнергии уходит на ее нагрев.
Невозможно точно назвать сумму, которую вам предстоит потратить на бассейн. Она зависит не только от материалов и размера чаши, как может показаться на первый взгляд. Сама процедура монтажа может быть более или менее затратной в зависимости от множества факторов – состояния и типа почвы, особенностей системы водоснабжения, всевозможных аксессуаров и просто-напросто региона, в котором вы проживаете.
Поэтому, интересуясь ценовой политикой различных производителей, узнавайте не только приблизительную цену самого бассейна, но и стоимость отдельных услуг, сопряженных с монтажом конструкции.
Любой проект, связанный со строительством на участке, требует специального разрешения от муниципальных властей. Задумали ли вы сделать пристройку к дому, гараж, беседку или бассейн – нужно непременно получить одобрение.
Изучите планировку своего участка и составьте проект, который вы предоставите вместе с заявлением. Для этого нужно заранее выбрать место для будущего бассейна, причем этот момент зависит не только от эстетики и удобства, но и от более серьезных факторов, ведущих нас к следующему пункту.
Чтобы правильно выбрать место для бассейна, вам необходимо знать все о геологических особенностях своего двора – составе и структуре почвы, глубине залегания грунтовых вод и тому подобном. Если вы ответственно отнеслись к выбору земельного участка, то наверняка об этом всем осведомлены.
Как бы там ни было, в хорошей фирме, предоставляющей услуги по установке бассейнов, обязательно должен быть квалифицированный геолог, который в паре с ландшафтным архитектором поможет вам выбрать правильное место для бассейна.
То, насколько удобной и безопасной будет эксплуатация бассейна, зависит не только от материала чащи, но и от системы циркуляции воды. Она включает в себя фильтрационные элементы, установку по забору жидкости и прочее.
На этом этапе очень важно не поддаваться на рекламные уловки, а самостоятельно изучить вопрос. Фильтрация и дезинфекция воды – моменты, от которых во многом будет зависеть здоровье вашей семьи. Кроме того, зимняя консервация бассейна тоже определяется системой циркуляции – подумайте об этом заблаговременно.
Еще пару слов о рекламе. Не дайте поймать себя на крючок низких цен!
Даже если производитель обещает предоставить вам бассейн с невероятно заманчивой скидкой, будьте бдительны. Вы уже знаете, что окончательная сумма зависит не только от стоимости чаши, но и от затрат по установке конструкции, ее отделке (в частности, формировании босоножной зоны), улучшения ландшафта, дальнейшего обслуживания бассейна и прочего.
Старайтесь избегать нечестных подрядчиков, не вызывающих доверия. Сэкономив таким образом вначале, можно остаться и без средств, и без бассейна.