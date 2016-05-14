6 шагов к идеальному бассейну

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются три основных типа бассейнов.

Первый – бетонные конструкции. Процесс их монтажа достаточно трудоемкий, но такие бассейны служат своим владельцам многие годы. Кроме долговечности, они обладают еще двумя серьезными преимуществами. Чашу из бетона можно легко отремонтировать при необходимости, а структура материала позволяет создавать бассейн любой формы и декорировать его практически любой отделкой.

Второй тип – бассейны из композитных материалов на основе стекловолокна, винильных смол и полимеров. Их главные достоинства – легкость, сравнительно невысокая стоимость и относительная простота установки. По прочности они почти не уступают бетонным собратьям – например, некоторые ныне существующие бассейны из кок-полиэстера уже отметили свое сорокалетие.

И, наконец, третий тип – бассейны со стальной чашей. Дорогостоящие и сложные в установке, они, тем не менее, обладают наивысшей прочностью и долговечностью. Однако есть у них серьезный минус – высокая теплопроводность стенок, из-за которой летом бассейн может перегреваться, а в более прохладное время – быстро охлаждать воду, из-за чего много электроэнергии уходит на ее нагрев.