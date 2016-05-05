Как сделать гараж безопасным для детей

Гараж — это одно из священных мест для мужчины. Ведь здесь хранится она. Его машина. У некоторых это даже больше, чем просто автопристанище. Они делают его идеально чистым и обставляют так, словно это жилое помещение. Некоторые даже картины вешают, создавая своеобразный изысканный интерьер.

В то же время, очень часто гараж является и местом, где хранятся другие всевозможные вещи: инструменты, запаски, лакокрасочные и горюче-смазочные материалы. Нередко и ненужный хлам насчет которого уверенны, что он рано или поздно пригодится. Например, старое колесо от велосипеда, модель которого уже давно снята с производства.

Исходя из этого совершенно неудивительно, что гараж может являть собой определенную опасность, особенно для детей, которые любят играть в недозволенных для этого местах. Поэтому цель-минимум для хозяина дома — это обеспечить безопасность гаража, цель-максимум — навести в нем порядок и чистоту, регулярно их поддерживая.

Существуют определенные правила безопасности гаража, соблюдая которые можно сделать его довольно приемлемым местом для времяпровождения с детьми. Кто знает, возможно наблюдая за починкой автомобиля в них проснется интерес к технике и это станет их будущей профессией. Но прежде — безопасность.