Как сделать гараж безопасным для детей

Гараж — это одно из священных мест для мужчины. Ведь здесь хранится она. Его машина. У некоторых это даже больше, чем просто автопристанище. Они делают его идеально чистым и обставляют так, словно это жилое помещение. Некоторые даже картины вешают, создавая своеобразный изысканный интерьер.
В то же время, очень часто гараж является и местом, где хранятся другие всевозможные вещи: инструменты, запаски, лакокрасочные и горюче-смазочные материалы. Нередко и ненужный хлам насчет которого уверенны, что он рано или поздно пригодится. Например, старое колесо от велосипеда, модель которого уже давно снята с производства.
Исходя из этого совершенно неудивительно, что гараж может являть собой определенную опасность, особенно для детей, которые любят играть в недозволенных для этого местах. Поэтому цель-минимум для хозяина дома — это обеспечить безопасность гаража, цель-максимум — навести в нем порядок и чистоту, регулярно их поддерживая.
Существуют определенные правила безопасности гаража, соблюдая которые можно сделать его довольно приемлемым местом для времяпровождения с детьми. Кто знает, возможно наблюдая за починкой автомобиля в них проснется интерес к технике и это станет их будущей профессией. Но прежде — безопасность.
Психологи и педагоги давно пришли к выводу, что любая детская игра — это не просто шалости, а репетиция реальной жизненной ситуации, в которой ребенок пытается подражать взрослым. Иными словами, игра — это естественный метод обучения ребенка.
Не удивительно, что попадая в гараж, дети первым делом замечают машину. Ведь это средство передвижения так любит папа. Когда дети залезают внутрь, они норовят покрутить руль, замок зажигания, если ключ каким-то образом остался в нем, нажать все педали и спустить ручку ручного тормоза. Это чревато тем, что автомобиль может тронуться с места и причинить повреждения предметам, находящимся в гараже, воротам, другим людям и самому авто.
Чтобы этого не случилось, можно использовать специальные блокираторы колес, которые делают невозможным движения авто. Кстати, такие блокираторы используют и в качестве противоугонного средства. Так что приобретая его, можно достичь и безопасности гаража, и автомобиля.
Дети в силу своего небольшого роста не всегда могут дотянуться самостоятельно до выключателя света. Учитывая, что в гараже может находиться много опасных предметов и веществ, ребенок может наткнуться на них, не заметив в темноте.
К счастью, новые технологии всегда выручают человека, разрешая все больше его проблем. В данном случае идеальным решением, обеспечивающим безопасность гаража, будет установка автоматического выключателя света в гараже. Реагируя на передвижения, датчик будет срабатывать и свет будет появляться при входе человека в помещение гаража и выключаться при его выходе.
Это очень удобно,ведь ни ребенку, ни его родителям больше не придется тянуться к выключателю. Кроме того, это обеспечит и экономию электроэнергии, поскольку очень часто пользователи гаража забывают выключать свет при своем уходе.
Однако, нужно следить за исправностью выключателя, а также вовремя производить замену лампочек. В противном случае это изделие рискует стать бесполезным.
Первое правило чистоты: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Это правило работает с большим успехом и в гараже. Если все же беспорядок появился, то его следует ликвидировать и далее соблюдать чистоту.
Соблюдение порядка поможет максимально быстро отыскивать нужные вещи, которые хранятся в гараже. Кроме того, можно сделать так, чтобы убрать подальше опасные для детей вещи.
В первую очередь нужно избавиться от ненужных вещей, просто выбросив их. Очень часто подобный хлам занимает много места, которое в гараже особо ценно.
Размещать полезные вещи лучше всего на специальных стеллажах, которые можно оформить в неповторимом дизайнерском стиле. Полезно систематизировать их размещение определенным образом, чтобы в случае чего быстро их отыскать. Все предметы должны быть прочно зафиксированными, в том числе и стеллажи, которые рекомендуется закрепить к стене. Это предупредит падение тяжелых и острых вещей, что чревато травмами.
Токсичные вещества лучше всего вовсе убрать с гаража, а если это невозможно — подальше спрятать от детских глаз. При этом, важно обеспечить хорошую вентиляцию гаража. Ведь в его тесном помещении отравление может наступить очень быстро.
Важно помнить, что не следует работать при включенном двигателе автомобиля, так как помещение быстро наполняется угарным газом.
Также рекомендуется не оставлять никаких вещей на полу, так как они препятствуют удобному и безопасному проходу.
Не стоит использовать в гараже открытый огонь. Горючие вещества также следует спрятать подальше. Желательно в темное место, где не будет доступа прямых лучей солнца.
Немаловажной деталью любого гаража являются его ворота. Традиционные распашные ворота все меньше пользуются популярностью. Во-первых, они требуют много места перед гаражом, что не всегда удобно в городских условиях. Ведь они преграждают путь до тех пор, пока их не закроешь. Во-вторых, обычные распашные ворота под воздействием сильного ветра могут сделать сильный рывок и причинить вред не только ребенку, но и взрослому или автомобилю. Какие же выбрать? Предлагаем ознакомится вам с некоторыми идеями дверей для вашего гаража!
Взамен этого современная промышленность производит другие варианты гаражных ворот: секционные, подъемно-поворотные, рулонные, откатные и т.д. Очень часто они оснащаются электрическим приводом, которым управляют при помощи стационарной кнопки или дистанционного пульта. Можно установить и автоматически работающие ворота.
Для того, чтобы сделать безопасным гараж, нужно обеспечить возможность работы ворот и без электропривода в случае отключения электроэнергии. Кроме того, важно проследить, чтобы ворота имели механизмы, которые препятствуют защемлению пальцев.
Важно, чтобы ворота можно было открыть изнутри любым способом: как при помощи электропривода, так и вручную.
Чтобы облегчить себе жизнь, максимально удобно и безопасно въезжая в гараж, водителя придумали сотни приспособлений для правильной парковки. Ведь в темноте не всегда удобно это делать. Либо гараж может быть очень тесным, что любой маневр влево — вправо может привести к повреждениям.
Одним из вариантов может стать установка зеркала. Чтобы определить его правильное местоположение, нужно для начала припарковать машину в необходимом положении. После этого нужно включить габаритные огни и перемещать зеркало так, пока один из них не начнет отражаться в зеркале. Это и будет место крепления зеркала. Таким образом, появление габаритного огня в зеркале станет сигналом для водителя, что пора остановиться.
Используют зеркала и без габаритных огней. Для этого их устанавливают на боковых стенах, чтобы обеспечить обзор заднего крыла. Для этих целей отлично подойдет старое зеркало от любого грузового автомобиля.
Помимо зеркал, есть и другие экзотические способы. Например, крепят покрышку к задней стене гаража на уровне бампера. Когда она упирается в него, водитель останавливается. По такому же принципу используют и подвешенный теннисный мяч, касание ветрового стекла к которому станет сигналом для остановки. Однако, лучше всего подобными приспособлениями не злоупотреблять, так как теряется чувство габаритов машины.