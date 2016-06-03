Эффективные способы экономии пространства в доме!

Пространство становится все более дорогим товаром, поэтому многие из нас стремятся его экономить и использовать по максимуму. Дом, в котором есть все необходимое, является тем местом, где вы будете чувствовать себя уютно, где будет царить гармония и функциональность.
Тем не менее, есть целый ряд решений, доступных сегодня, которые обещают помочь уменьшить беспорядок и освободить больше места в доме, но это может быть немного сложно – найти подходящий вариант. К счастью, мы уже подготовили список простых и легких идей, которые можно успешно использовать, чтобы сэкономить место в домашних условиях.
Если вы с трудом справляетесь с количеством вещей, которые нужно куда-то спрятать, у нас есть хорошие новости для вас. Даже те, кто использовал все стандартные решения для получения мест хранения, могут отыскать все еще много недоиспользованных пространств, которые вы упускаете из виду в доме. Самым популярным таким местом является пространство под лестницей. Как на этом фото, можно добавить туда полки или же шкафчики, чтобы максимизировать это неиспользуемое пространство. Другое место, которое, как правило, забывают в доме, это прихожая. Переходные пространства подходят для того, чтобы разместить там книжный или обычный шкаф.
Теперь, когда вы смогли отыскать неиспользуемые пространства в вашем доме, которые могут быть преобразованы в различные места для хранения, пришло время подумать о том, как организовать хранение в этих местах, чтобы вам было удобно. Правда, для этого нужно иметь нестандартный подход и креативное мышление. Для начала возьмитесь за вертикальное пространство.
Попробуйте добавить небольшую полку или каморку над дверью для предметов, которые не используются так часто, например, постельное белье или кулинарные книги, инструменты. Еще одна хитрость заключается в добавлении корзин на верх шкафов в кухне, что мы можем видеть в этом примере. Кроме того, можно хранить там громоздкие предметы, такие как кастрюли и сковородки. Более сложный способ использовать пустое вертикальное пространство – это добавить антресоль в комнату с высокими потолками.
Есть много, очень много способов применений для чердаков и антресолей. Они могут быть преобразованы в спальни, офисы, библиотеки, телевизионные залы и многое другое. Вы можете чувствовать, что вы обязаны использовать это удивительное и стильное пространство как гостиную, но оно также может служить как помещение для хранения. Можно даже превратить чердак и в то, и другое одновременно.
Оригинально выглядит антресоль на этом фото. На ней удобно хранить велосипед, к тому же она добавляет индустриальную атмосферу в помещение. Что касается строительства этого места хранения, зачастую нужна помощь специалистов, но есть некоторые модели антресолей, которые вы можете сделать своими руками. Существует много стилей и вариаций антресолей, они могут быть отличным эстетическим усовершенствованием любого дома и в то же время служить практическим целям хранения.
Так же, как чердак или подвал, гараж может служить отличным местом для хранения множества различных элементов, которые не требуют регулируемой температуры. Если ваша семья имеет много спортивных вещей, инструментов или даже музыкальных инструментов, гараж может быть именно тем местом свободного пространства в вашем доме.
У гаража имеется запасное пространство, даже когда автомобиль припаркован внутри. Монтаж шкафа для хранения, как на фото, поможет эффективно задействовать эти пустые углы. Обратите внимание на то, как шкаф также использует здесь вертикальное пространство. Спортивный инвентарь, краски и некоторые документы подходят для хранения на полках. Кроме того, вы также можете установить крючки для подвешивания лыжных курток, велосипедов, обуви и спортивного инвентаря.
Кухня, как правило, одно из самых активных, самых проходимых помещений в доме. Здесь трудно создать нужное количество мест хранения, этому есть множество причин. Во-первых, наши гаджеты, вещицы, посуда, столовые приборы, специи имеют тенденцию к росту до бесконечности.
Мы предлагаем планирование вашей кухни, имея это в виду, то есть всегда оставляя немного места для кухонных принадлежностей, которые будут появляться. Многие кухонных предметов, такие как кастрюли и сковородки, являются громоздкими и неудобными для хранения. Кухонную утварь можно развесить по стене или хранить в угловом шкафу, что добавит хоть какой-то порядок в хаос. Функциональность кухни имеет важное значение, поэтому пространство столешниц будет использоваться лучше, когда они остаются свободными. Установка выдвижных ящиков или дополнительные полок, как мы можем видеть на этом фото, поможет сделать пространство у вас более полезным.
Во многих традиционных планах этажей планировка состоит из нескольких пространств, отгороженных друг от друга и предназначенных для конкретной цели. Наличие такого большого количества стен, действительно может многое сделать, чтобы сделать дом ограниченным и неинтересным. Если вы живете в небольшом пространстве, то мы рекомендуем опустить некоторые стены, чтобы обеспечить более свободное, более сплоченное жизненное пространство. Как мы можем видеть на этом фото, открытая планировка также позволяет естественному свету больше проникать в дом.