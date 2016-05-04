Удивительные способы обновления крыльца

Необязательно быть дизайнером, чтобы понимать, что важна не только обстановка внутри дома, но и его внешний вид. Фасад здания – почти то же самое, что лицо у человека. Особенно ответственно нужно подойти к оформлению крыльца, несущего не только эстетическую нагрузку, но и практическую.

При правильном подходе оно может не только украсить дом, но и добавить комфорта в вашу повседневную жизнь. Homify подобрал несколько интересных идей для обновления своего крылечка – вам наверняка понравится!