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Удивительные способы обновления крыльца

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Moonlight Vollkugel, MOONLIGHT International GMBH MOONLIGHT International GMBH Сад Освещение
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Необязательно быть дизайнером, чтобы понимать, что важна не только обстановка внутри дома, но и его внешний вид. Фасад здания – почти то же самое, что лицо у человека. Особенно ответственно нужно подойти к оформлению крыльца, несущего не только эстетическую нагрузку, но и практическую.

При правильном подходе оно может не только украсить дом, но и добавить комфорта в вашу повседневную жизнь. Homify подобрал несколько интересных идей для обновления своего крылечка – вам наверняка понравится!

Открытое крыльцо с обеденной зоной – для большой семьи

терраса студия Design3F Балкон и терраса в стиле модерн
студия Design3F

терраса

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

В теплое время года так приятно есть на свежем воздухе! Особенно, когда есть с кем побеседовать за столом. Если размеры вашего крыльца позволяют, летом оно может выполнять функцию столовой – обедать под открытым небом понравится и вам, и вашим родным.

Для этих целей лучше всего выбирать стол, который можно быстро и легко разобрать на случай, если вы захотите освободить место и занести мебель в дом. Если навес над обеденной зоной не предполагается, остановите свой выбор на материалах, устойчивых к влаге – набивные кресла и стулья с мягкими сидениями точно не подойдут.

Как насчет крыльца в стиле пляжного домика?

Nikhil patel residence, Dipen Gada & Associates Dipen Gada & Associates Балкон и терраса в стиле модерн
Dipen Gada &amp; Associates

Nikhil patel residence

Dipen Gada & Associates
Dipen Gada &amp; Associates
Dipen Gada & Associates

Дом у моря – мечта, для осуществления которой нужно приложить много сил и потратить много денег. Но вот атмосферу морского берега можно создать и у себя во дворе – особенно, если у вас есть бассейн. Нету – не беда, соответствующий антураж можно сотворить и без него.

Крыльцо в стиле пляжного домика – это кусочек лета, который будет с вами круглый год. Для этого нужно не так много – плетеный столик и стулья (или удобные раскладные кресла), пальмы в огромных кадках с ориентальными узорами, огромные разноцветные зонты. Проявите фантазию! Если вы готовы к кардинальным изменениям, попробуйте смастерить соломенную крышу, как в бунгало.

Фермерский быт

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Иметь собственную ферму – еще одна мечта, сопряженная не только с затратами, но и с постоянными хлопотами. Мало кто решается ее осуществить, но вот воссоздать уютную и незатейливую эстетику деревенской фермы можно у себя дома. Причем денежные траты будут минимальными – на ближайшей барахолке наверняка найдется все, что нужно.

Чтобы добавить своему крыльцу деревенского шарма, обратитесь к рустикальному стилю. Кресло-качалка, застеленное клетчатым пледом, развешенные тут и там пучки сухоцветов, грубый деревянный стол, накрытый скатертью с линялым эффектом, венок из полевых цветов на двери – все это превратит ваше крылечко в часть фермерского дворика. А поклонники вестернов могут почувствовать себя владельцами ранчо, всего-навсего повесив над дверью подкову. 

Крыльцо с навесом – всегда правильное решение

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Какой бы дизайн крыльца вы ни предпочли, навес всегда будет уместен. В летние дни вы сможете отдыхать под ним, спрятавшись от палящего солнца, осенью – дышать свежим воздухом, не боясь проливного дождя.

Проще всего установить садовый навес. Существует масса моделей – от самых простых и примитивных до чрезвычайно красивых, выполненных в восточном или античном стиле. Оформить крыльцо можно также в виде шалаша, если вы любите сказочную атмосферу лесной избушки. Ну, а затенить место для отдыха помогут плотные шторы, которые спрячут вас и от ярких лучей, и от любопытных глаз.

Винтажный декор на крыльце – для романтичных натур

Moonlight Vollkugel, MOONLIGHT International GMBH MOONLIGHT International GMBH Сад Освещение
MOONLIGHT International GMBH

MOONLIGHT International GMBH
MOONLIGHT International GMBH
MOONLIGHT International GMBH

Любителям романтики придется по вкусу винтажное оформление крыльца. Стулья или кресла в стиле ретро (или даже потертые табуретки), скатерть на столе с трогательным цветочным принтом, ваза с пышным букетом, множество мягких подушек, керосиновые лампы вместо обычных светильников, вазоны с геранью и большие жестяные лейки… Без существенных финансовых затрат вы создадите на своем крылечке совершенно другой мир.

Только не слишком увлекайтесь милыми декоративными безделушками, особенно если ваше крыльцо нельзя назвать большим. Нет ничего хуже, чем тонна бесполезного хлама, который постоянно попадается под руку. Какой бы симпатичной ни казалась та или иная вещица, трижды подумайте, прежде чем использовать ее в оформлении.

Спальное местечко

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Балкон и терраса в стиле модерн
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

Вам очень повезло, если ваш дом расположен в тихом месте, куда не долетает шум толпы, гул автомобилей и грохот поездов. Летом вы можете даже безмятежно спать на свежем воздухе, не боясь быть нагло разбуженным. Обустроить комфортное лежбище можно прямо на крыльце.

Вариантов – море! Большой и мягкий диван, компактный шезлонг, гамак или даже подвесное ложе (отчаянный писк моды, кстати) – выберите то, что вам по душе или что проще всего установить на крылечке. Если вы планируете спать там даже ночью, не забудьте защититься от назойливых комаров.

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А какие вам известны способы обновления крыльца?

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