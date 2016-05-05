Синтез минимализма и итальянских амбиций

В этой книге идей нам предстоит увидеть дом, который так сильно полюбился нашим итальянским читателям! Уютные небольшие постройки в коттеджном стиле ушли на второй план, уступив свою нишу современному минималистичному дизайну и передовым технологиям. Несмотря на свою строгую геометрию, архитектурное решение этого проекта излучает доброжелательность и радушие, а также как нельзя лучше вписывается в загородный пейзаж.