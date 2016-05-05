Синтез минимализма и итальянских амбиций

В этой книге идей нам предстоит увидеть дом, который так сильно полюбился нашим итальянским читателям! Уютные небольшие постройки в коттеджном стиле ушли на второй план, уступив свою нишу современному минималистичному дизайну и передовым технологиям. Несмотря на свою строгую геометрию, архитектурное решение этого проекта излучает доброжелательность и радушие, а также как нельзя лучше вписывается в загородный пейзаж.
По фасаду здания мы можем определить, что наш сегодняшний объект интереса наполнен яркими и амбициозными деталями, выражающими функциональность, а также современный стандарт красоты и уюта. Архитекторы и дизайнеры интерьера идут в ногу, подчиняясь идее наполнения пространства воздухом и сохранения максимально свободного объема.
Отделка фасадов деревом – очень распространённый способ облицовочных работ. Выступая за экологичный дизайн и образ жизни, многие европейские архитекторы стремятся максимально подчеркнуть идеи такого строительства, придавая своим проектам наибольшую выразительность. Дом имеет четыре уровня, один из которых – подвальное помещение, а другой – чердак.
Спальная комната спроектирована по принципу эргономики и занимает самый высокий этаж. Приятной особенностью помещения является его гармоничное оформление и соблюденный баланс украшения. Спальня, выполненная в неприхотливом скандинавском стиле и наполнена солнечным светом, однако сама кровать расположена поодаль от окон.
Лестница является функциональным элементом дома и его ненавязчивым украшением. Кроме того, плавающий дизайн ступеней создает легкую и воздушную атмосферу, визуально расширяя интерьер. Безусловно, плавающие лестницы улучшают внутреннее убранство дома, добавляя ему изысканность и утонченность.
На втором этаже находится рабочий кабинет. Благодаря крупным окнам пространство озарено естественным светом, поэтому именно здесь присутствует эстетически ценное ощущение единения с природой. Центральное место занимают стильные рабочие столы с компьютерами, а для книг и папок с документами предусмотрены подвесные полки во всю стену.