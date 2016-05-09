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Современный деревянный дом с гарантией комфорта

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Cedar House, Fotografia Przemysław Turlej Fotografia Przemysław Turlej Деревянные дома Дерево
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Сегодня мы с вами отправимся в Польшу. А именно, в город Познань, где архитекторы из бюро Mariusz Wrzeszcz спроектировали и построили современный деревянный дом для своих клиентов. Он превосходно вписывается в ландшафт, сочетает в себе уют, естественность и стильный дизайн. 

На 166 кв.м. жилой площади расположился совершенно особенный дом – мечта. Его дизайн вселяет спокойствие и умиротворенность. Архитектурная концепция этого дома сочетает в себе комфорт, взаимодействие с живописными окрестностями, а также игру света и воздуха во внутреннем пространстве. Фотографии этого впечатляющего проекта предоставлены нашим фотографом Przemysław Turlej.

Кедр

Cedar House, Fotografia Przemysław Turlej Fotografia Przemysław Turlej Деревянные дома Дерево
Fotografia Przemysław Turlej

Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej

Дом стоит на большом приусадебном участке и фасад из натурального дерева прекрасно с ним гармонирует. Фасад (как и сам дом) выполнен из кедра, одного из самых популярных видов древесины для использования на открытом воздухе. 

Сайдинг из кедра обладает массой великолепных физических качеств: он способен выдерживать большие нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб; является атмосферостойким и влагостойким.  Главная особенность и ценность кедра в том, что его древесина не поддается влаге и не разъедается жучками. Кедровая древесина  почти не подвержена гниению, чревоточине. Поэтому на западе кедровый сайдинг. 

Кедр легко поддается различным видам обработки – древесина мягкая и в тоже время  прочная – это основное качество, за которое кедр так любят архитекторы и строители. Она очень хорошо строгается, полируется и высыхает практически без растрескивания. Все эти качества и придают древесине статус благородной и элитной породы.

Лаконичная геометрия

Cedar House, Fotografia Przemysław Turlej Fotografia Przemysław Turlej Деревянные дома Дерево
Fotografia Przemysław Turlej

Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej

Что касается формы, то этот семейный дом имеет очень простую геометрию. Все линии и плоскости расположены под прямым углом или параллельны друг другу. Прямота и ясность является здесь козырем и придает зданию очень современный вид. 

Яркие цвета, скосы или органические формы в данном ландшафте были бы неуместны, именно поэтому архитекторы выбрали лаконичный и четкий образ, который делает дом супер стильным.

Панорамные окна

Cedar House, Fotografia Przemysław Turlej Fotografia Przemysław Turlej Деревянные дома Дерево
Fotografia Przemysław Turlej

Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej

При работе над дизайном дома, архитекторы уделили особое внимание гармоничной интеграции природы в интерьер и слиянию с ней общего объема дома. Достичь такого эффекта им удалось за счет использования больших стеклянных поверхностей. 

Этот, обращенный в сторону сада, фасад с панорамными окнами, наполняет интерьер естественным светом и позволяет хозяевам дома в полной мере наслаждаться потрясающим видом на окрестности.

За счет такого остекления деревянная терраса, которая расположилась по периметру дома, очень удачно интегрируется в общую структуру и как бы является продолжением гостиной. А пергола над террасой создает интересную игру света и тени и защищает гостиную от палящего солнца в жаркие дни.

Наполненный светом и воздухом интерьер

Cedar House, Fotografia Przemysław Turlej Fotografia Przemysław Turlej Кухня в скандинавском стиле Дерево
Fotografia Przemysław Turlej

Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej

Изнутри как раз очень хорошо виден тот эффект, который создают большие окна в гостиной. Открытая планировка, высокий потолок в гостиной со вторым светом и панорамное остекление придают гостиной ощущение воздушности и простора. Внутренний интерьер этого семейного дома располагает к спокойствию и расслаблению.

Цветовая гамма внутри такая же как и на фасаде. Светлое дерево задает общий тон, дополняет его яркий белый и некоторые темные акценты.

Стильный и современный

Cedar House, Fotografia Przemysław Turlej Fotografia Przemysław Turlej Гостиная в скандинавском стиле Дерево
Fotografia Przemysław Turlej

Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej

Интерьер дома современный насквозь. Прямота и ясность занимают в нем почетное главное место. Нам очевидна гармоничная связь между дизайном интерьера и экстерьера. Этот дом сливается и практически растворяется в природе, которая его окружает.

А как вы находите современные деревянные дома? Еще больше проектов для вдохновения вы найдете в эих статьях:

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