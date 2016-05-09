Современный деревянный дом с гарантией комфорта

Дом стоит на большом приусадебном участке и фасад из натурального дерева прекрасно с ним гармонирует. Фасад (как и сам дом) выполнен из кедра, одного из самых популярных видов древесины для использования на открытом воздухе.

Сайдинг из кедра обладает массой великолепных физических качеств: он способен выдерживать большие нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб; является атмосферостойким и влагостойким. Главная особенность и ценность кедра в том, что его древесина не поддается влаге и не разъедается жучками. Кедровая древесина почти не подвержена гниению, чревоточине. Поэтому на западе кедровый сайдинг.

Кедр легко поддается различным видам обработки – древесина мягкая и в тоже время прочная – это основное качество, за которое кедр так любят архитекторы и строители. Она очень хорошо строгается, полируется и высыхает практически без растрескивания. Все эти качества и придают древесине статус благородной и элитной породы.