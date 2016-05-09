Современный деревянный дом с гарантией комфорта

Сегодня мы с вами отправимся в Польшу. А именно, в город Познань, где архитекторы из бюро Mariusz Wrzeszcz спроектировали и построили современный деревянный дом для своих клиентов. Он превосходно вписывается в ландшафт, сочетает в себе уют, естественность и стильный дизайн.
На 166 кв.м. жилой площади расположился совершенно особенный дом – мечта. Его дизайн вселяет спокойствие и умиротворенность. Архитектурная концепция этого дома сочетает в себе комфорт, взаимодействие с живописными окрестностями, а также игру света и воздуха во внутреннем пространстве. Фотографии этого впечатляющего проекта предоставлены нашим фотографом Przemysław Turlej.
Дом стоит на большом приусадебном участке и фасад из натурального дерева прекрасно с ним гармонирует. Фасад (как и сам дом) выполнен из кедра, одного из самых популярных видов древесины для использования на открытом воздухе.
Сайдинг из кедра обладает массой великолепных физических качеств: он способен выдерживать большие нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб; является атмосферостойким и влагостойким. Главная особенность и ценность кедра в том, что его древесина не поддается влаге и не разъедается жучками. Кедровая древесина почти не подвержена гниению, чревоточине. Поэтому на западе кедровый сайдинг.
Кедр легко поддается различным видам обработки – древесина мягкая и в тоже время прочная – это основное качество, за которое кедр так любят архитекторы и строители. Она очень хорошо строгается, полируется и высыхает практически без растрескивания. Все эти качества и придают древесине статус благородной и элитной породы.
Что касается формы, то этот семейный дом имеет очень простую геометрию. Все линии и плоскости расположены под прямым углом или параллельны друг другу. Прямота и ясность является здесь козырем и придает зданию очень современный вид.
Яркие цвета, скосы или органические формы в данном ландшафте были бы неуместны, именно поэтому архитекторы выбрали лаконичный и четкий образ, который делает дом супер стильным.
При работе над дизайном дома, архитекторы уделили особое внимание гармоничной интеграции природы в интерьер и слиянию с ней общего объема дома. Достичь такого эффекта им удалось за счет использования больших стеклянных поверхностей.
Этот, обращенный в сторону сада, фасад с панорамными окнами, наполняет интерьер естественным светом и позволяет хозяевам дома в полной мере наслаждаться потрясающим видом на окрестности.
За счет такого остекления деревянная терраса, которая расположилась по периметру дома, очень удачно интегрируется в общую структуру и как бы является продолжением гостиной. А пергола над террасой создает интересную игру света и тени и защищает гостиную от палящего солнца в жаркие дни.
Изнутри как раз очень хорошо виден тот эффект, который создают большие окна в гостиной. Открытая планировка, высокий потолок в гостиной со вторым светом и панорамное остекление придают гостиной ощущение воздушности и простора. Внутренний интерьер этого семейного дома располагает к спокойствию и расслаблению.
Цветовая гамма внутри такая же как и на фасаде. Светлое дерево задает общий тон, дополняет его яркий белый и некоторые темные акценты.
Интерьер дома современный насквозь. Прямота и ясность занимают в нем почетное главное место. Нам очевидна гармоничная связь между дизайном интерьера и экстерьера. Этот дом сливается и практически растворяется в природе, которая его окружает.
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