Архитектура как искусство

В планировке внутренних помещений дома продолжается филигранная работа с геометрическими формами: в форме потолка и стен с нишами, лестницы и коридора, каждого элемента мебели. Интерьер дома совмещает в себе элегантность форм и продуманный дизайн каждой детали, воплощая главные принципы минимализма: лаконичность и функциональность. Белый цвет также подчеркивает простоту и естественность всего интерьера, придавая ему своеобразную торжественность и легкость. Белая балюстрада лестницы и ниши с подсветкой, широкие проемы окна и теплая древесина пола – интерьер кажется просторным и воздушным, но в нем уместилось очень много практичных вещей для комфортной жизни.