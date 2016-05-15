Архитектура как искусство

Часто мы пребываем во власти заблуждения, что искусству нет места в реальной жизни. Но на самом деле это лишь вопрос профессионализма. Специалисты немецкого бюро HELWIG HAUS UND RAUM PLANUNGS GMBH виртуозно соединили в силуэте дома чистоту и четкость линий скульптуры и практичную архитектуру, а в интерьере комнат – легкость белого минимализма и функциональность, продуманную до мелочей.
В продолжение фасада задняя часть дома не менее интересна. Здесь присутствует и второй вход, и неожиданное продолжение и развитие конструкции крыши. Бронзовые панели, которые на фронтальной части были лишь материалом кровли плавно опускаются на фасад, подчеркивая контрастно-белые стены.
Этот дом производит впечатление с первого взгляда, выделяясь среди других строений на улице необычной геометрией крыши, материалом кровли, давая всем своим видом понять – вас здесь ждет нетривиальное решение внутреннего пространства. Конечно, особый вид зданию придает в первую очередь необычная конструкция крыши: ломаные линии и асимметричный силуэт, широкие мансардные окна и необычный угол наклона отдельных элементов, ромбовидная форма и бронзовый отблеск панелей.
В планировке внутренних помещений дома продолжается филигранная работа с геометрическими формами: в форме потолка и стен с нишами, лестницы и коридора, каждого элемента мебели. Интерьер дома совмещает в себе элегантность форм и продуманный дизайн каждой детали, воплощая главные принципы минимализма: лаконичность и функциональность. Белый цвет также подчеркивает простоту и естественность всего интерьера, придавая ему своеобразную торжественность и легкость. Белая балюстрада лестницы и ниши с подсветкой, широкие проемы окна и теплая древесина пола – интерьер кажется просторным и воздушным, но в нем уместилось очень много практичных вещей для комфортной жизни.
Нестандартные конструкции крыши преображают и внутренние помещения. В интерьере специально подчеркнута и форма потолка и стальные балки крыши, придающие просторному помещению стилистическую целостность. Помещение лофта с мансардными окнами, стальными элементами конструкций, высокими потолками и необычной геометрией комнаты – идеальный вариант для просторной площадки домашнего офиса.
Интерьер этой белой минималистичной ванной комнаты представляет собой прекрасный образец эстетики функциональных предметов и технологических новшеств. Простота в соединении с крайней степенью удобства – отличная замена вычурному декору, надуманной манерности и излишествам в оформлении интерьеров.
Конструкция крыши содержит в себе и еще один подарок жильцам этого дома – просторную террасу, с которой открывается прекрасный обзор окрестных пейзажей. Широкие панорамные двери легко и непринужденно соединяют в единое пространство светлые комнаты лофта и простор бескрайних далей.