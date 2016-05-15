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Архитектура как искусство

Перла Вереника Перла Вереника
Dachaufstockung für ein Architekturbüro, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Дома в эклектичном стиле
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Часто мы пребываем во власти заблуждения, что искусству нет места в реальной жизни. Но на самом деле это лишь вопрос профессионализма. Специалисты немецкого бюро HELWIG HAUS UND RAUM PLANUNGS GMBH виртуозно соединили в силуэте дома чистоту и четкость линий скульптуры и практичную архитектуру, а в интерьере комнат – легкость белого минимализма и функциональность, продуманную до мелочей.

Вид на дом из двора

Dachaufstockung für ein Architekturbüro, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Дома в эклектичном стиле
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

В продолжение фасада задняя часть дома не менее интересна. Здесь присутствует и второй вход, и неожиданное продолжение и развитие конструкции крыши. Бронзовые панели, которые на фронтальной части были лишь материалом кровли плавно опускаются на фасад, подчеркивая контрастно-белые стены.

Фронтальный вид на дом

Dachaufstockung für ein Architekturbüro, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Дома в эклектичном стиле
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Этот дом производит впечатление с первого взгляда, выделяясь среди других строений на улице необычной геометрией крыши, материалом кровли, давая всем своим видом понять – вас здесь ждет нетривиальное решение внутреннего пространства. Конечно, особый вид зданию придает в первую очередь необычная конструкция крыши: ломаные линии и асимметричный силуэт, широкие мансардные окна и необычный угол наклона отдельных элементов, ромбовидная форма и бронзовый отблеск панелей. 

Интерьер дома: весь в белом

Dachaufstockung für ein Architekturbüro, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Рабочий кабинет в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

В планировке внутренних помещений дома продолжается филигранная работа с геометрическими формами:  в форме потолка и стен с нишами, лестницы и коридора, каждого элемента мебели. Интерьер дома совмещает в себе элегантность форм и продуманный дизайн каждой детали, воплощая главные принципы минимализма: лаконичность и функциональность. Белый цвет также подчеркивает простоту и естественность всего интерьера, придавая ему своеобразную торжественность и легкость. Белая балюстрада лестницы и ниши с подсветкой, широкие проемы окна и  теплая древесина пола – интерьер кажется просторным и воздушным, но в нем уместилось очень много практичных вещей для комфортной жизни.

Элементы индустриального стиля в интерьере

Dachaufstockung für ein Architekturbüro, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Рабочий кабинет в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Нестандартные конструкции крыши преображают и внутренние помещения. В интерьере специально подчеркнута и форма потолка и стальные балки крыши, придающие просторному помещению стилистическую целостность. Помещение лофта с мансардными окнами, стальными элементами конструкций, высокими потолками и необычной геометрией комнаты – идеальный вариант для просторной площадки домашнего офиса. 

Идеальный минимализм в оформлении ванной

Dachaufstockung für ein Architekturbüro, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Ванная комната в стиле минимализм
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Интерьер этой белой минималистичной ванной комнаты представляет собой прекрасный образец эстетики функциональных предметов и технологических новшеств. Простота в соединении с крайней степенью удобства – отличная замена вычурному декору, надуманной манерности и излишествам в оформлении интерьеров. 

И еще сюрприз – терраса на крыше

Dachaufstockung für ein Architekturbüro, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Балконы и веранды в эклектичном стиле
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Конструкция крыши содержит в себе и еще один подарок жильцам этого дома – просторную террасу, с которой открывается прекрасный обзор окрестных пейзажей. Широкие панорамные двери легко и непринужденно соединяют в единое пространство светлые комнаты лофта и простор бескрайних далей.

С английским акцентом, сэр!
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