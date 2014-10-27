Как подобрать ковер в гостиную?

Сегодня мы поговорим о коврах. Ковры являются не только декоративным элементом, с помощью которого мы можем расставить цветовые акценты, они также создают атмосферу домашнего тепла и уюта и согревают нас во время долгих, холодных зимних месяцев. Круглые, овальные, прямоугольные, разноцветные и монотонные – все они могут отлично вписаться в ваш интерьер, стоит лишь подобрать им подходящее место.
В последние несколько десятилетий ковры то входили в моду, то выходили из нее. На сегодняшний день, когда наиболее актуальными стилями в дизайне интерьера являются, рустикальный и этнический , не сложно догадаться, что ковры снова актуальны. Поэтому в этой Книге идей мы решили собрать основные критерии, на которые вам стоит опираться при покупке ковра для гостиной комнаты.
Наши далекие предки много веков тому назад начали использовать шкуру животного в качестве напольной подстилки не только для того, чтобы согреться, но и для того, чтобы похвалиться перед соседями, какую добычу им удалось принести в дом. Несмотря на то, что с тех пор человечество прошло через множество этапов развития и достигло стадии высокоразвитой цивилизации, мы до сих пор используюем шкуры животных как элемент декора.
С возращением в моду стиля кантри, шкуры снова актуальны. Для тех, кто против бессмысленного убийства животных, всегда есть альтернатива – шкуры из искусственного меха, которые, кстати, народные умельцы научились делать настолько хорошо, что их практически невозможно отличить от настоящих.
Персидские ковры, словно птица Феникс, восстали из пепла и снова засияли в наших квартирах. Всего лишь каких-то пару десятилетий назад мы с облегчением избавляли наши квартиры от этой тяжелой ноши, а теперь бродим по онлайн-магазинам и блошиным рынкам в поиске заветного персидского ковра. Персидский ковер сегодня – это вовсе не воплощение духоты и скуки, а одни из главных элементов пуристских пентхаузов и квартир в винтажном стиле. Причем, чем более изношенным выглядит персидский ковер, тем лучше. Так что при покупке обязательно обращайте внимание на потерные и выцветшие края и слегка размытые узоры.
Немного экстравагантности никогда не повредит. Этот красочный ковер в модном стиле пэчворк привнесет новые в краски в квартиру, оформленную в нейтральных тонах. Пестрый ковер из лоскутков будет каждый раз заряжать вас оптимизом и дарить хорошее настроение.
Ковры Флокати органично вписались как в детские комнаты, так и в квартиры-студии, в которых проживает творческая интеллигенция. Эти забавные коврики напоминают нам кукол Джима Хенсона из созданных им шоу
Скала фреглов и
Маппет-шоу. Эти пушистые холмики излучают радость и тепло. Они бывают самых невероятных форм и расцветок. Неважно, в какой цветовой гамме оформлена ваша гостиная, вы всегда сможете подобрать подходящий по форме и цвету веселый коврик Флокати.
Стоит только добавить немного графических узоров на монотонный пол гостиной, и комната преображается на глазах. Кстати, вполне вероятно, что одной из причин возвращения ковров в моду стала легкость, с которой они способны изменить настроение любого помещения. Ничего не надо вешать, прибивать, видоизменять, просто положите на пол ковер и гостиная засверкает новыми красками. Владельцы гостиной, изображенной на фото, просто добавили ковер, графический принт которого сочетается с узорами на подушках и абажуре, благодаря чему комната стала выглядеть еще более стильно и красочно.
Если вы не поклонник ярких цветов, это еще не значит, что вам нужно избегать ковров в дизайне своей гостиной. Как мы уже упоминали выше, мир ковров настолько разнообразен, что в нем каждый сможет найти то, что ему по душе. Поклонникам приглушенных тонов и минимализма в интерьере наверняка подойдут ковры сдержанных и аскетичных цветов.
И напоследок немного радости для настоящих индивидуалистов. Если вы себя к таковым относите, почему бы не обратить внимание на ковры, узоры которых будут отражать ваши пристрастия. Неравнодушны к французской культуре? Заявите об этом громко. Если вам нравится тот или иной стиль в музыке, поищите ковер, который бы сразу заявлял о неповторимости вашего вкуса.