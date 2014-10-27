Как подобрать ковер в гостиную?

Сегодня мы поговорим о коврах. Ковры являются не только декоративным элементом, с помощью которого мы можем расставить цветовые акценты, они также создают атмосферу домашнего тепла и уюта и согревают нас во время долгих, холодных зимних месяцев. Круглые, овальные, прямоугольные, разноцветные и монотонные – все они могут отлично вписаться в ваш интерьер, стоит лишь подобрать им подходящее место.

В последние несколько десятилетий ковры то входили в моду, то выходили из нее. На сегодняшний день, когда наиболее актуальными стилями в дизайне интерьера являются, рустикальный и этнический , не сложно догадаться, что ковры снова актуальны. Поэтому в этой Книге идей мы решили собрать основные критерии, на которые вам стоит опираться при покупке ковра для гостиной комнаты.