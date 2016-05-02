7 способов сделать свой двор более приватным

Иметь собственный дворик просто чудесно – он дарит отдохнуть на свежем воздухе, не пересекаясь с посторонними людьми, заниматься приусадебным хозяйством или играть с детишками. Но при этом хочется уюта – вряд ли вы почувствуете себя комфортно, когда на вас устремлены взгляды случайных прохожих и соседей.

Homify придумал для вас несколько хитростей, которые помогут сделать ваш двор более приватным и скрытым от любопытных наблюдателей. Теперь вы сможете преспокойно загорать, обедать, общаться с семьей и друзьями, не испытывая дискомфорта из-за посторонних взглядов.