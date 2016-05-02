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7 способов сделать свой двор более приватным

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Nuovo giardino con piscina in collina , Studio Green Design Studio Green Design Сад в стиле модерн
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Иметь собственный дворик просто чудесно – он дарит отдохнуть на свежем воздухе, не пересекаясь с посторонними людьми, заниматься приусадебным хозяйством или играть с детишками. Но при этом хочется уюта – вряд ли вы почувствуете себя комфортно, когда на вас устремлены взгляды случайных прохожих и соседей.

Homify придумал для вас несколько хитростей, которые помогут сделать ваш двор более приватным и скрытым от любопытных наблюдателей. Теперь вы сможете преспокойно загорать, обедать, общаться с семьей и друзьями, не испытывая дискомфорта из-за посторонних взглядов.

Повесьте шторы

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Самый простой способ добавить своему двору конфиденциальности – повесить шторы. Для этого не нужно особых хлопот или серьезных финансовых затрат. Так вы сможете организовать уютный чайный уголок или даже целое патио для веселого времяпрепровождения с друзьями.

Главное – правильно выбрать и расположить шторы. Отдавайте предпочтение тяжелой ткани, которая не будет трепыхаться на ветру. Цвет желательно подбирать немаркий и не слишком броский – он не должен утомлять взор или надоедать.

Используйте растения в контейнерах

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад Горшки и вазы
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Этот вариант подойдет не только для двора, но также для балкона,веранды или террасы. Растения в больших кадках – это очень практично: их можно переместить или забрать, если вы переезжаете. Кроме того, они никогда не выходят из моды – если правильно подобрать вазоны, такие зеленые украшения впишутся в любой интерьер.

Чтобы горшочные растения послужили в качестве ширмы, выбирайте высокие, пышные кусты, деревья или пальмы. Это может быть монстера с большими округлыми листьями, всевозможные фикусы, фатсия, шефлера или даже лимон.

Установите искусственную зеленую изгородь

Nuovo giardino con piscina in collina , Studio Green Design Studio Green Design Сад в стиле модерн
Studio Green Design

Studio Green Design
Studio Green Design
Studio Green Design

Если уход за зелеными насаждениями не доставляет вам удовольствия, вы можете приобрести искусственную изгородь. Ее не нужно поливать, удобрять, подстригать, утеплять – нужно лишь установить и следить за ее чистотой.

Как правило, искусственная зеленая изгородь продается в виде отдельных панелей. Они могут иметь разный размер, а некоторые даже оснащены специальной звукоизолирующей прослойкой, которая добавит комфорта и уюта. На вид они отличаются от живой зелени только аккуратностью формы, и очень гармонично смотрятся в саду.

Выращивайте живую изгородь

Projects, Oxley's Furniture Ltd Oxley's Furniture Ltd Сад в стиле кантри
Oxley&#39;s Furniture Ltd

Projects

Oxley's Furniture Ltd
Oxley&#39;s Furniture Ltd
Oxley's Furniture Ltd

Не приемлете имитацию? Тогда ваш выбор – настоящая живая изгородь. В самом начале придется повозиться: обозначить пути естественного роста для хеджирования, посадить растения и позаботиться о том, чтобы они прижились. В дальнейшем их нужно будет регулярно подстригать, добиваясь четких форм, поливать и спасать от вредителей.

Наилучшие варианты для зеленого ограждения – привычный и довольно неприхотливый самшит или жесткий, душистый лавр. Если вы хотите добавить красок, можете посадить роскошный рододендрон, радующий глаз пышными розовыми, красными и сиреневыми соцветиями, или капризную, но благородную бирючину с белыми или желтыми цветами.

Подвесьте растения на шпалере

Residência Sorocaba, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Сад в стиле модерн
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Очень стильное и практичное решение – решетчатые шпалеры, на которых привольно вьются растения. Вы можете установить как одну-две секции, так и целое заграждение вокруг определенной зоны. Только не переборщите, чтобы не чувствовать себя узником в зеленом плену.

Выбирайте любые вьющиеся растения – от классического плюща до экзотических лиан. Многие из них имеют потрясающе красивые цветы – у вас получится настоящая вертикальная клумба, которая не только укроет от любопытных глаз, но и поднимет настроение.

Выращивайте сад вертикально

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph Сад в стиле модерн
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

Довольно свежая идея – вертикальный сад. По сути, он представляет собой специальные стеллажи, на которых рядами установлены емкости с растениями. Это могут быть как декоративные насаждения, так и овощи (помидоры, перец, салат, брокколи) или ягоды (клубника, земляника).

Заранее ознакомьтесь с правилами ухода за таким садиком. Растения в закрытых горшках не могут получать из почвы достаточное количество необходимых веществ, поэтому их нужно постоянно подкармливать питательными растворами, причем каждой культуре нужен особый рацион.

Установите беседку

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Красивая беседка – отличное место для семейных завтраков, дружеских обедов и романтических ужинов. И несмотря на то, что ее установка требует хлопот и финансовых затрат, вы ни на секунду не пожалеете.

Важно выбрать подходящий дизайн. Беседка должна гармонировать с внешним оформлением вашего дома, или, по крайней мере, не выглядеть нелепо на остальном фоне. Еще один нюанс – правильное расположение. В этом вопросе лучше обратиться к ландшафтному дизайнеру, который учтет все особенности вашего участка.

Рустик + современный стиль = выигрышная комбинация!
А вам известны какие-то другие способы, чтобы сделать двор более приватным?

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