7 способов сделать свой двор более приватным

Иметь собственный дворик просто чудесно – он дарит отдохнуть на свежем воздухе, не пересекаясь с посторонними людьми, заниматься приусадебным хозяйством или играть с детишками. Но при этом хочется уюта – вряд ли вы почувствуете себя комфортно, когда на вас устремлены взгляды случайных прохожих и соседей.
Homify придумал для вас несколько хитростей, которые помогут сделать ваш двор более приватным и скрытым от любопытных наблюдателей. Теперь вы сможете преспокойно загорать, обедать, общаться с семьей и друзьями, не испытывая дискомфорта из-за посторонних взглядов.
Самый простой способ добавить своему двору конфиденциальности – повесить шторы. Для этого не нужно особых хлопот или серьезных финансовых затрат. Так вы сможете организовать уютный чайный уголок или даже целое патио для веселого времяпрепровождения с друзьями.
Главное – правильно выбрать и расположить шторы. Отдавайте предпочтение тяжелой ткани, которая не будет трепыхаться на ветру. Цвет желательно подбирать немаркий и не слишком броский – он не должен утомлять взор или надоедать.
Этот вариант подойдет не только для двора, но также для балкона,веранды или террасы. Растения в больших кадках – это очень практично: их можно переместить или забрать, если вы переезжаете. Кроме того, они никогда не выходят из моды – если правильно подобрать вазоны, такие зеленые украшения впишутся в любой интерьер.
Чтобы горшочные растения послужили в качестве ширмы, выбирайте высокие, пышные кусты, деревья или пальмы. Это может быть монстера с большими округлыми листьями, всевозможные фикусы, фатсия, шефлера или даже лимон.
Если уход за зелеными насаждениями не доставляет вам удовольствия, вы можете приобрести искусственную изгородь. Ее не нужно поливать, удобрять, подстригать, утеплять – нужно лишь установить и следить за ее чистотой.
Как правило, искусственная зеленая изгородь продается в виде отдельных панелей. Они могут иметь разный размер, а некоторые даже оснащены специальной звукоизолирующей прослойкой, которая добавит комфорта и уюта. На вид они отличаются от живой зелени только аккуратностью формы, и очень гармонично смотрятся в саду.
Не приемлете имитацию? Тогда ваш выбор – настоящая живая изгородь. В самом начале придется повозиться: обозначить пути естественного роста для хеджирования, посадить растения и позаботиться о том, чтобы они прижились. В дальнейшем их нужно будет регулярно подстригать, добиваясь четких форм, поливать и спасать от вредителей.
Наилучшие варианты для зеленого ограждения – привычный и довольно неприхотливый самшит или жесткий, душистый лавр. Если вы хотите добавить красок, можете посадить роскошный рододендрон, радующий глаз пышными розовыми, красными и сиреневыми соцветиями, или капризную, но благородную бирючину с белыми или желтыми цветами.
Очень стильное и практичное решение – решетчатые шпалеры, на которых привольно вьются растения. Вы можете установить как одну-две секции, так и целое заграждение вокруг определенной зоны. Только не переборщите, чтобы не чувствовать себя узником в зеленом плену.
Выбирайте любые вьющиеся растения – от классического плюща до экзотических лиан. Многие из них имеют потрясающе красивые цветы – у вас получится настоящая вертикальная клумба, которая не только укроет от любопытных глаз, но и поднимет настроение.
Довольно свежая идея – вертикальный сад. По сути, он представляет собой специальные стеллажи, на которых рядами установлены емкости с растениями. Это могут быть как декоративные насаждения, так и овощи (помидоры, перец, салат, брокколи) или ягоды (клубника, земляника).
Заранее ознакомьтесь с правилами ухода за таким садиком. Растения в закрытых горшках не могут получать из почвы достаточное количество необходимых веществ, поэтому их нужно постоянно подкармливать питательными растворами, причем каждой культуре нужен особый рацион.
Красивая беседка – отличное место для семейных завтраков, дружеских обедов и романтических ужинов. И несмотря на то, что ее установка требует хлопот и финансовых затрат, вы ни на секунду не пожалеете.
Важно выбрать подходящий дизайн. Беседка должна гармонировать с внешним оформлением вашего дома, или, по крайней мере, не выглядеть нелепо на остальном фоне. Еще один нюанс – правильное расположение. В этом вопросе лучше обратиться к ландшафтному дизайнеру, который учтет все особенности вашего участка.