Инновационные решения для систем отопления

Система плинтусного отопления, пришедшая из Европы и Скандинавии, успешно применяется во всем мире более двух десятков лет. Она хорошо известна благодаря своему техническому преимуществу, дизайну и пользуется высоким спросом. Что же такое «теплый плинтус», как это работает и в каких помещениях применяется? Специалисты компании CARNOT готовы поделиться с нами своим многолетним опытом работы в сфере отопления и рассказать об собственной инновационной системе плинтусного отопления PERIMETER, которая является результатом многолетних разработок. Давайте поговорим об этом типе отопления более подробно в нашей новой книге идей homify.
Достаточно часто встречается мнение, что теплый плинтус «гоняет пыль» по помещению. Данное утверждение в корне противоречит идее комплексного отопления помещений, так как в действительности конвекционная составляющая действует медленно — струя воздуха прилипает к стене за счёт аэродинамического свойства потока (аналогично работают крылья у самолета), поэтому пыль и содержащиеся в ней бактерии не поднимаются, что способствует здоровому состоянию окружающего пространства. Особенно это важно для людей, чувствительных к шерсти домашних животных и пыльце. Отопление, созданное по периметру квартиры или дома, поможет избежать ринита и прочих аллергических реакций на пыль.
Говоря простым языком, в основе плинтусной системы отопления лежит принцип теплового экрана. По периметру наружных стен, в местах окон и витражей создается «тепловой экран», который не дает теплу уходить из помещения. Принцип работы заключается в том, что воздух медленным растянутым потоком поднимается вверх вдоль стен и прогревает их. Стены аккумулируют тепло в своей конструкции, после чего всем своим объемом излучают его внутрь помещения.
Эффективное и абсолютно безопасное плинтусное отопление совместимо с любым отопительным оборудованием, поэтому монтаж и установку такой системы можно производить в загородных домах, жилых квартирах, бассейнах, офисных центрах, торговых площадках или музеях, создавая необходимый микроклимат. В частности, это идеальное решение для панорамного остекления, которое сейчас наиболее популярно в архитектуре.
Нагретые с помощью теплового излучения предметы (потолок, пол, мебель) излучают, в свою очередь, тепло во все стороны. Получается, что воздух нагревается вторично от уже прогретых поверхностей. Этим достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. Такой метод теплового излучения благоприятно влияет на здоровье, более экономичен и помогает избежать ущерба от последствий действия влаги.
Стоит сказать, что плинтусное отопление помогает избавить стены помещения от избыточной влажности, которая ухудшает теплотехнические свойства ограждений и является средой для грибка и плесени. Особенно это важно для стен, граничащих с улицей, или отопления деревянных конструкций. Важно, что каждый конвектор Perimeter собирается из высококачественных материалов на собственном производстве в России, поэтому система отопления сочетает в себе практичность, надежность и преимущество в ценообразовании по сравнению с зарубежными аналогами.
Плинтусное отопление обеспечивает равномерное распределение тепла от пола до потолка, не вызывает циркуляцию пыли, как конвекторы, а также не перегревает ноги, как теплый пол. Технология подходит любому типу половых покрытий и не создает проблем с монтажом. В целом, достоинств очень много, однако стоит сказать и о недостатке. Он всего лишь один: российский рынок плохо знаком с данной системой. Что касается стоимости, то производитель помогает сделать расчет на основе размера помещения и типа выбранной модели.
Российский производитель добился высокой передачи и распределения тепла от теплоносителя к медной трубке и алюминиевым пластинам за счет разработанной и отточенной годами технологии изготовления теплообменников. Габариты теплообменника проектировались конструкторами под российские стандарты строительства домов, а также с учетом зимних климатических условий. При высоте моделей в 140 мм — высота самого теплообменника 86 мм, что составляет 62%.
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