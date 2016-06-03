Инновационные решения для систем отопления

Российский производитель добился высокой передачи и распределения тепла от теплоносителя к медной трубке и алюминиевым пластинам за счет разработанной и отточенной годами технологии изготовления теплообменников. Габариты теплообменника проектировались конструкторами под российские стандарты строительства домов, а также с учетом зимних климатических условий. При высоте моделей в 140 мм — высота самого теплообменника 86 мм, что составляет 62%.

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