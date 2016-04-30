Бюджетный пентхаус с бассейном

Проект представлен японским архитектурным бюро Prop Design (Prosperdesign Architect Office). Как заверяют авторы, его стоимость значительно ниже, чем можно было бы себе представить. Два этажа счастья с бассейном и садом обошлись заказчику в 16 тысяч евро. Сам интерьер оформлен в легких, светлых тонах, где дерево создает уютную и естественную атмосферу. Давайте как следует рассмотрим это пространство.
Этот уникальный пентхаус занимает два этажа в престижном жилом районе. Внутреннее пространство состоит из открытой столовой, кухни, гостиной, нескольких спальных комнат, офисом, подсобным помещением и санузлами. Однако самой приятной характеристикой пентхауса является терраса, богатая растительностью, а также частный бассейн.
Интерьер пентхауса, расположенного на последних этажах многоэтажного здания в одном из городов Японии, был разработан совсем недавно. Фоном для всего интерьера послужил кремовый цвет, который великолепно разбавили красивые деревянные полы и темную мебель. Интерьер имеет открытую планировку пространств. Из больших окон в гостиной и столовой открывается вид на собственный бассейн.
Ядро квартиры – её гостиная. Изначально задуманный в минималистическом стиле, этот интерьер буквально заставляет получать удовольствие от созерцания окружающего его пространства. Приятным видом можно насладиться во время расслабляющего утреннего кофе или отдыха на уютном диване. А изумительные шторы от пола до потолка со строгой, но не чрезмерно жесткой драпировкой усиливают чувство спокойствия и защищенности.
Оформление прихожей зоны вряд ли можно назвать заурядным. Определенный лоск добавлен за счет использования сосны в оформлении стен, пола и потолка. Этот интерьер с умом украшен любимыми досками для серфинга и памятными вещами. На взгляд дизайнеров интерьера, это отличный повод познакомить гостей со своими увлечениями. Далее по коридору находится санузел с душем.
Было бы прекрасно оборудовать ванную комнату на лоджии, но, если серьезно, все, что связано с водой размещать на ней нельзя. Однако архитекторы и дизайнеры интерьера создали пространство для принятия водных процедур с отдельным выходом на балкон.
Уют домашней атмосферы слегка вышел за пределы дома, окутав светом и теплом всю территорию бассейна. Архитекторы спроектировали пространство таким образом, что хозяева имеют вид на него практически из всех комнат.
Бассейн получил классическую форму и бирюзовое плиточное дно. Этот цвет идеально сочетается с темным оттенком фасада дома и идеально ровной зеленой лужайкой. Совершенно очевидно, что цветовая гамма играет важную роль, ведь именно она способствуют расслаблению и отдыху.