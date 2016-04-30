Бюджетный пентхаус с бассейном

Уют домашней атмосферы слегка вышел за пределы дома, окутав светом и теплом всю территорию бассейна. Архитекторы спроектировали пространство таким образом, что хозяева имеют вид на него практически из всех комнат.

Бассейн получил классическую форму и бирюзовое плиточное дно. Этот цвет идеально сочетается с темным оттенком фасада дома и идеально ровной зеленой лужайкой. Совершенно очевидно, что цветовая гамма играет важную роль, ведь именно она способствуют расслаблению и отдыху.