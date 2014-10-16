Как подобрать тип раздвижных дверей?

Раздвижные двери в квартире – один из верных признаков того, что тема дизайна интерьера не оставляет ее хозяев равнодушными. Установка раздвижных дверей – непростая задача, к тому же довольно дорогостоящая. Они считаются менее надежными, чем привычные двери на петлях, и требуют к себе бережного отношения. Тем не менее, раздвижные двери, как никакой другой элемент интерьера, способны преобразить внешний вид квартиры, сделать его более стильным и современным.

Сегодня на homify мы рассмотрим, как правильно подобрать тип раздвижных дверей для вашей квартиры.