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Как подобрать тип раздвижных дверей?

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homify Домашнее хозяйство Перегородки
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Раздвижные двери в квартире – один из верных признаков того, что тема дизайна интерьера не оставляет ее хозяев равнодушными. Установка раздвижных дверей – непростая задача, к тому же довольно дорогостоящая. Они считаются менее надежными, чем привычные двери на петлях, и требуют к себе бережного отношения. Тем не менее, раздвижные двери, как никакой другой элемент интерьера, способны преобразить внешний вид квартиры, сделать его более стильным и современным. 

Сегодня на homify мы рассмотрим, как правильно подобрать тип раздвижных дверей для вашей квартиры.

Раздвижные двери из стекла

AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Балкон и терраса в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- 4 Views

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Эстетика и высокая функциональность – вот, два главных фактора, которые говорят в пользу этого типа дверей. Они не только визуально расширяют пространство, но и задают особый неспешный темп передвижения по квартире. Такие двери нужно открывать медленно и осторожно, да и к чему, собственно, торопиться?  Ведь, теперь вы живете в открытом пространстве.

Раздвижные двери на веранде

Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

Раздвижные двери из стекла идеально подходят для веранды. В первую очередь, они позволяют сэкономить пространство, ведь, мы так часто мечтаем о том, как было бы чудесно, если бы наша веранда была хотя бы на парочку метров больше. Также благодаря стеклянным дверям на веранде всегда будет светло, и вы в любой момент сможете со всех сторон любоваться прекрасным садом, спрятавшись от надоедливых насекомых. Кстати, тем, кому не повезло с соседями, также стоит подумать о раздвижных дверях, они намного лучше обычных дверей защитят вас от внешнего шума.

Раздвижные двери-купе на кухне

Alurahmen-Schiebetür AR10, ​KUHN GmbH ​KUHN GmbH Гостиная в стиле модерн
​KUHN GmbH

​KUHN GmbH
​KUHN GmbH
​KUHN GmbH

Если вы – счастливый обладатель большой квартиры, в которой есть возможность выделить отдельную комнату под столовую, обязательно разделите кухню и столовую раздвижными дверями-купе из прозрачного стекла. Это значительно  повысит эстетическую ценность пространства.

Разделяй и властвуй

Wabenpaneel-Schiebetür WP00, ​KUHN GmbH ​KUHN GmbH Окна и двериДвери
​KUHN GmbH

​KUHN GmbH
​KUHN GmbH
​KUHN GmbH

Раздвижные двери совсем необязательно должны быть прозрачными. Иногда просто необходимо разделить пространство четкой бескомпромиссной линией, для того чтобы сохранить таинственность и недоступность одной из комнат. Непрозрачные раздвижные двери идеально подойдут для спальни или рабочей комнаты, в которой ничто не должно мешать концентрации.

Раздвижные двери из дерева

homify Раздвижные двери
homify

homify
homify
homify

Поклонникам классики стоит обратить внимание на деревянные раздвижные двери. Такие двери сделают пространство вашей квартиры менее открытым, зато добавят уют и создадут теплую, уютную атмосферу. Особенно удачно деревянные двери будут смотреться в квартире, в которой присутствует много массивных и громоздких мебельных принадлежностей.

Нестандартное решение

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH Домашнее хозяйство Перегородки
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Раздвижные двери могут не только отделять одну комнату от другой, они способны на большее. С помощью них ваш дом может стать на одну комнату больше. Например, гардеробную. Если одежда имеет для вас большое значение, подчеркните это, установив раздвижные двери вокруг шкафа, создав таким образом  дополнительное пространство для многочасовых примерок.

Ваш стиль

homify Домашнее хозяйство Перегородки
homify

homify
homify
homify

Раздвижные двери можно установить на кухне, оградив ими стеллаж с посудой и другими кухонными принадлежностями. Если ваша посуда слишком хороша, чтобы быть навеки заточенной в настенных полках над плитой, продемонстрируйте ее гостям. Чтобы добавить пространству элемент модернизма,  одну из панелей стеклянных дверей можно сделать матовой.

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