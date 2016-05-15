6 советов по обустройству кухни для здорового образа жизни

Большинству из нас не хватает времени для приготовления вкусной и полезной пищи, однако, всем хочется питаться хорошо. Как же решить эту головоломку?
В нашей насыщенной жизни стольким вещам нужно уделить внимание: работе, семьей, ежедневным обязанностям, что совсем не остается времени на приготовление здоровой еды. Но не стоит отчаиваться! Мы подготовили для вас шесть потрясающих советов по обустройству кухни, которые сделать вашу жизнь проще!
Надеемся наши советы помогут вам превратить кухню в одно из самых любимых мест в доме, так что вы будете с нетерпением ждать времени, которое вы проводите на кухне, пробуя свои новые рецепты. Не важно новичок вы, любитель или следующий Джейми Оливер, каждый сможет облегчить процесс приготовления здоровой пищи, применив наши советы на практике.
Еще один хороший совет, который сэкономит вам кучу времени и поможет готовить здоровую пищу – выращивать свежую зеленью прямо на кухне. Кухонные травы очень полезны для здоровья и могут быть даже использованы в качестве лекарства. Кроме того, их на самом деле довольно просто выращивать и ухаживать за ними. Выберите травы и зелень, свойственные вашей местности, чтобы упростить задачу.
Многие травы могут расти в небольших горшках, так что вы без проблем можете выращивать их на своей кухне, если в ней достаточно естественного света. Выберите несколько интересных горшков или кашпо, цвет которых перекликается с цветами и узорами на вашей кухне.
Такой маленький зеленый сад поможет не только сделать приготовление пищи легче и полезнее, но и украсит вашу кухню.
Здоровый образ жизни – это фактически привычка, над которой нужно работать и развивать. Вам нужно настроить себя и свою семью на здоровое питание. Начать можно с малого.
Например, эта золотая чаша с фруктами выглядит заманчиво, не так ли? Попробуйте создать такой же полезный натюрморт на своей кухне, располагая его, желательно, в самом центре. Таким образом, фрукты будут привлекать ваше внимание, и во время очередного перекуса ваши руки скорее всего потянутся именно к этой вазе, а не к
вредному снеку.
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Работа на кухне может быть однообразной, но она также может быть медитативной и веселой, если на кухне играет ваша любимая музыка. Оснастите свою кухню подставкой для iPod, вроде той, что вы видите на фото. Музыка создаст отличное настроение на кухне и будет вдохновлять вас во время приготовления пищи.
В данном случае вашему вниманию представлена деревянная подставка для iPod с этническим узором, разработанная эко-дизайнерами Miss Wood из Испании.
В современном мире существует много замечательных кухонных приборов для здорового питания, которые сделаю вашу жизнь проще. Инвестируйте в некоторые из таких приборов, как соковыжималка и мультиварка, например. Затем, организуйте место для хранения ваших новых электроприборов для здорового питания. Помните, чем лучше организована ваша кухня, тем легче будет приготовить на ней вкусную и полезную еду.
Очень важно поддерживать в продуктовой кладовой порядок, а также спрятать нездоровую пищу подальше. Это поможет вам вести здоровый образ жизни.
Сделайте доступ к полезной еде более удобным, а не совсем полезные продукты (без которых вы пока еще не можете обходиться) спрячьте подальше и ограничьте к ним доступ. Со временем предпочитать полезное
неполезному войдет в привычку, но на начальном этапе эти самые привычки нужно культивировать. Так что не искушай себя, располагая свои любимые снеки на видном месте, лучше привлеките свое внимание к здоровой еде, разместив ее на переднем плане.
Многие из нас склонны к перееданию. Это не всегда приводит к избыточному весу, но может быть чревато развитием других проблем со здоровьем, таких как расстройство желудка или высокое артериальное давление, например. Диетологи рекомендуют держать порции под контролем при помощи всевозможных кухонных весов и небольших тарелок.
Чем меньше мы едим, тем меньше нездоровой пищи поступает в наш организм. Даже полезные продукты должны употребляться в умеренных количествах.
Мы надеемся, что вам понравились наши советы. А о том, как поддерживать дом в чистоте, а здоровье в норме читайте в другой нашей статье ’как избавиться от пыли в квартире’.