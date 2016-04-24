Дом мечты с открытой кухней

На страницах homify нам удается отправиться в путешествия даже в самые невероятные уголки планеты, чтобы рассмотреть и изучить архитектурные традиции, привычки и предпочтения местных жителей в дизайне интерьера. Мексика, Гватемала, Коста-Рика – эти страны Латинской Америки не раз становились объектом внимания наших читателей. Сегодня пришло время отправиться в один из самых плотнонаселенных городов Бразилии – Сальвадор.
Что мы знаем об этом городе и его истории? Доводилось ли кому-либо из нас там бывать хотя бы проездом? Как бы то ни было, у многих Сальвадор ассоциируется с многолетними колониальными войнами, а также туризмом. Бесконечные пляжи, богатейшая кухня, хорошо сохранившийся исторический центр города и, особенно, знаменитые карнавалы ежегодно привлекают в город миллионы туристов.
Итак, в этой книге идей мы рассмотрим весьма эмоциональное оформление виллы.
Этот великолепный дом с бассейном и открытой кухней, находится в одном из районов Сальвадора, — в местности с уникальным климатом и ландшафтом. На 200 кв. метрах ассоциация архитекторов ARGOLLO & MARTINS создала прекрасный дом, придав ему незыблемый вид семейного достояния.
Авторы проекта предлагают нам внимательно осмотреть открытую террасу с кухней и столовой зоной. Она полностью оборудована для приготовления различных кулинарных шедевров, будь то барбекю, салаты, паста или свежая рыба — все это можно приготовить на открытом воздухе. Пространство также включает в себя кухонный остров с великолепной мраморной столешницей. Из этой части дома открывается вид на идиллический сад.
В центре пространства расположился круглый стол со стеклянной столешницей. Стекло прекрасно подходит для обеденной зоны, помогая поддержать цветовой баланс в её оформлении, а также сочетаясь с верхними шкафами кухонного гарнитура. Восемь кресел из ротанга имеют небольшие подушки, которые помогают создать дополнительный комфорт тем, кто в них отдыхает.
Бразилия – это страна, где любят спорт, смотрят спортивные состязания и занимаются им постоянно. Собраться дружной компанией за кружечкой прохладительного пива, чтобы посмотреть футбольный матч с любимой командой – привычное явление для истинных ценителей этого вида спорта. С этой целью дизайнеры продумали удобное расположение большой телевизионной панели. Только представьте, каким эмоциональным может быть отдых на этой террасе, а после – купание в прохладной воде бассейна.
Использованную цветовую палитру можно охарактеризовать множеством свежих тонов, прекрасно подчеркивающих окружающую дом растительность. Изюминкой и центром проекта является бассейн, который представляет собой результат комплексных ремонтных работ и реконструкции, к которой архитекторы подошли с большим энтузиазмом и упорством.
Ни одна прекрасная вилла не обойдется без бассейна. Разве это не волшебство? В господстве прямых линий традиционного дизайна бассейна, авторам проекта удалось организовать слияние о стихией. Этому способствует открытость площадки и отсутствие громоздких конструкций. Помимо шезлонга, возле него размещен еще один стол.