Дом мечты с открытой кухней

Что мы знаем об этом городе и его истории? Доводилось ли кому-либо из нас там бывать хотя бы проездом? Как бы то ни было, у многих Сальвадор ассоциируется с многолетними колониальными войнами, а также туризмом. Бесконечные пляжи, богатейшая кухня, хорошо сохранившийся исторический центр города и, особенно, знаменитые карнавалы ежегодно привлекают в город миллионы туристов.

Итак, в этой книге идей мы рассмотрим весьма эмоциональное оформление виллы.