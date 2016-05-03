Как меблировать маленькую кухню?

Маленькие кухни являются реальностью многих современных квартир. С постоянно возрастающей ценой на недвижимость неудивительно видеть квартиры, которые становятся более компактными. Эти маленькие пространства требуют инновационного и творческого декора и мест хранения. Как всей семье поместиться в крошечной квартире? И когда дело доходит до кухни, то явно там не может быть достаточно места. Поэтому многие пытаются создать дополнительное пространство с помощью смарт-мебели и аксессуаров. Вот некоторые наши советы, которые помогут меблировать небольшую кухню. Эти идеи очень просто и легко применить, они помогут визуально увеличить кухню и сделать просторнее.
Опять же, светлый оттенок может делать чудеса для небольшого размера кухни. Возможно, вы хотели бы иметь полностью белую кухню, но реальность такова, что белая кухня требует тщательного ухода, много усилий для поддержания чистоты. Придерживайтесь всегда золотой середины – добавьте немного светлых оттенков, чисто белого. Для этого подойдут маленькие удобные стулья и табуреты. Они не будут занимать много места, являясь функциональным предметом мебели.
Вы можете выбрать одну из этих идей для вашей маленькой кухни и увидите, как помещение преобразится. Когда вам нужно меблировать съемную или собственную квартиру, подумайте о декоре, интерьере более тщательно, особенно когда мало пространства. Маленькие советы и воображение могут мгновенно превратить крошечное пространство в компактную, элегантную и практичную кухню, в которой будет приятно работать.
Конечно, модульные кухни с ровными крытыми шкафами в прекрасных цветах выглядят красиво, но подумайте, если не будет таких шкафов, которые надо открывать и закрывать, то кухней станет проще использоваться, маленькое пространство станет свободнее. Открытые полочки являются традиционной и часто использующейся мебелью. Дайте им место в вашей кухне и вы удивитесь полученному удобству. Не будет больше дверей, не нужно будет открывать и закрывать их каждый раз, нет никаких ящиков, чтобы выдвигать и задвигать их снова и снова. Открытые полочки требуют дополнительной чистки и уборки, так как неорганизованное расположение может выглядеть неприглядно.
Для четырехместного квадратного стола, возможно, потребуется больше места, чем для круглого предмета мебели. Плавные края, как правило, дают ощущение большего пространства, даже когда его очень мало. Так что если вы планируете сделать столовую на кухне, то выберите круглый стол. Добавьте маленькие удобные кресла или табуретки, которые можно прятать прямо под стол, и у вас действительно получится компактное пространство для принятия еды.
Возможно, кто-то подарил декоративную корзину или красивую кружку для кофе? Почему бы не повесить их на стене кухни вместо того, чтобы поместить на полки или на столы? Эти декоративные элементы, безусловно, добавят определенный шарм кухне и помогут вам сэкономить пространство. Подвешенный кухонный рейлинг прямо под верхними шкафчиками с мягким спрятанным светом может добавить много тепла и уюта в крошечное кухонное пространство.
Есть так много вариантов, когда речь заходит о выборе кухонной столешницы. Можно выбрать из натурального полированного дерева и волокна шпона, камня и стекла. Но лучше берите то, что легко чистить. Гранит является популярным выбором, поскольку он прост в обслуживании и может служить на протяжении многих лет, не портясь от частой уборки, механического воздействия. То же самое касается шкафов и полок. Всегда выбирайте поверхности, которые легко поддерживать в чистоте. Шпонированная фанера обычно используется для хранения. Металлические стеллажи и полированное дерево являются еще одним хорошим выбором.
Светлые цвета, как правило, делают комнату воздушнее. Поэтому при меблировании маленькой кухни, выбирайте светлые тона, особенно в таких цветах хорошо смотрится дерево. Темный оттенок коричневого или темного цвета шпонированные деревянные поверхности могут сделать пространство довольно ограниченным и тесным, еще меньше, чем оно на самом деле. Настоятельно дизайнеры рекомендуют даже использовать один цвет, например, светло-коричневый по всей комнате, будь то кухня или иное помещение, чтобы создать ощущение большего пространства.