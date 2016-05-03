Как меблировать маленькую кухню?

Опять же, светлый оттенок может делать чудеса для небольшого размера кухни. Возможно, вы хотели бы иметь полностью белую кухню, но реальность такова, что белая кухня требует тщательного ухода, много усилий для поддержания чистоты. Придерживайтесь всегда золотой середины – добавьте немного светлых оттенков, чисто белого. Для этого подойдут маленькие удобные стулья и табуреты. Они не будут занимать много места, являясь функциональным предметом мебели.

Вы можете выбрать одну из этих идей для вашей маленькой кухни и увидите, как помещение преобразится. Когда вам нужно меблировать съемную или собственную квартиру, подумайте о декоре, интерьере более тщательно, особенно когда мало пространства. Маленькие советы и воображение могут мгновенно превратить крошечное пространство в компактную, элегантную и практичную кухню, в которой будет приятно работать.