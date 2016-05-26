Как построить библиотеку из старой лестницы!

В любом доме найдется старая лестница, которую жалко выбросить, но использовать ее по назначению уже невозможно. Можно дать вторую жизнь этому предмету и сделать из старой лестницы настоящую библиотеку. Немного усилий и лестница превратится в руках мастера в стильный и оригинальный предмет интерьера.
Чтобы было просто и легко самостоятельно мастерить из лестницы библиотеку, нужно предварительно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Что понадобится для работы:
- старая лестница;
- инструмент для разрезания полок;
- полки для библиотеки;
- смывочный гель для снятия старого покрытия;
- антисептическое средство для обработки от грибка и плесени;
- шлифмашинка, скребок;
- шлифшкурка различной зернистости;
- лак или краска;
- кисти для покраски;
- мебельные шурупы;
- шуруповерт или отвертка;
- респиратор;
- защитные очки;
- перчатки.
Это основные инструменты и материалы, которые понадобятся во время переделки. Если лестница-библиотека будет подвешена на стену, или есть возможность прикрепить ее к потолку, нужны специальные подвесы и крепежные материалы.
Важно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, чтобы они были под рукой, тогда процесс изготовления библиотеки пройдет быстро и спокойно.
Прежде чем приступить к созданию альтернативы классическому шкафу, нужно продумать, как будет применена старая лестница и какую конструкцию можно из нее соорудить, чтобы библиотека была максимально привлекательной и практичной. Конструктивно можно сделать лестницу-библиотеку:
- подвесной;
- напольной;
- горизонтальной;
- вертикальной;
- наклонной.
Форма во многом зависит от размера лестницы, возможности разделить ее на части или использовать ширину пролета для полок. Исходя из этого, нужно подбирать необходимые материалы.
Библиотека может быть с открытыми полками, закрытыми или частично открытыми. Нужно продумать, какой цвет будет иметь лестница-библиотека: она может быть яркой и оптимистичной, покрашенной в светлые тона.
Часто такие лестницы, переделанные под библиотеки, оставляют в том же цвете, что и сама древесина, не пряча структуру дерева. Внешне лестница-библиотека будет выглядеть очень интересно, если оставить на ее поверхности застывшие капли красок, которыми она была забрызгана во время проведения ремонтов, отображая некоторые этапы истории жизни в доме. Оригинальность и необычность такого исполнения будет интересным решением для комнаты, в которой расположится лестница-библиотека.
Еще одним важным моментом является совместимость по стилю лестницы-библиотеки с внутренним интерьером помещения, в котором она будет находиться. От этого может зависеть не только цвет, но и форма нового предмета, изготовленного своими руками из старой лестницы.
Чтобы привести в порядок старую лестницу и сделать ее внешне привлекательной, нужно снять с нее старый лак или краску. Для этой цели можно использовать специальный смывочный гель, основным компонентом которого является растворитель. Гель наносится на элементы конструкции и выдерживается определенное время, указанное в инструкции завода-изготовителя. Важно во время работы использовать средства защиты органов дыхания, работать в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе.
Когда старое покрытие размягчилось, нужно его аккуратно снять и полностью очистить поверхность. Для этого использовать специальные скребки или шлифовальную машинку. Чтобы убрать заусеницы старого дерева, выровнять мелкие неровности, можно использовать после этого шлифшкурки, имеющие разную зернистость.
Когда процесс очистки закончен, нужно обязательно произвести обработку поверхности старой лестницы антисептиками, которые уберегут древесину от вредных насекомых и предотвратят появление и распространения грибковых образований и плесени.
В результате очистки краски из старой лестницы могут быть выявлены различные сколы, трещины или неровности дерева. Их можно не выравнивать и не устранять, если они не несут опасности разрушения будущей конструкции лестницы-библиотеки. Ведь нагрузка на нее будет довольно серьезной при хранении книг и журналов. Если эти дефекты значимые, можно зашпаклевать их специальной шпаклевкой для деревянных поверхностей.
Если древесные плиты, из которых состоят ступени, значительно изношены, можно заменить их на новые. При этом нужно измерить их ширину и длину и вырезать из заготовок детали нужного размера. Обычно толщина полок для хранения книг составляет около 2 сантиметров. Если старая лестница будет служить основой для укладки на нее полок, нужно измерить необходимую длину полок и рассчитать их в соответствии с будущей длиной конструкции и расстоянием от боковин.
Очень эффектно будет выглядеть старая раздвижная лестница, на которую уложены полки для хранения книг. Частично такую конструкцию можно использовать в качестве полок для хранения декоративных элементов интерьера комнаты.
Все новые элементы в старой конструкции желательно подбирать по структуре и цвету основного материала, если лестница будет покрываться только лаком. Если лестница-библиотека будет окрашиваться краской, особого значения цвет и структура новых элементов конструкции не имеет.
Подобранные и вырезанные по размерам лестницы полки и износившиеся ступеньки, которые будут служить каркасом для библиотеки, нужно закрепить на лестнице. Доски крепятся при помощи шурупов и шуруповерта. Если нет под рукой специального инструмента, можно обойтись обычной отверткой, которая подбирается под размер и форму отверстий на головках мебельных шурупов. Обычно применяются крестовинные шурупы и, соответственно такая же отвертка. Крепить доски, которые будут использованы в качестве полок на лестнице-библиотеке, лучше всего к ступенькам. Такая конструкция будет надежной и устойчивой. Если лестница устанавливается на полу, необходимо позаботиться об ее устойчивости.
Наиболее приемлемым вариантом обустройства библиотеки из старой лестницы являются открытые полки. Для этого варианта не потребуется большое количество материалов, и изготовить такой предмет интерьера не сложно. Но при этом нужно учесть, что книги будут на виду и их внешний вид будет влиять на общую обстановку в комнате. Если книги на полках открытой лестницы-библиотеки будут разные по размеру, толщине и цвету, их можно комбинировать по этим признакам, устанавливая на разные полки.
Можно выбрать боле объемные экземпляры, схожие по размерам и заказать к ним одинаковый переплет. Если есть желание обновить свою библиотеку и освежить ее новыми образцами интересной литературы, можно приобрести книги из одной серии. Так лестница-библиотека будет выглядеть привлекательнее и аккуратнее.
Старую лестницу можно использовать не только для создания библиотеки. Этот предмет может пригодиться в качестве опоры для стильного сада. Вьющиеся растения в садике или на клумбе будут благодарны за заботу, если они смогут развиваться и благоухать на ступеньках старой лестницы. Она может служить на клумбе не только в качестве подпорки, но и быть декоративным элементом сада.