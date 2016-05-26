Как построить библиотеку из старой лестницы!

Прежде чем приступить к созданию альтернативы классическому шкафу, нужно продумать, как будет применена старая лестница и какую конструкцию можно из нее соорудить, чтобы библиотека была максимально привлекательной и практичной. Конструктивно можно сделать лестницу-библиотеку:

- подвесной;

- напольной;

- горизонтальной;

- вертикальной;

- наклонной.

Форма во многом зависит от размера лестницы, возможности разделить ее на части или использовать ширину пролета для полок. Исходя из этого, нужно подбирать необходимые материалы.

Библиотека может быть с открытыми полками, закрытыми или частично открытыми. Нужно продумать, какой цвет будет иметь лестница-библиотека: она может быть яркой и оптимистичной, покрашенной в светлые тона.

Часто такие лестницы, переделанные под библиотеки, оставляют в том же цвете, что и сама древесина, не пряча структуру дерева. Внешне лестница-библиотека будет выглядеть очень интересно, если оставить на ее поверхности застывшие капли красок, которыми она была забрызгана во время проведения ремонтов, отображая некоторые этапы истории жизни в доме. Оригинальность и необычность такого исполнения будет интересным решением для комнаты, в которой расположится лестница-библиотека.

Еще одним важным моментом является совместимость по стилю лестницы-библиотеки с внутренним интерьером помещения, в котором она будет находиться. От этого может зависеть не только цвет, но и форма нового предмета, изготовленного своими руками из старой лестницы.