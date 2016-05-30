Оригинальный интерьер дома в стиле минимализм!

Португалия является относительно небольшой страной, но обладает высоким творческим потенциалом местного населения. Особое внимание следует уделить архитектуре жилых домов, в частности в Южной Португалии, обладающей чертами спокойствия, благополучия, уюта и максимального комфорта. Португальцы являются людьми рассудительными и экономными, предпочитают в оформлении интерьера минималистский стиль, предполагающий наличие лишь самого необходимого, отрицая перенагруженность и избыток вещей в доме. Архитекторы Studio Dois предоставляет услуги индивидуального модернистского оформления дома для жителей СНГ.
В данном материале мы более подробно рассмотрим основные тенденции и особенности дизайна интерьера жилых домов от ведущих архитекторов Португалии.
Зайдя в дом, в первую очередь, вы оказываетесь в просторных помещениях кухни и гостиной. Спальня и остальные комнаты находятся на втором этаже, изолированном от «мимо проходящих» людей, чтобы обеспечить покой и уют отдыхающему. Первый же этаж полностью посвящен гостиной и кухне. Такая планировка является максимально удачной для принятия гостей, веселого общения в кругу друзей и комфортного времяпровождения. Кухня «под боком» позволяет быстро приготовить обед и угостить всех членов компании, отдыхающих в это время в гостиной. Стоит отметить, что данные две комнаты разделяются лишь полом, по текстуре, структуре и цвету отличающимся между собой. Это увеличивает проходимость и делает помещение более универсальным и доступным.
Архитекторы на первом этаже устанавливают большие просторные раздвижные окна, чтобы дать возможность жарким летом распахнуть их настежь. Также можно под окнами установить и накрыть стол, что позволяет удобно передавать приготовленные блюда через окно сразу на стол. Заметим, что большие окна открывают доступ к красивым пейзажам снаружи, создавая особую атмосферу и уют в доме.
Португальцы привыкли жить под жарким солнцем, приспосабливаться и своими методами бороться с палящими прямыми солнечными лучами. Именно поэтому местные архитекторы предпочитают формировать стены здания лишь из белых или деревянных панелей с целью «оттолкнуть» назойливые солнечные лучи и обеспечить не такое сильное нагревание дома. Архитекторы Studio Dois выполняют фасад здания таким образом, чтобы не использовать лишних материалов, только визуально нагружающих дом, а оформляют его вертикальными и горизонтальными прямыми линиями, создавая впечатление глубины и простора дома.
Studio Dois предоставляет своим клиентам услуги по установке небольшого бассейна на вашем переднем дворике. Теперь у вас будет круглосуточный доступ к собственному бассейну, где при желании всегда можно охладиться и расслабиться. Бассейн является удачным вариантом в сочетании с накрытым, как на пикнике, столом, который, в свою очередь, связан с кухней через просторные окна. Бассейн в данном случае не является излишней роскошью, а, наоборот, станет скоромным дополнением для вашего дома.
Второй этаж здания также не лишен доступа к дворику, так как каждая из комнат оснащена просторным балконом, что позволяет наслаждаться пейзажами и общим видом дома каждое утро. Как видим, внешнее оформление здания полностью создается лишь для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт жильцам. В таком доме вы, несомненно, будете чувствовать себя уютно, ведь каждая деталь и элемент являются продуманными и разработанными архитекторами-специалистами. А теперь стоит рассмотреть внутренний интерьер здания.
Как уже было отмечено, весь первый этаж занимают кухня и гостиная от Studio Dois. Их разделение происходит за счет разного полового покрытия. Гостиная оформлена паркетом, чтобы создать ощущение мягкости и уюта сразу при входе домой. Кухня, в свою очередь, оснащена каменной плиткой, которая является наиболее практичной и универсальной там, где протекает готовка. Мощная плитка не позволяет влаге проникать в пол, а также является защищенной от различных загрязнений.
Разделение с помощью полового покрытия еще раз делает акцент на минималистском оформлении дома, так как такой подход позволяет визуально расширить пространство, эффективно его использовать и не нагружать помещение.
Архитекторами Studio Dois было отмечено, что не все являются любителями подобного открытого пространства и соединенных двух комнат. Некоторым, наоборот, хочется закрыть кухонное помещение стеной, ограничить гостиную от процессов, протекающих на кухне. Например, запахи готовки иногда являются лишними, чересчур навязчивыми, заполняющими и кухню, и гостиную. Поэтому отсутствие разделительной стены можно назвать как преимуществом, так и недостатком дома. Но для компенсации такого тонкого момента архитекторы установили уникальную съемную стенку, которую при желании можно как установить между комнатами, так и убрать. Не применяя особых усилий, вы можете самостоятельно временно менять планировку на первом этаже. Теперь кухня и гостиная будут разделяться не только различием полов, но и привычной для нас стеной.
Подобный секретный элемент, как съемная стена, является наиболее практичным способом решения проблемы объединенных помещений. С одной стороны, вы всегда можете напрямую открыть доступ из гостиной на кухню и свободно перемещаться, а с другой – установить уникальную стену, изолировав кухню от внешнего мира.
К тому же, с эстетической точки зрения, установка съемной стены не требует ремонтных работ, после которых остается грязь и пыль, портящие внешний вид дома. Стоит лишь легко вмонтировать стену, как тут же первый этаж разделится на две комнаты. Данная возможность является универсальной, так как способна угодить как любителям открытого пространства, так и тем, кто предпочитает разделять кухню и гостиную.
Второй этаж дома предполагает собой наличие трех комнат и двух ванн. Как уже упоминалось, каждая комната оснащена просторным U-образным балконом с прямым доступом наружу. На каждом таком балкончике есть возможность поместить свой небольшой вертикальный сад по бокам конструкции. Ваш личный балкон будет цвести и пахнуть, благодаря прекрасным растениям. Архитекторы Studio Dois специально побеспокоились и разработали стороны балкона таким образом, чтобы можно было с легкостью обзавестись своим вертикальным садом. Теперь у вас всегда будет возможность наслаждаться изящными цветами прямо из комнаты.
Несомненно, климат Португалии значительно отличается от климатических условий стран СНГ, ведь в первом случае местные жители живут под палящим жарким солнцем, в то время как странам СНГ присуща более прохладная обстановка. Но, стоит заметить, что лето в данных странах такое же жаркое и душное.
Именно поэтому, желая обеспечить себя и свой дом минималистским оформлением, предназначенным для защиты от интенсивных солнечных лучей, следует обратиться к дизайнерам изящной Португалии.