Оригинальный интерьер дома в стиле минимализм!

Зайдя в дом, в первую очередь, вы оказываетесь в просторных помещениях кухни и гостиной. Спальня и остальные комнаты находятся на втором этаже, изолированном от «мимо проходящих» людей, чтобы обеспечить покой и уют отдыхающему. Первый же этаж полностью посвящен гостиной и кухне. Такая планировка является максимально удачной для принятия гостей, веселого общения в кругу друзей и комфортного времяпровождения. Кухня «под боком» позволяет быстро приготовить обед и угостить всех членов компании, отдыхающих в это время в гостиной. Стоит отметить, что данные две комнаты разделяются лишь полом, по текстуре, структуре и цвету отличающимся между собой. Это увеличивает проходимость и делает помещение более универсальным и доступным.

Архитекторы на первом этаже устанавливают большие просторные раздвижные окна, чтобы дать возможность жарким летом распахнуть их настежь. Также можно под окнами установить и накрыть стол, что позволяет удобно передавать приготовленные блюда через окно сразу на стол. Заметим, что большие окна открывают доступ к красивым пейзажам снаружи, создавая особую атмосферу и уют в доме.