Дом, в котором все продумано

Ремонт и переделка старых загородных домов – необратимый процесс, с которым сталкиваются жители всех стран. На страницах homify мы не раз путешествовали по России, Франции, Испании, Германии, Мексике, Корее, разглядывая различные варианты реконструкции. Сегодня нам предстоит вновь отправиться в страну восходящего солнца, чтобы еще раз убедиться в безупречном вкусе местных архитекторов и дизайнеров интерьера.
Несмотря на то, что Япония развивается невероятными темпами, она по прежнему остается страной с традиционным культурным укладом. В её архитектуре лежит загадочная философия Востока, она же и остается предметом большого интереса специалистов со всех уголков планеты. Ровный, линейный и очень зрелищный стиль частных домов служит отличным примером загородного обустройства.
Каркасная основа традиционных японских домов, раздвижные стены лишь недавно получили признание строителей, в то время как съемные перегородки и заменяемые полы – удел будущего. Попадая внутрь японского жилища, всегда поражаешься практически полному отсутствию мебели. Обнаженное дерево, опорные столбы, решетчатые перегородки с использованием рисовой бумаги – вот те основные черты, которые не перестают нас удивлять.
На полу мы видим постеленные маты – это татами, которые делаются из соломенных циновок. В остальном он совершенно пуст, как и стены. Мы не встретим в традиционном интерьере сложных украшений, зеркал, хрустальных люстр. Возможный вариант декора – специально созданная ниша (токонома), которая имеет особое предназначение. В ней размещают четное количество предметов, например, четыре гальки на блюде, что означает упорядоченность; либо нечетное, что считается природной естественностью.
В общем, японский стиль можно назвать минималистско-декоративным. В нём гармонично сочетаются пустота и красота, а для человека, живущего в настоящем японском доме, главное – это единение с природой. Этим также и объясняется любовь японцев к ландшафтному дизайну и натуральным материалам. Стоит сказать, что и с металлом у японцев особые отношения – его использование практически минимально.
Вы спросите, куда делась вся техника, ведь Япония по сей день занимает первые позиции в области hi-fi медиа. Телевизоры, виниловые проигрыватели (да-да, японский рынок винила сводит с ума меломанов всего мира), прочие музыкальные системы обычно прячутся за раздвижными перегородками в специальных нишах. Таким образом интерьер правильного жилища -- это упорядоченность, чистота и исключительная любовь к природе.
Важно, что при строительстве традиционного японского дома учитываются факторы возможного землетрясения, жаркого и крайне влажного лета. Именно поэтому конструкции отличаются простыми формами и легкостью. Конечно, в настоящее время используются более тяжелые материалы в строительстве, однако внутренний простор и простота интерьеров также обусловлены сейсмическим поведением, ведь в случае разрушения, собрать пострадавший дом заново будет намного проще.