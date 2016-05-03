Дом, в котором все продумано

В общем, японский стиль можно назвать минималистско-декоративным. В нём гармонично сочетаются пустота и красота, а для человека, живущего в настоящем японском доме, главное – это единение с природой. Этим также и объясняется любовь японцев к ландшафтному дизайну и натуральным материалам. Стоит сказать, что и с металлом у японцев особые отношения – его использование практически минимально.