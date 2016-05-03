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Дом, в котором все продумано

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小里の家 (Casa ORI.....Renovación de KOMINKA (la casa antigua japonesa tradicional)), アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room Дома в стиле кантри
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Ремонт и переделка старых загородных домов – необратимый процесс, с которым сталкиваются жители всех стран. На страницах homify мы не раз путешествовали по России, Франции, Испании, Германии, Мексике, Корее, разглядывая различные варианты реконструкции. Сегодня нам предстоит вновь отправиться в страну восходящего солнца, чтобы еще раз убедиться в безупречном вкусе местных архитекторов и дизайнеров интерьера.

Любовь к геометрии

小里の家 (Casa ORI.....Renovación de KOMINKA (la casa antigua japonesa tradicional)), アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room Дома в стиле кантри
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

Несмотря на то, что Япония развивается невероятными темпами, она по прежнему остается страной с традиционным культурным укладом. В её архитектуре лежит загадочная философия Востока, она же и остается предметом большого интереса специалистов со всех уголков планеты. Ровный, линейный и очень зрелищный стиль частных домов служит отличным примером загородного обустройства.

Дом будущего

小里の家 (Casa ORI.....Renovación de KOMINKA (la casa antigua japonesa tradicional)), アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room Дома в стиле кантри
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

Каркасная основа традиционных японских домов, раздвижные стены лишь недавно получили признание строителей, в то время как съемные перегородки и заменяемые полы – удел будущего. Попадая внутрь японского жилища, всегда поражаешься практически полному отсутствию мебели. Обнаженное дерево, опорные столбы, решетчатые перегородки с использованием рисовой бумаги – вот те основные черты, которые не перестают нас удивлять.

Продуманность в каждом сантиметнре

小里の家 (Casa ORI.....Renovación de KOMINKA (la casa antigua japonesa tradicional)), アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room Гостиная в стиле кантри
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

На полу мы видим постеленные маты – это татами, которые делаются из соломенных циновок. В остальном он совершенно пуст, как и стены. Мы не встретим в традиционном интерьере сложных украшений, зеркал, хрустальных люстр. Возможный вариант декора – специально созданная ниша (токонома), которая имеет особое предназначение. В ней размещают четное количество предметов, например, четыре гальки на блюде, что означает упорядоченность; либо нечетное, что считается природной естественностью.

Обезличенность и минимализм

小里の家 (Casa ORI.....Renovación de KOMINKA (la casa antigua japonesa tradicional)), アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room Гостиная в стиле кантри
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

В общем, японский стиль можно назвать минималистско-декоративным. В нём гармонично сочетаются пустота и красота, а для человека, живущего в настоящем японском доме, главное – это единение с природой. Этим также и объясняется любовь японцев к ландшафтному дизайну и натуральным материалам. Стоит сказать, что и с металлом у японцев особые отношения – его использование практически минимально.

Аскетизм стиля

小里の家 (Casa ORI.....Renovación de KOMINKA (la casa antigua japonesa tradicional)), アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room Гостиная в стиле кантри
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

Вы спросите, куда делась вся техника, ведь Япония по сей день занимает первые позиции в области hi-fi медиа. Телевизоры, виниловые проигрыватели (да-да, японский рынок винила сводит с ума меломанов всего мира), прочие музыкальные системы обычно прячутся за раздвижными перегородками в специальных нишах. Таким образом интерьер правильного жилища -- это упорядоченность, чистота и исключительная любовь к природе.

Гармония во всем

小里の家 (Casa ORI.....Renovación de KOMINKA (la casa antigua japonesa tradicional)), アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room Гостиная в стиле кантри
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

Важно, что при строительстве традиционного японского дома учитываются факторы возможного землетрясения, жаркого и крайне влажного лета. Именно поэтому конструкции отличаются простыми формами и легкостью. Конечно, в настоящее время используются более тяжелые материалы в строительстве, однако внутренний простор и простота интерьеров также обусловлены сейсмическим поведением, ведь в случае разрушения, собрать пострадавший дом заново будет намного проще.

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