В нейтральном тоне

Оформление интерьера в нейтральных тонах всегда считалось среди дизайнеров самым безопасным ходом. Никаких режущих глаз цветов, диковинных текстур или крикливых узоров, только спокойные нейтральные тона, и вы всегда в выигрыше.

Если вы относитеcь к типу людей, которым постоянно надо что-то менять, оформляйте свою квартиру в нейтральных тонах, и в последующем, вы сможете регулярно вносить изменения в цветовую гамму, добавляя разноцветные предметы интерьера небольшого размера.

Интерьер в нейтральных цветах это еще не значит монотонный интерьер. Такие природные материалы как дерево или камень обладают оттенками разной степени интенсивности, совмещение которых рождает приглушенный контраст, столь необходимый для того, чтобы избежать тоскивого однообразия в цветовой гамме. Если вы решили оформить вашу квартиру в нейтральных цветах, не забывайте три кита, на которых стоит цветовая схема подобных интерьеров – баланс, гармония, единство.