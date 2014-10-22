В нейтральном тоне

Оформление интерьера в нейтральных тонах всегда считалось среди дизайнеров самым безопасным ходом. Никаких режущих глаз цветов, диковинных текстур или крикливых узоров, только спокойные нейтральные тона, и вы всегда в выигрыше.
Если вы относитеcь к типу людей, которым постоянно надо что-то менять, оформляйте свою квартиру в нейтральных тонах, и в последующем, вы сможете регулярно вносить изменения в цветовую гамму, добавляя разноцветные предметы интерьера небольшого размера.
Интерьер в нейтральных цветах это еще не значит монотонный интерьер. Такие природные материалы как дерево или камень обладают оттенками разной степени интенсивности, совмещение которых рождает приглушенный контраст, столь необходимый для того, чтобы избежать тоскивого однообразия в цветовой гамме. Если вы решили оформить вашу квартиру в нейтральных цветах, не забывайте три кита, на которых стоит цветовая схема подобных интерьеров – баланс, гармония, единство.
Чтобы ни в коем случае не нарушить гармонию интерьера в нейтральных тонах, добавляйте чуть более яркие оттенки c помощью небольших предметов, например, картины или подсвечники. Выбирайте мебель крупных размеров, ковры и люстру в приглушенных тонах. Грамотная игра с оттенками бежевого, серого и белого – ключ к успеху в оформлении комнаты, изображенной на фото.
Этот пример прекрасно иллюстрирует, как небольшой всплеск яркости на фоне приглушенных цветов может добавить толику веселья в спокойную и камерную атмосферу этой квартиры. Ярко-голубая ваза и салатовая вешалка для одежды оживили черно-белую цветовую гамму этого помещения.
Слегка подзабытый карамельный оттенок коричневого цвета потрясающе вписался в интерьер этой эклектичной комнаты. Сочетание белого и карамельного цветов, а также картины с морским пейзажем на стене вызывают ассоциацию с капитанской каютой корабля дальнего плавания. В это же время бежевый цвет ковра и журнальный столик на толстой ножке-коряге навевают мысли о неспешных прогулках по осеннему лесу. Избежать конфликта мотивов в этом интерьере удалось главным образом засчет органично вписавшихся в дизайн комнаты маленьких предметов интерьера в оттенках бежевого и коричневого цветов. Речь идет о подушках, книгах на столике и скромно стоящем торшере с белым абажуром.
Нейтральная цветовая палитра – это всегда идеальное цветовое решение для спальни. Если вы хотите чувствовать себя защищенно, иметь возможность полностью расслабиться и погрузиться в глубокий сон, выбирайте именно такую комбинацию цветов. Чистота пропорций и абсолютная симметрия в нейтральных убаюкивающих тонах – такие ассоциации вызывает эта невероятно гармонично оформленная спальная комната.
Ослепительно белый цвет – нередкость для ванной комнаты. Белый – цвет чистоты, именно поэтому он так часто используется в комнате, цель которой – помогать нам каждый день выглядеть бодро и свежо. Однако не переусердствуйте с белым, иначе ваша ванная будет выглядеть не как комната, в которой можно расслабиться после непростого трудового дня, а как больничная палата. Обязательно добавьте элементы других цветов. Например, вешалку для полотенца, небольшие картины или подставку для ванны, как показано на изображении.
Игру с нейтральными цветами можно продолжить и на открытом воздухе. Если вам посчастливилось жить в стране, в которой дождь – нечастый гость, смело выносите мебель нейтральных цветов за пределы квартиры и начинайте обустраивать свой личный уютный уголок. Согласитесь, что чаще всего дворики обустраивают с помощью мебели темных и глубоких цветов. Огромный минус такого решения в том, что темные цвета склонны выцветать, чего не скажешь о светлых. Не стоит бояться того, что мебель быстро испачкается, используйте накидки или тонкие покрывала, которые в любой момент можно постирать.
Кстати, нейтральные тона отлично сочетаются с естественной зеленью природы, интерьер вашего дворика всегда будет слегка освещать и придавать мягкость окружающим его густым кустам и деревьям.