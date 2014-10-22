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В нейтральном тоне

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Hans Place: Knightsbridge, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design Спальня в классическом стиле
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Оформление интерьера в нейтральных тонах всегда считалось среди дизайнеров самым безопасным ходом. Никаких режущих глаз цветов, диковинных текстур или крикливых узоров, только спокойные нейтральные тона, и вы всегда в выигрыше. 

Если вы относитеcь к типу людей, которым постоянно надо что-то менять, оформляйте свою квартиру в нейтральных тонах, и в последующем, вы сможете регулярно вносить изменения в цветовую гамму, добавляя разноцветные предметы интерьера небольшого размера. 

Интерьер в нейтральных цветах это еще не значит монотонный интерьер. Такие природные материалы как дерево или камень обладают оттенками разной степени интенсивности, совмещение которых рождает приглушенный контраст, столь необходимый для того, чтобы избежать тоскивого однообразия в цветовой гамме. Если вы решили оформить вашу квартиру в нейтральных цветах, не забывайте три кита, на которых стоит цветовая схема подобных интерьеров – баланс, гармония, единство.

Тихая гавань

Living Room Roselind Wilson Design Гостиная в стиле модерн living room,carpet,chandelier,wall art,fire place
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Чтобы ни в коем случае не нарушить гармонию интерьера в нейтральных тонах, добавляйте чуть более яркие оттенки c помощью небольших предметов, например, картины или подсвечники. Выбирайте мебель крупных размеров, ковры и люстру в приглушенных тонах. Грамотная игра с оттенками бежевого, серого и белого – ключ к успеху в оформлении комнаты, изображенной на фото.

Лестница в небо

House Shoeman interior, C7 architects C7 architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
C7 architects

House Shoeman interior

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Этот пример прекрасно иллюстрирует, как небольшой всплеск яркости на фоне приглушенных цветов может добавить толику веселья в спокойную и камерную атмосферу этой квартиры. Ярко-голубая ваза и салатовая вешалка для одежды оживили черно-белую цветовую гамму этого помещения.

Карамельные чудеса

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention Гостиная в колониальном стиле
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Слегка подзабытый карамельный оттенок коричневого цвета потрясающе вписался в интерьер этой эклектичной комнаты. Сочетание белого и карамельного цветов, а также картины с морским пейзажем на стене вызывают ассоциацию с капитанской каютой корабля дальнего плавания. В это же время бежевый цвет ковра и журнальный столик на толстой ножке-коряге навевают мысли о неспешных прогулках по осеннему лесу. Избежать конфликта мотивов в этом интерьере удалось главным образом засчет органично вписавшихся в дизайн комнаты маленьких предметов интерьера в оттенках бежевого и коричневого цветов. Речь идет о подушках, книгах на столике и скромно стоящем торшере с белым абажуром.

Чудесный бежевый цвет

Second Bedroom Roselind Wilson Design Спальня в классическом стиле bedroom,bed,cushions,lamp,modern,residential,interior design
Roselind Wilson Design

Second Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Нейтральная цветовая палитра – это всегда идеальное цветовое решение для спальни. Если вы хотите чувствовать себя защищенно, иметь возможность полностью расслабиться и погрузиться в глубокий сон, выбирайте именно такую комбинацию цветов.  Чистота пропорций и абсолютная симметрия в нейтральных убаюкивающих тонах – такие ассоциации вызывает эта невероятно гармонично оформленная спальная комната.

Кристалльно белый цвет

Elegant Luxurious Bathroom homify Ванная комната
homify

Elegant Luxurious Bathroom

homify
homify
homify

Ослепительно белый цвет – нередкость для ванной комнаты. Белый – цвет чистоты, именно поэтому он так часто используется в комнате, цель которой – помогать нам каждый день выглядеть бодро и свежо. Однако не переусердствуйте с белым, иначе ваша ванная будет выглядеть не как комната, в которой можно расслабиться после непростого трудового дня, а как больничная палата. Обязательно добавьте элементы других цветов. Например, вешалку для полотенца, небольшие картины или подставку для ванны, как показано на изображении.

Под открытым воздухом

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Игру с нейтральными цветами можно продолжить и на открытом воздухе. Если вам посчастливилось жить в стране, в которой дождь – нечастый гость, смело выносите мебель нейтральных цветов за пределы квартиры и начинайте обустраивать свой личный уютный уголок. Согласитесь, что чаще всего дворики обустраивают с помощью мебели темных и глубоких цветов. Огромный минус такого решения в том, что темные цвета склонны выцветать, чего не скажешь о светлых. Не стоит бояться того, что мебель быстро испачкается, используйте накидки или тонкие покрывала, которые в любой момент можно постирать. 

Кстати, нейтральные тона отлично сочетаются с естественной зеленью природы, интерьер вашего дворика всегда будет слегка освещать и придавать мягкость окружающим его густым кустам и деревьям.

Мебель для гостиной: современные диваны

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