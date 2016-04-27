Меняющийся облик дома в Севилье

Нельзя сказать, что дом, который было принято решение ремонтировать, испытывал тяжелые проблемы с ремонтом. На страницах homify нам приходилось видеть более удручающие экстерьеры и интерьеры. Скорее всего проделанные работы обусловлены сменой хозяев жилья, а что может быть важнее и прекраснее процесса обустройства своего нового гнездышка по собственному вкусу? Давайте прогуляемся по интерьерам обычного дома на юге Испании и рассмотрим преобразования, которые были выполнены одной из местных дизайн-студий.
Белый цвет побелки фасадов, красные крыши, отделка пола керамической плиткой со стилизацией под кирпич – привычное явление архитектурного пейзажа Испании. Состаренная и изменившая цвет побелка не является признаком старого ремонта, а, скорее, определена спецификой средиземноморского климата с достаточно высокой влажностью.
Многие жители первых и последних этажей увлекаются установкой решеток на окна, защищающих жилье от потенциального ограбления. Увы, но уровень преступности в Испании достаточно высок, поэтому уберечь себя и свой дом от непрошеных гостей – одно из обязательных условий при переезде. Итак, мы видим, что небольшое благоустройства террасы плавно перешло на обновление самого фасада. Старинные чугунные решетки были заменены более функциональными рафшортами, а стены облицованы натуральным камнем – это решение стало элегантным для южного города элементом декора.
Хорошо организованная кухня немного состарилась. В целом, хотелось обновить плитку на стенах, так как местами встречались царапины, трещины и сколы, а также установить более современную и функциональную технику, которая подразумевает приобретение нового мебельного гарнитура. И, раз уж на то пошло, почему бы не заменить проводку и создать новый световой сценарий? Все это и было организовано.
Новый гарнитур имеет глянцевый белоснежный фасад с неброской фурнитурой. Акцентами стали хромированные элементы, которые мы можем видеть в выборе новой техники и ручек шкафов. Висевший ранее по центру комнаты светильник был заменен на несколько новых подвесных.
Гостиная, была обделена уютом и вниманием декораторов. Старая мебель, которую прятали за скатертями и чехлами, безусловно, нуждалась в достойной замене. Это пространство требовало изменений, как ничто другое. И, что важно, специалистом удалось создать уютное сердце дома, где появились новая мебель, аксессуары и текстиль.
Несмотря на то, что планировка гостиной была сохранена, атмосфера в комнате изменилась в корне. Круглый обеденный стол, стулья с плетеной спинкой и резными ножками подчеркивают безупречный стиль столовой зоны, привнося в ощущение комфорта и простоты. В качестве основных материалов оформления и декора помещения использовался лен, древесина ротанга и каучукового дерева, которые объединились вместе специально для того, чтобы порадовать легким настроением прованского стиля.
Белоснежная ванная комната находилась в идеальном состоянии, что обычно является большой редкостью перед покупкой жилья. Однако по задумке новых хозяев, ее интерьер должен был быть более сложным и глубоким в цветовом понимании.
В результате работы дизайнеров, ванная комната была переделана в более сложные элегантные кофейные и медные цвета. Изменения включили в себя также размещение нового шкафа для хранения различных банных мелочей и перенос санитарной зоны. В результате пространство стало более просторным и удобным.