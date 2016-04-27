Меняющийся облик дома в Севилье

Нельзя сказать, что дом, который было принято решение ремонтировать, испытывал тяжелые проблемы с ремонтом. На страницах homify нам приходилось видеть более удручающие экстерьеры и интерьеры. Скорее всего проделанные работы обусловлены сменой хозяев жилья, а что может быть важнее и прекраснее процесса обустройства своего нового гнездышка по собственному вкусу? Давайте прогуляемся по интерьерам обычного дома на юге Испании и рассмотрим преобразования, которые были выполнены одной из местных дизайн-студий.