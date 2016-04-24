Топ 5 – Лучшие книги идей

Гениально простой коттедж – это не просто прямоугольное здание со стандартной отделкой и окнами. Это дом, который построен по всем модным правилам в дизайне и архитектуре. Сегодня мы представим вам именно такой коттедж от студии BIURO PROJEKTOWE MTMSTYL, которая занимается строительством именно семейных коттеджей.

Идиллия пригорода – вполне реально существующая традиция жизни за городом, вдали от шума и с красивыми видами из окон. Именно так можно вырастить здоровое поколение, которое знает цену приватности, чистому воздуху, обыденным мелочам и любит природу.