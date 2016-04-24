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Топ 5 – Лучшие книги идей

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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Мечтаете о жизни в пригороде? Тогда этот выпуск лучших проектов недели вы просто обязаны добавить в избранное, потому что в нем собраны красивые, качественные и доступные по цене семейные коттеджи. У каждого из них свой стиль и характер, но объединяет их удивительная атмосфера тепла и уюта. Переступив порог, вы попадаете в мир спокойствия и безмятежности, вдали от суеты большого города. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть. Так что приглашаем вас погостить в пяти лучших домах недели. 

1. ​Дом, который стоит своих денег

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

Гениально простой коттедж – это не просто прямоугольное здание со стандартной отделкой и окнами. Это дом, который построен по всем модным правилам в дизайне и архитектуре. Сегодня мы представим вам именно такой коттедж от студии BIURO PROJEKTOWE MTMSTYL, которая занимается строительством именно семейных коттеджей.

Идиллия пригорода – вполне реально существующая традиция жизни за городом, вдали от шума и с красивыми видами из окон. Именно так можно вырастить здоровое поколение, которое знает цену приватности, чистому воздуху, обыденным мелочам и любит природу.

2. Глянцевый домик русской мечты

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот симпатичный коттедж от польской студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL обещает показать вам образ жизни, которого вы заслуживаете! Если в ваших мечтах вы имеете золотистого ретривера, по воскресеньям косите собственный газон, наслаждаясь звонким смехом детей на заднем дворике, тогда обязательно посмотрите на этот проект дома, который создан как раз для такой жизни!

Он уже адаптирован под климатические условия средней полосы и маленький бюджет. Экономность в нем граничит с гениальностью, а выбранные решения смотрятся роскошно даже при практически минимальном бюджете! Заглянем внутрь?

3. ​Дача в стиле шале за 1,5 млн. рублей

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Кто не мечтает о красивой традиционной даче и при этом только что построенной? Такая идеальная картинка – настоящая услада воображению! На homify мы стараемся публиковать больше вариантов для тех, кто ищет проекты дачных домов или просто маленьких коттеджей. Один из них представлен в этой статье и выполнен в стиле шале.

4. Идеи дизайна интерьера однокомнатной квартиры

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Кухня в стиле лофт
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

В поисках новых решений дизайна и перепланировки вашей однокомнатной квартиры и декора интерьера? Возможно, наша статья покажет вам некоторые новые направления, о которых вы забыли.

Также мы настоятельно советуем вам ознакомиться со стилем бразильяно в дизайне интерьера – настоящим спасением для малогабаритных квартир размером от 30 кв. метров.

5. 10 хороших идей для стандартного коттеджа

Dom Seweryna (mała) G2 - stylowy szyk i oryginalny charakter , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в классическом стиле
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Весна пришла! Пора строить! 10 хороших идей для стандартного коттеджа, которые могут быть внесены в ваш собственный проект, уже ждут вас в этой статье!

Для иллюстрации мы использовали снимки коттеджа по проекту Seweryna G2, который вы можете найти на официальном сайте студии. Этот стильный дом с оригинальным характером напоминает нам и очаровательный кантри, и стиль ар-нуво с его изогнутыми линиями и изысканными деталями. Ознакомиться с 10 идеями вы можете в статье ’10 хороших идей для стандартного коттеджа’.

Как придать интерьеру шик?

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