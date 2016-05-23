6 советов новичкам – как начать выращивать овощи?

Кто-то однажды сказал: “Если у вас есть сад и библиотека, у вас есть все, что нужно”. И если у вас есть огород, то вы, безусловно, располагаете многими вкусными продуктами. Но большинство людей пугаются проблем садоводства, в частности, опасаются заняться огородничеством и уклоняются от него, даже не давая ему шанс. Но с нашими 6 простыми советами любой новичок сможет выращивать овощи. Так что если у вас есть свободное место в вашем дворе или неиспользуемый угол в вашей террасе, можно там начать огород с помощью этих советов!