6 советов новичкам – как начать выращивать овощи?

Кто-то однажды сказал: “Если у вас есть сад и библиотека, у вас есть все, что нужно”. И если у вас есть огород, то вы, безусловно, располагаете многими вкусными продуктами. Но большинство людей пугаются проблем садоводства, в частности, опасаются заняться огородничеством и уклоняются от него, даже не давая ему шанс. Но с нашими 6 простыми советами любой новичок сможет выращивать овощи. Так что если у вас есть свободное место в вашем дворе или неиспользуемый угол в вашей террасе, можно там начать огород с помощью этих советов!
Работа на почве должна производиться регулярно, чем лучше почва, тем лучше ее производительность. Здоровая, органическая и богатая питательными веществами почва – это то, что вы должны достичь. Помимо того, что вы будете прилагать свои собственные усилия, важно разместить свои овощные растения в месте, где они получат максимальное питание, главное для этого – следить за почвой. Можно создать подобие клумбы. Почва должна возвышаться над имеющимся грунтом, она ограждается при помощи камней или дерева, бетона.
Перед тем как начать садоводство, стоит принимать во внимание экологические факторы вашего будущего огорода – сколько солнечного света или тени он получает, насколько ветер может повлиять на него и даже какого рода водоснабжение можно получить естественным путем. Нужно учесть общую картину погоды и температуру места, где вы живете и другие вещи, которые следует иметь в виду, прежде чем выбрать, какие и сколько овощей посадить. Посмотрите виды овощей, которые будут хорошо расти в вашей среде, и только потом покупайте растения или семена.
Кроме того, рассмотрите детали пространства, где вы собираетесь начать огород. Является ли это место большим или маленьким, находится оно позади вашего дома или в углу балкона? Если горизонтальное пространство ограничено или вы хотите сделать огород в вашей квартире, то можете попробовать вертикальное озеленение. Этот вид садоводства может быть сделан путем прикрепления держателей растений на стене, как показано здесь, или даже просто помещая несколько горшков с овощами на полки. Вы можете даже сделать миниатюрный огород на вашей кухонной полке.
Всегда помните, что поливать ваши овощные растения следует через регулярные промежутки времени. Слишком мало или слишком много воды может убить здоровое растение. Таким образом, прежде чем начать поливать растение, прочитайте об этом и выясните, сколько воды ему на самом деле нужно и только потом поливайте его соответствующим образом. Если ваш огород находится в открытом пространстве и есть регулярное количество осадков, принимайте этот факт во внимание, прежде чем поливать растения. Купите себе хорошую лейку, чтобы полив приносил удовольствие.
Так же как и воды, удобрения может быть либо слишком мало, либо слишком много. И то, и другое не полезно для растений. Новички в этом деле часто слишком увлекаются и подкармливают больше, чем надо. Этого делать не стоит, иначе все ваши усилия будут напрасны. Удобрения добавляйте время от времени. Но в основном овощи могут довольствоваться только природными элементами.
И также необходимо мульчирование. Мульчирование является простым процессом, где защитный слой материала наносится на поверхность почвы, для этого даже необязательна помощь садовника. Это может помочь сохранить влагу, если вы живете в сухой местности. Оно также улучшает плодородие почвы, уменьшает количество сорняков и просто, как правило, делает сад более привлекательным. Вы можете использовать много разных материалов для мульчирования. Также предлагаем просмотреть статью - выращивание садовых цветов в домашних условиях.