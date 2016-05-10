Аквадизайн в интерьере

Аквадизайн – это искусство красиво и гармонично вписывать воду в интерьер дома. Вода в любом интерьере может стать одним из самых ярких декоративных элементов, а чаще и центральной композицией интерьера.

Вода, как элемент дизайна интерьера, может быть представлена аквариумом с живыми обитателями, водопадом, фонтаном, прудиком, пузырьковой колонной или панелью. Открытые источники воды в доме увлажняют воздух в помещении, облегчают дыхание, оказывают благотворное воздействие на здоровье человека, а также являются наилучшим увлажнителем воздуха для комнатных растений. Плеск воды способствует расслаблению и релаксации, успокаивает нервную систему, снимает стрессы.

Существует множество видов и стилей интерьерных водных композиций. Давайте рассмотрим некоторые из них.