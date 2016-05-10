Аквадизайн в интерьере

Аквадизайн – это искусство красиво и гармонично вписывать воду в интерьер дома. Вода в любом интерьере может стать одним из самых ярких декоративных элементов, а чаще и центральной композицией интерьера.
Вода, как элемент дизайна интерьера, может быть представлена аквариумом с живыми обитателями, водопадом, фонтаном, прудиком, пузырьковой колонной или панелью. Открытые источники воды в доме увлажняют воздух в помещении, облегчают дыхание, оказывают благотворное воздействие на здоровье человека, а также являются наилучшим увлажнителем воздуха для комнатных растений. Плеск воды способствует расслаблению и релаксации, успокаивает нервную систему, снимает стрессы.
Существует множество видов и стилей интерьерных водных композиций. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Акриловые светящиеся пузырьковые трубки, воздушно-пузырьковые колонны и пузырьковые панели прекрасно помогут украсить гостиную или прихожую.
Воздушно-пузырьковая панель – это полость с прозрачным наполнителем (дистиллированная вода, глицерин, вазелиновое масло, этиленгликоль). Внутри емкости снизу вверх проплывают пузырьки, воздух нагнетается компрессором и распыляется форсунками. Чтобы пузырьки не перемешивались и шли строго по своей траектории, панель выполняют из множества обособленных вертикальных каналов или трубок (сотовая конструкция). Для производства полостей используется поликарбонат (дешевле) или акриловое стекло (долговечнее).
Свечение пузырькам придают светодиоды, горизонтально расположенные вверху и внизу панели. Цвет и интенсивность подсветки может варьироваться. Для эксплуатации потребуется только электрическая розетка. Еще необходимо регулярно протирать пыль и пару раз в месяц доливать дистиллят.
Воздушно-пузырьковая панель очень часто используется при зонировании; в качестве стены или перегородки; в качестве колонн или напольных тумб; панели можно встраивать в мебель или ниши.
Весьма завораживающими внимание являются конструкции искусственного водопада. Они используются преимущественно в гостиных и комнатах отдыха для возможности расслабления и отвлечения от обыденных проблем.
Водопады по стеклу сочетают в себе декоративные качества, компактность и бесшумность. Основа водопада — прозрачное стекло или оргстекло. Вода подается под напором на поверхность стекла в верхней, закрытой части и стекает в приемную ванну, скрытую в основании панели. Благодаря тому, что изливающая и приемная части закрыты декоративными панелями, создается впечатление, что вода вытекает ниоткуда и утекает в никуда. Эта интрига неизменно привлекает внимание зрителей. Струи воды создают быстро меняющийся светотеневой рисунок на стене за панелью или причудливо деформируют вид пространства, расположенного за стеклом.
Струнно-капельные водопады предназначены для создания ажурной эфемерной стенки, образующей эффект свободно стекающей воды.
Стена капель медленно плывет вниз. Сверкающие жидкие бусинки скользят по многочисленным струнам с разной скоростью, поэтому такое движение напоминает живой водопад или замедленный дождь. Такой струящийся поток выглядит неброско, но совершенно необычайно и запоминается навсегда.
Водопад является прозрачной, ажурной плоскостью, поэтому важно уделить внимание пространству, расположенному за водопадом. Обычно реализуются два варианта:
- Водопад , как перегородка между помещениями или зонами. В этом случае важно количество света, падающее на капли. Желательно, чтобы свет подал под углом 90-120° к зрителю.
- Водопад, как декоративная панель, стоящая у стены. Визуальный эффект панели заключается в бликах света в капельках жидкости.
Флорариум – это неповторимая композиция из живых растений, которая потребует минимального ухода. В данном случае вашему вниманию представлена композиция
тропический лес. Она представляет собой флорариум с бонсай, папоротниками и фиттонией в вазе ручной работы. Яркие растения, водопад, потрясающий ландшафт – композиция по-настоящему завораживает и восхищает.
Флорариум добавит гармонии в ваше персональное пространство, подчеркнет ваше настроение и индивидуальность.
Декоративные фонтаны можно разделить на три основные категории: подвесные, напольные и настольные. Выбирать их следует с учетом расположения в помещении и стиля интерьера. Например, в просторном классическом холле хорошо будет смотреться большой напольный каменный фонтан. Главное – он не должен загораживать свободное пространство.
Ну и, наконец, аквариумы. Они все же остаются самыми распространенными представителями аквадизайна. Внимание в них уделяется как внешнему, так и внутреннему дизайну. Внешний дизайн стоит учитывать для более гармоничного и уместного объединения с остальным интерьером помещения и конструкцией здания. Внутренний же отвечает за оформление и декорации предметной среды, красоту и процветание биосистемы аквариума.