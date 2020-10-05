Как идеально расположить рабочий стол?

Хотя брать работу домой для многих считается табу, современный темп жизни и периодическая необходимость самоизолироваться иногда заставляют поступать иначе. Особенно в случае, когда человек перешел на фриланс и может вполне комфортно работать из дома. Это касается и творческих профессий, представителям которых просто необходим домашний офис. Они более независимы от своих клиентов или работодателей по сравнению с наемными сотрудниками. Ничто так не обеспечивает комфорт работы, как правильно расположенный рабочий стол и удобный стул. При оформлении рабочей зоны можно руководствоваться советами по размещению стола, зовом сердца (не стоит его игнорировать) или даже изотерическими знаниями, такими как фен шуй. Это древнее китайское учение, которое поможет разобраться с тем, как правильно расположенный стол повлияет на успех и продуктивность его владельца.
Практичная сторона правильного расположения стола должна предусматривать:
Комфортность. Стол нельзя рассматривать как отдельный предмет интерьера, он должен располагаться как можно ближе к самым необходимым предметам – розеткам, шкафам или тумбочкам, принтеру и т. д.
Доступность источника света. Стол должен быть расположен так, чтобы обеспечивалось оптимальное освещение.
Оптимальность. Стол не должен мешать перемещению по комнате.
Эстетичность и порядок. Рабочий стол необходимо гармонично вписать в интерьер комнаты и не захламлять по ходу рабочего процесса.
Хотя стол предполагает уединение, тем не менее в процессе работы человек непременно сталкивается с такими мероприятиями, как совещания. И вид, который открывается вашему собеседнику играет очень большую роль. Несомненно, стол можно расположить и спиной к стене, в таком случае ваш собеседник увидит лишь белое полотно. Другая ситуация, когда открывается вид на светлую комнату, книжные полки, картины или другие яркие предметы декора. Если обратить внимание на размещение столов в любом бизнес-офисе, можно заметить, что все они направлены лицом ко входу и спиной к стене. Самый оптимальный вариант – когда из-за стола видно, кто заходит в офис. Это значит, что вы будете готовы к тому, чтобы встретить сотрудника или родственника, жаждущего поговорить по рабочим или домашним вопросам.
Конечно, если в вашем доме место у стены самое подходящее для установки стола (или отсутствуют альтернативы), не задумывайтесь и смело ставьте его туда. Однако, дизайнеры рекомендуют в этом случае разместить вокруг рабочего места предметы, напоминающие о любимых местах, увлечениях или же просто фотографии близких вам людей.
Еще один совет относительно размещения, который вытекает из первого – не нужно сидеть спиной к двери, поэкспериментируйте с локацией стула. Ведь невозможно зайти в рабочий кабинет не используя дверь, а вздрагивать каждый раз при легком поскрипывании не очень приятно. Это уж точно не повысит работоспособность или концентрацию.
Согласно системе фен шуй, если человек сидит спиной ко входу, то его может кто-либо обойти по службе или предать. Ситуацию в этом случае может исправить лишь зеркало, в котором будет отражаться входная дверь. Конечно, вряд ли продвижение по карьерной лестнице можно связывать с дверью в кабинет, но китайская культура куда старше нашей – возможно они действительно в таких вещах разбираются.
Помимо этого, подобное требование к размещению рабочего стола имеет и более глубокий и обоснованный смысл. Это безопасность. К примеру, истинный японский самурай никогда бы не сел спиной к двери. Наоборот, занял бы позицию, при которой можно осмотреть всю комнату. Средневековые японцы вообще настолько боялись коварного убийства, что их школы боевых искусств накопили множество техник защиты от нападающего со спины, в том числе и с позиции сидя на коленях. Они всегда носили с собой оружие и были начеку, чтобы отразить нападение. Примечательно и то, что в японских домах не имелось традиционных в нашем понимании столов. Безусловно, дома, в своем кабинете, мы вряд ли будем сидеть в обнимку с катаной, но факт остается фактом – сидеть спиной к двери соврешенно не продуктивно.
Еще одно правило — это наличие места, где могли бы расположиться посетитель и коллега, которым нужно согласовать необходимые рабочие вопросы. Это значит, что рабочий стол не должен быть втиснут в угол. Часто стул для посетителя располагают строго напротив принимающего. Однако с точки зрения психологии – это не совсем правильно. Это противопоставляет людей друг другу и на подсознательном уровне программирует на некое сопротивление. Положение посетителя, при котором он будет сидеть немного сбоку от принимающего, создаст дружескую атмосферу и не поставит их в конкурирующее положение. Также важно содержать место рабочего стола, у которого может сесть собеседник, свободным.
Кроме этого, важно позаботиться и о стуле – не менее важном аксессуаре, чем стол. Разнообразие дизайнов мебели для рабочего кабинета впечатляет. Это не может не радовать, так как даже для небольшого пространства вы обязательно подберете удобный, функциональный стол и качественный, не портящий осанку, стул.
Важная часть декора рабочего кабинета – его освещение. Солнце не должно бить в глаза, но и и утопать в приглушенной атмосфере тоже плохой вариант. Важно помнить, что слишком яркий свет, как и слишком тусклый, заставляет глаза напрягаться. По возможности следует разместить рабочий стол у окна, чтобы днем в комнате не нужно было включать лампу. При этом, человек не должен сидеть, закрывая для себя доступ света. Хороший вид из окна тоже играет важную роль. После нескольких часов у компьютера приятно дать глазам возможность немного отдохнуть, разглядывая сочную зелень или тихий парк.
Предпочтительно, чтобы вокруг рабочего стола было рассеянное фоновое освещение, однако рабочее место непосредственно имело один прямой источник света. Светильники на рабочем столе нельзя размещать на уровне глаз. Лучший вариант – это лапмы, наклон и высоту которых можно регулировать. Свет должен падать с той стороны, где человек не будет его для себя закрывать пишущей рукой.
Неизменным правилом размещения рабочего стола является содержание его в максимально организованном виде. Документы и папки на столе не должны быть разбросаны. Карандаши, ручки и другие канцелярские принадлежности необходимо собрать в определенном месте. Не стоит захламлять рабочий стол множеством предметов, которые не имеют практической ценности. Чтобы как-то разбавить скучную офисную обстановку стола, достаточно одной — двух таких вещей. Например, это может быть статуэтка, подаренная коллегами в связи с повышением, пресс-папье и т.п. Чем меньше нагроможден стол, тем лучше. Неплохое дополнение – кактусы или небольшие живые растения, которые внесут в рабочее пространство немного свежести и жизненной энергии. Важно помнить о полках, шкафчиках, документы по которым также следует раскладывать все вещи систематизировано.
При организации рабочего пространства важно абстрагироваться. От ваших близких, от самых важных и посещаемых мест в квартире. Например, не стоит работать в гостиной, где играют дети, или на кухне. Туда точно переодически будут врываться ваши близкие в поисках чашки кофе. Если позволяет метраж, то идеальным вариантом станет отдельная команата – кабинет или библиотека. А если квартира достаточно небольшая, то стоит переоборудовать хотя бы скромный уголок под ваши рабочие нужды. В современных функциональных квартирах таким местом может стать балкон. Для более видимого разграничение пространства смените цвет стен и дайте понять домочадцам, что это территория суверенного домашнего офиса.
Раз мы заговорили о фен шуй, то стоит упомянуть и другие, не менее важные составляющие рабочего пространства – материал, форму и цвет стола. Самым подходящим материалом, конечно же, считают дерево – оно экологично и прекрасно вписывается в любой интерьер. Если говорить о форме, то удачным выбором станут столы либо в форме прямоугольника, либо в форме буквы L. Круглый стол лучше всего использовать в конференц-залах, а не дома в импровизированном кабинете. Если говорить о цветах, то подойдут более нейтральные и спокойные – коричневый, белый, черный, серый или даже освежающий зеленый.