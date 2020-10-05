Как идеально расположить рабочий стол?

Хотя брать работу домой для многих считается табу, современный темп жизни и периодическая необходимость самоизолироваться иногда заставляют поступать иначе. Особенно в случае, когда человек перешел на фриланс и может вполне комфортно работать из дома. Это касается и творческих профессий, представителям которых просто необходим домашний офис. Они более независимы от своих клиентов или работодателей по сравнению с наемными сотрудниками. Ничто так не обеспечивает комфорт работы, как правильно расположенный рабочий стол и удобный стул. При оформлении рабочей зоны можно руководствоваться советами по размещению стола, зовом сердца (не стоит его игнорировать) или даже изотерическими знаниями, такими как фен шуй. Это древнее китайское учение, которое поможет разобраться с тем, как правильно расположенный стол повлияет на успех и продуктивность его владельца.

Практичная сторона правильного расположения стола должна предусматривать:

Комфортность. Стол нельзя рассматривать как отдельный предмет интерьера, он должен располагаться как можно ближе к самым необходимым предметам – розеткам, шкафам или тумбочкам, принтеру и т. д.

Доступность источника света. Стол должен быть расположен так, чтобы обеспечивалось оптимальное освещение.

Оптимальность. Стол не должен мешать перемещению по комнате.

Эстетичность и порядок. Рабочий стол необходимо гармонично вписать в интерьер комнаты и не захламлять по ходу рабочего процесса.