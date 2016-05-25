Как сделать свою квартиру похожей на кино?

Квартира кинозал – мечта любого киномана, в таком жилище можно собраться с друзьями, чтобы посмотреть любимый фильм или же самим стать его участниками, устроив кино-вечеринку. Для любителей реалистичного воспроизведения обстановки можно даже установить автомат с попкорном. Однако не только в виде кинозала может быть оформлена квартира киномана. Ее неповторимый дизайн можно выполнить и по мотивам любимого фильма, главное, чтобы в помещении было уютно и комфортно. Можно воссоздать атмосферу любимого фильма и тем самым не только добавить интерьеру оригинальности, но и сделать жилище идеальным местом для встреч с друзьями и длительных киносеансов.

Специалисты homify предлагают вам обзор наиболее ярких и интересных дизайнов по мотивам культовых фильмов, а также идею домашнего кинозала, который легко реализовать даже в маленькой квартире.