Как сделать свою квартиру похожей на кино?

Квартира кинозал – мечта любого киномана, в таком жилище можно собраться с друзьями, чтобы посмотреть любимый фильм или же самим стать его участниками, устроив кино-вечеринку. Для любителей реалистичного воспроизведения обстановки можно даже установить автомат с попкорном. Однако не только в виде кинозала может быть оформлена квартира киномана. Ее неповторимый дизайн можно выполнить и по мотивам любимого фильма, главное, чтобы в помещении было уютно и комфортно. Можно воссоздать атмосферу любимого фильма и тем самым не только добавить интерьеру оригинальности, но и сделать жилище идеальным местом для встреч с друзьями и длительных киносеансов.
Специалисты homify предлагают вам обзор наиболее ярких и интересных дизайнов по мотивам культовых фильмов, а также идею домашнего кинозала, который легко реализовать даже в маленькой квартире.
Вполне можно расположить в гостиной огромную плазму, которая будет имитировать экран кинозала, а диваны и стулья выбрать красного цвета с бархатной отделкой. Такой дизайн придется по душе и любителям посиделок и киноманам.
Также, можно устроить просмотр фильмов на проекторе, он не займет много места, но добавит квартире интригующую нотку пикантности. Полотно проектора может быть даже декорирована рисунком в виде серебряного экрана, которая будет очень интересно смотреться и при выключенном устройстве. Не стоит слишком переусердствовать с живыми цветами, ведь в кинозале их и вовсе нет. Очень удачно в такой интерьер впишутся раскладные столики и подставки под напитки и снеки.
Для такого стиля характерны необычные и сказочные вещи, например диван с длинным ворсом и, конечно же, множество игрушек из любимого фильма.
Всегда есть способы привнести в интерьер сказочные нотки с помощью необычных деталей и безделушек. Квартира в таком стиле должна быть очень уютной и светлой, а мебель обязательно мягкой и необычного дизайна. Теплые тона, экзотические растения, статуи животных и множество разноцветных подушек помогут комфортно расположиться даже большой компании, создав подходящую атмосферу приключений. Можно установить игровой столик, за которым большая компания всегда сможет собраться за настольными играми.
Двери с роллетами из дерева, консервативная и сдержанно мебель, ковры на полу и много дерева – вот основные атрибуты этого стиля. В такой квартире всегда можно будет провести романтический ужин и шумную вечеринку. Мебель в винтажном стиле как нельзя лучше дополнит такую квартиру. Не стоит забывать про большую кровать с высоким изголовьем, непременно из дерева и не пестрое постельное белье в ретро стиле.
Пол лучше устелить ламинатом или паркетом с матовым покрытием, которое будет имитировать настоящие деревянные полы. Такая квартира обязательно должна быть украшена картинами, только не стоит прибегать к современным картинам, выполненным с помощью современных технологий, стоит украсить стены живописью, а на столы и тумбочки можно разместить вазы с живыми или искусственными цветами.
Вы думаете квартира должна быть выдержана в одном стиле? Тогда обратите внимание на фильмы этого режиссера: краска и модерн переплетаются шикарно! Яркие краски, которые характерны для времен хиппи, самодельные коврики, которые соседствуют с кованным журнальным столиком, вот полет фантазии!
В фильмах режиссёра Уэса Андерсона всегда используются яркие и интересные декорации, например в «Отель Будапешт», все стены выкрашены в желтый цвет, а светлая мебель прекрасно дополняет дизайн. Главное, чтобы квартира была уютной и функциональной, стиль которой совершенно не ограничен канонами или правилами.
Массивная люстра, удобный диван и медная посуда, вот все что вам понадобится для элегантного дизайна. Изысканная мебель из дерева со светлой обивкой, квартира в таком стиле непременно получится очень светлой и праздничной. Можно даже добавить канделябры и свечи, которые будут зажигаться не только для особенных случаев.
Минимализм обязывает выбирать очень функциональную мебель, поэтому если ставите диван, он должен вмещать достаточно гостей, шкаф должен быть вместительным и не габаритным. Сейчас дизайнерами разработано множество моделей мебели, которая радует не только своей простотой и выдержанностью, но и функциональностью. Очень удачным дополнением станет мебель-трансформер.
Если в квартире пахнет круасанами, выставлена цветная посуда и плетеные кресла, сразу приходит в голову Париж и романтика. Квартира в таком стиле станет прекрасным местом для отдыха и уединения.
Мебель лучше выбирать пастельных и коричневых тонов, непременно теплых оттенков, а шифоновые штор и большой балкон, уставленный цветами, подарит чувство легкости и весны круглый год. На балконе и в комнате можно установить плетеное кресло-качалку, в котором можно будет отдохнуть с книгой и поболтать по душам.
Кухню прекрасно украсит деревянный стол, покрытый льняной тканью или плетеный стол стеклянной прозрачной столешницей, который мигом перенесет в атмосферу парижского кафе.
Квартира в таком стиле будет функциональной и лаконичной: необычные аксессуары, хромирование делали и чёткие линии - вот основные акценты в дизайне. Можно добавить немного классики, но основной акцент следует сделать на необычные детали.
Сейчас представлено множество воздушных люстр, выполненных из метала, журнальные столики также можно выбрать в стиле модерн.
Для любителей реалистичного воспроизведения обстановки космического корабля, можно установить большие геймерские кресла, которые подарят комфорт во время игры на большом экране и станут прекрасным дополнением к домашнему кинозалу.
Индийские ткани, низкие диваны и много красок. В такой квартире не удастся заскучать. Можно украсить квартиры льняными шторами из ткани сочных оттенков.
Главным преимуществом квартиры в таком стиле станет уют и комфорт. На пол можно бросить натуральные ковры классические с длинным ворсом и разноцветные. Кресла можно заменить на низкие пуфики или даже подушки.
Сейчас в магазинах представлено множество бескаркасных кресел, которые представляют собой уютные мешки с наполнителем. Такая легкая и яркая мебель подарит не только отличное настроение, но и будет очень долго радовать своих обладателей функциональностью.
Полет вашей фантазии не ограничен. Кто сказал, что плетеная мебель не считается с хромированным столиком?! Главное, чтобы в квартире был мягкий свет и очень уютно. Всегда можно подобрать классическую мебель с современной фурнитурой и декорированием. Квартира, оформленная в стиле классики, гарантирует вам уют и функциональность.
Сочетать несочетаемое – вот девиз дизайна для квартиры в этом стиле. Не стоит размещать слишком много деталей, дизайн должен получиться легким, но в то же время продуманным. На тумбочках можно разместить интересные светильники или украсить комнаты торшерами, при этом разместив их возле деревянного диванчика или мягкого кресла. Квартира в таком стиле дает вам полную свободу фантазии и позволяет создать неповторимый дизайн исходя только из личных предпочтений.