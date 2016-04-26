Таинственный дом с большим сюрпризом

Часто, когда дом открывает перед нами свои интерьеры, возникает чувство невероятного спокойствия и счастья. Чувство, способное вознести все, что мы видимо вокруг себя в ранг гармонии. Есть что-то особенное, существующее на грани неосязаемого и нематериального, то, за чем невозможно угнаться, чтобы проанализировать и до конца понять. Наш новый проект удивит читателя своим непревзойденным уютом, утренней негой и выраженной элегантностью.
Стоит сперва сказать, что вилла находится в Бразилии, неподалеку от Буэнос-Айреса. Её создавал столичный архитектор ALEJANDRO STICOTTI, который счел, что для создания идеального дома необходимо продумать его внешний облик, интерьер и объединить все вместе с образом жизни его владельцев. В результате мы можем убедиться, что проект прекрасным образом совмещает в себе спокойный размеренный характер, страсть к путешествиям, старине и современному дизайну.
Высокие деревья защищают дом от прямых солнечных лучей, окружив его приятной тенью. Именно поэтому архитектор не обошел стороной идею установки панорамных окон практически по всему периметру строения. Они украшают жизнь в таком доме, а также являются его функциональным архитектурным украшением.
Дом не только имеет свой собственный сад: он весьма органично вписался в природный ландшафт, будучи окруженным густорастущими многолетними деревьями. Сам участок обозначен забором из обычных деревянных реек, которые естественным образом украшены лианами и вьющимися растениями. Таким образом, утопая в пышной зелени цветущего сада, гостеприимный эффект дома приобрел наибольшую выразительность.
Колебание уровня потолков позволило организовать еще одно пространство на специально созданной антресоли – здесь разместились стеллажи для книг. Так, отдыхая в мягком кресле за чтением любимой книги, можно оставаться в центре всех главных событий, которые происходят в доме. Благодаря умелому сочетанию таких материалов, как бетон, дерево и металл, это пространство приобрело уравновешенные, нежные черты.
Кухня заслуживает отдельного внимания и изучения. Нам понравилась идея отказа от верхних полок гарнитура и размещение всей утвари на открытых полках над столешницами. Особую романтику в общее настроение помещения привносит настенная керамическая плитка.
Эффектная лестница в интерьере – важный элемент, способный задать тон всему дизайну. Конструкцию сделали максимально облегченной и сквозной, что усиливает единство композиции и делает инженерный акцент более выразительным.
Спальня открытая, в отделке дизайнеры предпочли гармонию натуральной текстуры дерева. Это также послужило причиной использования простых и экологичных тканей. Комната расположилась в самой удачной точке обзора и, благодаря панорамным окнам, отсюда стало возможным любоваться прекрасным пейзажем в любое время суток.
Посмотреть все фотографии проекта можно здесь.
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