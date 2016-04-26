Таинственный дом с большим сюрпризом

Спальня открытая, в отделке дизайнеры предпочли гармонию натуральной текстуры дерева. Это также послужило причиной использования простых и экологичных тканей. Комната расположилась в самой удачной точке обзора и, благодаря панорамным окнам, отсюда стало возможным любоваться прекрасным пейзажем в любое время суток.

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