Спереди обычный дом, а сбоку – сюрприз!

Мы не всегда можем выбрать идеальный участок для строительства дома нашей мечты. Должны ли мы тогда остановиться? Конечно, нет! Тем не менее, в шумном районе плотной застройки необходимо решать совершенно другие проблемы, чем в случае дома, построенного в пригороде. Если ваше место жительства находится на оживленной, освещенной улице, то вы вряд ли выберите стеклянный фасад. Конфиденциальность в этом случае труднее получить, но все же возможно. Кроме этого, вы даже сможете иметь интерьер, наполненный солнечным светом!

Каким образом? В этой книге идей представлен дом, спроектированный архитектором Ryugo Nakagawa. Железобетонная конструкция дома для семьи эффективно приглушает звуки улицы, но наиболее интересным решением является введение внутренней террасы, полностью невидимой для посторонних. Площадь этого интересного здания составляет 103.20 ㎡.