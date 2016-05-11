Спереди обычный дом, а сбоку – сюрприз!

Мы не всегда можем выбрать идеальный участок для строительства дома нашей мечты. Должны ли мы тогда остановиться? Конечно, нет! Тем не менее, в шумном районе плотной застройки необходимо решать совершенно другие проблемы, чем в случае дома, построенного в пригороде. Если ваше место жительства находится на оживленной, освещенной улице, то вы вряд ли выберите стеклянный фасад. Конфиденциальность в этом случае труднее получить, но все же возможно. Кроме этого, вы даже сможете иметь интерьер, наполненный солнечным светом!
Каким образом? В этой книге идей представлен дом, спроектированный архитектором Ryugo Nakagawa. Железобетонная конструкция дома для семьи эффективно приглушает звуки улицы, но наиболее интересным решением является введение внутренней террасы, полностью невидимой для посторонних. Площадь этого интересного здания составляет 103.20 ㎡.
Этот дом был построен в небольшой низине. Отметим, что мы должны сосредоточиться, чтобы это увидеть, потому что геометрические линии фасада эффективно скрывают это. В качестве цвета фасада выбран приглушенный желтый. Здание имеет много оригинальных решений, одно из которых мы видим на этом фото. На крыше кое-что есть… Это, конечно, уже упомянутая внутренняя терраса, то самое решение проблемы владельцев дома относительно приватности. Но вернемся на уровень улицы. Белый столб отделяет черную дверь в гараж от деревянной входной двери. Перед тем как переступить порог, давайте посмотрим, что лежит за поворотом…
Боковой фасад имеет много сюрпризов. Первое и, пожалуй, самое удивительное, это скатывающаяся крыша с изогнутыми линиями – такое решение встречается очень редко! Изогнутая крыша в сочетании с желтым цветом фасада, неравномерно расположенные и отличающиеся друг от друга по размеру и форме оконные проемы – все это начинает напоминать нам огромный кусок сыра! Еще одним сюрпризом является глубина здания, только теперь мы понимаем его реальные масштабы.
Открытое пространство расположено в доме на первом этаже, где не было достаточно места, чтобы удовлетворить все потребности семьи. Не забывайте, что большую его часть занимает гараж. Сейчас мы находимся в зоне столовой, где можем пойти на кухню или в гостиную. Многим нравится азиатский дизайн интерьера, который использует татами – хорошо бы и нам приспособить некоторое пространство в наших домах, чтобы просто сидеть на полу.
На первом этаже оформлены спальни для детей, а на втором сделана спальня для родителей. Ее дизайн основан на абсолютной простоте. Белые стены позволяют естественному свету свободно распространяться по комнате. Специально разработанные деревянные шкафы обеспечивают достаточно места для хранения. Шкаф в спальне должен быть не только практичным, но и эстетичным, что мы здесь и видим.
В ванной комнате смело выбран черный цвет. Такой дизайн ванной необыкновенно утонченный, а сама ванна, сделанная из натурального камня, контрастирует с темной плиткой. Здесь также есть место для принятия душа без поддона и стеклянных перегородок. Это слегка мрачноватое помещение освещается естественным светом из специального проема. Его конструкция также обеспечивает превосходную вентиляцию.
Таким образом, уровень третьего этажа представляет собой внутреннюю террасу. Она не имеет сильно большие размеры. Терраса обеспечивает отличные условия освещения, сохраняя при этом ощущение приватности, облегчает вентиляцию. Владельцы этого дома получили беспрецедентную возможность находиться на воздухе в многолюдном районе, не опасаясь любопытных глаз соседей.