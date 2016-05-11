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Спереди обычный дом, а сбоку – сюрприз!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
市ヶ谷の家（都市型２世帯住宅・中庭のある外断熱の家）, 中川龍吾建築設計事務所 中川龍吾建築設計事務所 Дома в стиле модерн Железобетон Коричневый
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Мы не всегда можем выбрать идеальный участок для строительства дома нашей мечты. Должны ли мы тогда остановиться? Конечно, нет! Тем не менее, в шумном районе плотной застройки необходимо решать совершенно другие проблемы, чем в случае дома, построенного в пригороде. Если ваше место жительства находится на оживленной, освещенной улице, то вы вряд ли выберите стеклянный фасад. Конфиденциальность в этом случае труднее получить, но все же возможно. Кроме этого, вы даже сможете иметь интерьер, наполненный солнечным светом!

Каким образом? В этой книге идей представлен дом, спроектированный архитектором Ryugo Nakagawa. Железобетонная конструкция дома для семьи эффективно приглушает звуки улицы, но наиболее интересным решением является введение внутренней террасы, полностью невидимой для посторонних. Площадь этого интересного здания  составляет 103.20 ㎡.

Простой дом?

市ヶ谷の家（都市型２世帯住宅・中庭のある外断熱の家）, 中川龍吾建築設計事務所 中川龍吾建築設計事務所 Дома в стиле модерн Железобетон Коричневый
中川龍吾建築設計事務所

中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所

Этот дом был построен в небольшой низине. Отметим, что мы должны сосредоточиться, чтобы это увидеть, потому что геометрические линии фасада эффективно скрывают это. В качестве цвета фасада выбран приглушенный желтый. Здание имеет много оригинальных решений, одно из которых мы видим на этом фото. На крыше кое-что есть… Это, конечно, уже упомянутая внутренняя терраса, то самое решение проблемы владельцев дома относительно приватности. Но вернемся на уровень улицы. Белый столб отделяет черную дверь в гараж от деревянной входной двери. Перед тем как переступить порог, давайте посмотрим, что лежит за поворотом…

Как кусочек сыра

市ヶ谷の家（都市型２世帯住宅・中庭のある外断熱の家）, 中川龍吾建築設計事務所 中川龍吾建築設計事務所 Дома в стиле модерн Железобетон Коричневый
中川龍吾建築設計事務所

中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所

Боковой фасад имеет много сюрпризов. Первое и, пожалуй, самое удивительное, это скатывающаяся крыша с изогнутыми линиями – такое решение встречается очень редко! Изогнутая крыша в сочетании с желтым цветом фасада, неравномерно расположенные и отличающиеся друг от друга по размеру и форме оконные проемы – все это начинает напоминать нам огромный кусок сыра! Еще одним сюрпризом является глубина здания, только теперь мы понимаем его реальные масштабы.

Открытое пространство

市ヶ谷の家（都市型２世帯住宅・中庭のある外断熱の家）, 中川龍吾建築設計事務所 中川龍吾建築設計事務所 Столовая комната в стиле модерн Твердая древесина Бежевый
中川龍吾建築設計事務所

中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所

Открытое пространство расположено в доме на первом этаже, где не было достаточно места, чтобы удовлетворить все потребности семьи. Не забывайте, что большую его часть занимает гараж. Сейчас мы находимся в зоне столовой, где можем пойти на кухню или в гостиную. Многим нравится азиатский дизайн интерьера, который использует татами – хорошо бы и нам приспособить некоторое пространство в наших домах, чтобы просто сидеть на полу.

Основная спальня

市ヶ谷の家（都市型２世帯住宅・中庭のある外断熱の家）, 中川龍吾建築設計事務所 中川龍吾建築設計事務所 Спальня в стиле модерн Твердая древесина Белый
中川龍吾建築設計事務所

中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所

На первом этаже оформлены спальни для детей, а на втором сделана спальня для родителей. Ее дизайн основан на абсолютной простоте. Белые стены позволяют естественному свету свободно распространяться по комнате. Специально разработанные деревянные шкафы обеспечивают достаточно места для хранения. Шкаф в спальне должен быть не только практичным, но и эстетичным, что мы здесь и видим.

Черная ванная комната

市ヶ谷の家（都市型２世帯住宅・中庭のある外断熱の家）, 中川龍吾建築設計事務所 中川龍吾建築設計事務所 Ванная комната в стиле модерн Плитка Черный
中川龍吾建築設計事務所

中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所

В ванной комнате смело выбран черный цвет. Такой дизайн ванной необыкновенно утонченный, а сама ванна, сделанная из натурального камня, контрастирует с темной плиткой. Здесь также есть место для принятия душа без поддона и стеклянных перегородок. Это слегка мрачноватое помещение освещается естественным светом из специального проема. Его конструкция также обеспечивает превосходную вентиляцию.

Все на своем месте

市ヶ谷の家（都市型２世帯住宅・中庭のある外断熱の家）, 中川龍吾建築設計事務所 中川龍吾建築設計事務所 Сад в стиле модерн Бетон Коричневый
中川龍吾建築設計事務所

中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所
中川龍吾建築設計事務所

Таким образом, уровень третьего этажа представляет собой внутреннюю террасу. Она не имеет сильно большие размеры. Терраса обеспечивает отличные условия освещения, сохраняя при этом ощущение приватности, облегчает вентиляцию. Владельцы этого дома получили беспрецедентную возможность находиться на воздухе в многолюдном районе, не опасаясь любопытных глаз соседей.

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